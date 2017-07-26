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    Еще один клуб из Питера взрывает российский футбол. Что надо о нем знать?


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    Голосов: 5
    26.07.2017 15:15
    «Динамо» не отстает от городских соседей. Никита Щербаков рассказывает о том, как старейшая команда Петербурга обрела вторую жизнь.

    «Один город – одна команда», – такой девиз выкрикивают закоренелые фанаты «Зенита», когда слышат название клуба «Динамо». Однако такие взгляды в Петербурге уже считаются старомодными.

    В городе на Неве футбольный бум: две команды играют в РФПЛ, а одна – вновь вышла в ФНЛ. «Динамо» за несколько лет прошло все стадии перерождения: начиная от падения в первой лиге и почти полной ликвидации до возрождения и камбэка на былые позиции. Виной тому – финансовые активы Ротенберга. Задумка была следующая: сделать из питерских бело-голубых фарм-клуб столичных динамовцев. Заодно и сохранить команду с историей.

    Еще несколько лет назад клуб никак не развивался в социальных сетях, официальный сайт не обновлялся месяцами, а команда безвольно сливала матчи. Теперь – все поменялось. Из Москвы прибыл Александр Точилин, которому дали полный карт-бланш. Главное – выжить максимум из минимума.

    В том году это получилось – «Динамо» вернулось в ФНЛ. Петербуржцы уверенно лидировали весь сезон в своей зоне ПФЛ, и заслуженно заняли первое место. Однако возник логичный вопрос – что дальше?

    Клуб продолжает играть только российскими футболистами. В это межсезонье в команду пришло аж 14 человек, при этом лишь один игрок взят в аренду. Все это говорит о долгосрочной перспективе складывающегося коллектива. Главные звезды – Иван Соловьев (тот самый, что в свое время зачем-то перешел в «Зенит») и Олег Власов. Из первого хотят сделать настоящего лидера команды. Сам полузащитник получил шанс перезапустить свою карьеру. На этом все. Трансферные аппетиты клуба достаточно скромны, потому что ставка в новом сезоне делается также на молодежь.

    Не секрет, что у «Динамо» – мощная детско-юношеская школа. Клубный менеджмент пошел дальше и заявил в ПФЛ вторую команду бело-голубых. Руководству важно выстроить четкую линию между первой командой и школой. Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко так прокомментировал это решение: «Идея создания «Динамо»-2? Все просто. Петербург теряет много выпускников футбольных школ. Не все попадают в «Зенит». А если не туда, то в большинстве своем они пропадают. О молодых игроках надо думать». В этом отношении свой клуб в ПФЛ – адекватное решение и распространенная практика в российском футболе.

    Однако без проблем не обошлось. Проблемы со стадионами – настоящий петербургский тренд среди футбольных клубов. «Тосно» в последний момент согласовал переезд на основную арену «Петровского», «Зенит» не без проблем, но уладил технические проблемы с «Крестовским». А вот «Динамо» пока ближайшие домашние игры проведет на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Именно там раньше играл свои домашние матчи «Тосно». К слову сказать, для маленького города это неплохо – там с переездом тосненцев полюбили футбол, и несколько сотен зрителей добрались на недавнюю игру между «Динамо» и «Факелом».

    Футболистам поле на «Электроне» понравилось. Нападающий Михаил Маркосов и вовсе произнес: «Поле здесь лучше, чем на малой арене «Петровского». Возможно, петербургским командам этот стадион приносит удачу.

    А вот для болельщиков бело-голубых переезд – настоящая беда. Правда, их ждали приятные нововведения. Впервые в истории клуб запустил онлайн-продажу билетов. Более того, фанатов довозили до стадиона на специальном автобусе. Если воспринимать ситуацию, как временную меру, то работа с болельщиками ведется правильная.

    Петербургские СМИ отмечают, что весной команда может переехать на Nova Arena, где бело-голубые играли в прошлом сезоне. Сейчас миниатюрный стадион не соответствует требованиям ФНЛ. «Динамо» рассматривает вариант реконструкции арены.

    В плане маркетинга команда также развивается. Заработали аккаунты в социальных сетях, расширилась линейка атрибутики. А недавно Интернет взорвала новость о том, что известный видеоблоггер Никита Ковальчук будет тренером команды. Главная задача «Картавого Ника» – продвигать футболистов-любителей на высоком уровне в рамках проекта «Я-Тренер». Реалити-шоу сделает пиар обеим сторонам.

    Перед началом сезона команде была поставлена задача – закрепиться в лиге. Однако в трех матчах игроки Точилина одержали три победы и находятся в тройке лидеров первенства. Коуч скромно прокомментировал промежуточный успех команды: «Мы до начала сезона поставили перед собой цель к каждой игре подходить как к кубковой. Насколько хватит настроя и сил – время покажет».

    В прошлом году после очередного домашнего матча «Динамо» фанаты «Зенита» «накрыли» оппонентов. Затем выяснилось – побили детей из детско-юношеской школы. Уже тогда стало понятным, что вражда между клубами переходит рамки всего разумного и ненужного.

    Теперь на «Тосно» ходят болельщики сине-бело-голубых. Возможно, рядовые зрители будут поддерживать и «Динамо», если те все-таки переберутся в Петербург. А главное – у команды есть неплохая перспектива увеличить квоту команд с берегов Невы в Премьер-лиге.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Динамо-СПб»
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 мая 2018, 10:51

      У Питерского Динамо славная история. Хорошо если Динамо возродится!

      0
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      Рейтинг: +49

      Roger Young 1 августа 2017, 18:01

      Удачи Динамо Спб

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 31 июля 2017, 11:57

      удачи Петербуржскому Динамо!

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      Рейтинг: +67332

      portero 28 июля 2017, 09:52

      они ведь в Новгороде тоже играют, какие дублеры Тосно

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 июля 2017, 07:37

      Странно, что в 5-миллионном городе до сих пор была только одна команда. Будь я питерцем - наверное, именно за Динамо и болел бы. Если продолжат развитие и не загнутся - со временем могут стать аналогом того романтичного "негазпромовского" Зенита конца 90-х - начала 2000-х, которому симпатизировала вся страна и который в итоге дал костяк сборной, выигравшей бронзу Евро-2008. Благо задатки у Динамо есть - и в первую очередь, ставка на своих воспитанников.
      А кто орёт "1 команда - 1 город" - взрослейте и умнейте. Вы только позорите Питер.

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      Рейтинг: +160

      Varnes > Danish Dynamite 28 июля 2017, 08:33

      Хорошо что ты не "Питерец".

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Varnes 28 июля 2017, 08:35

      Согласен.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июля 2017, 23:59

      хотелось бы чтоб питер в будущем именно этот клуб представлял а не мешок денег

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 26 июля 2017, 21:04

      Если выйдут в РФПЛ и тосно останется хотя наврядли зениту 12 баллов гарантированно!

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 июля 2017, 20:12

      Странно это

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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 26 июля 2017, 18:37

      В таком большом городе как Санкт-Петербург нужен хотя бы ещё 1 большой клуб как Зенит, надоело наблюдать за гегемонией сине-бело-голубых, но Динамо нужны адекватные инвесторы для этого, а не Ротенберг...

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 26 июля 2017, 18:30

      тосно в этом сезоне вылетят , динамо ещё как бы с 1 дивизиона не вылетело торопитесь слишком XD вон динамо ротору летит 2 0 дома у себя :D так что один город одна команда в силе))) имхо

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