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Новая история про допинг и хакеров. Что случилось на этот раз?

Что случилось?

Хакерская группа Fancy Bears выложила материал о допинге в футболе. По ее данным, в 2010 году на чемпионате мира в Германии у ряда известных игроков были разрешения на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям.

Среди футболистов, употреблявших допинг, куча известных фамилий – Дирк Кейт (Голландия), Марио Гомес (Германия), Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хайнце и Диего Милито (все – Аргентина). В общей сложности разрешение на использование запрещенных препаратов имели 25 игроков.

Кроме того, Fancy Bears заявляет о ряде проваленных футболистами допинг-проб в 2016 году (см. цитату ниже).

Что это за группа?

Fancy Bears (Прикольные медведи) – группа кибершпионажа, действует с 2004 года. Ее обвиняют в том, что она связана с российскими спецслужбами и действует по их указаниям. Вот что говорится в заявлении группы от сегодняшнего числа:

«Команда Fancy Bears публикует материал, полученный из разных источников, связанных с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда воспринимала эти многочисленные утверждения как вызов, и теперь мы докажем, что они лгут.

Вы можете изучить документы WADA, показывающие, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году. В следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов».

Что еще важно знать?

Возможно, сегодняшние новости – это часть войны между WADA и Fancy Bears. В августе 2016 года сайт WADA был взломан, и в этом обвиняется именно российская хакерская группа. Взлом был совершен после того, как WADA опубликовала отчет, обвиняющий Россию в создании поддерживаемой государством системы применения спортсменами допинга.

И еще один важный момент

В документах Fancy Bears нет указаний на фамилии 200 игроков, употреблявших допинг в 2016 году.

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Кейт Дирк Хайнце Габриэль Гомес Марио Тевес Карлос Милито Диего Верон Хуан Себастьян
Комментарии (4)
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petrovich666
1503410121
Ссыль не открывается(((
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huntelaar25
1503415454
Правильно, а то только на Россию накинулись, а у других стран как будто все по закону.
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zagrizlik
1503476921
Сама херада признала год назад, что документы подлинные, так что опрос о доверии тупой.
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