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    Неймар уходит из «Барселоны». Что нужно знать о ситуации


    3
    Голосов: 3
    20.07.2017 12:20
    Звезда «Барселоны» собирается уйти в «ПСЖ». «Бомбардир» выясняет, как возникло это решение и почему такой трансфер может пойти на пользу обоим клубам.

    Как развивается ситуация?

    В понедельник прошел слух о том, что «ПСЖ» готов вывалить сумасшедшие деньги за Неймара. Испанская пресса раздобыла интересную информацию: окружение футболиста подталкивает его к уходу, чтобы не оставаться в тени Месси в «Барселоне». На следующий день вице-президент «Барсы» Жорди Местре заверил, что бразилец точно не покинет Каталонию, тогда как слухи продолжали настойчиво отправлять Неймара в парижский клуб. Наконец, вчера сам Неймар рассказал, что в «Барселоне» его все устраивает, но, по сообщению Globo Esporte, рассказал друзьям, что переедет в Париж. На данный момент ситуация такая: «ПСЖ» согласовал с футболистом контракт, но платить всю сумму отступных за него пока не хочет.

    Что у него с контрактом?

    Неймар подписал в прошлом году новое соглашение с «Барселоной». Его контракт действует до 2021 года, зарплата составляет 32,5 млн евро в год. Сумма отступных – 222 миллиона евро, то есть, любой клуб, выплачивая такую сумму, уже не нуждается в реакции «Барселоны» и договаривается с игроком самостоятельно. 222 миллиона евро – это сумма, более чем в два раза превышающая трансферный рекорд в истории футбола, который поставил Поль Погба год назад (105 млн евро).

    Как он провел прошлый сезон?

    Великолепно. Это не отражается в цифрах по системе «гол плюс пас», где он серьезно уступил и Суаресу и Месси (24 против 42 и 46), но Неймар занял чистое первое место по оценкам Whoscored среди всех футболистов чемпионата Испании. Заработал он его, прежде всего, как организатор игры – намного опередил остальных конкурентов по успешности дриблинга, кроме того, чаще других раздавал обостряющие передачи. И постоянно всех собирал фолы – больше других в испанской лиге по ногам лупили именно Неймара.

    Почему он хочет уйти?

    «Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере, – подтвердил наши слова Неймар. И попытался успокоить фанатов. – Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов». Впрочем, слухи настойчиво зовут его в Париж. Что может привлекать футболиста в этом варианте? Ведь с переходом в «ПСЖ» Неймар уходит в более слабую лигу и будет играть при более скромном количестве болельщиков, да и шансов на выигрыш Золотого мяча останется существенно меньше.

    В таком случае на первый план, конечно, выходят деньги – Неймару обещают контракт с заработком в 35 млн евро в год, а также подписной бонус аж на 50 миллионов. Надо учитывать, что и среда в «ПСЖ» для бразильца будет вполне комфортной – там целых четверо его соотечественников. Про влияние Дани Алвеса на Неймара уже говорилось неоднократно.

    Почему «Барселона» не против ухода Неймара?

    Едва ли «Барса» с удовольствием избавится от одного из своих лидеров, но ее никто не будет спрашивать, если «ПСЖ» решится отдать 222 миллиона евро. При этом слишком уж сожалеть каталонцы тоже не будут. Во-первых, такую сумму можно очень эффективно потратить (например, Мбаппе + Верратти – это и выгодно, и перспективно), во-вторых, постоянные мелькания Неймара в различных светских тусовках уже порядком утомили руководство, в-третьих, психологически повлиял и конфликт с тренером «Барселоны» Карлесом Унсуэ, который призвал футболиста не превращаться в Роналдиньо, намекая на то, что его соотечественник слишком рано перестал играть в футбол на своем уровне.

    Можно ли спрогнозировать, чем закончится эта история?

    Резюмируя, можно сделать вывод, что «ПСЖ» серьезно нацелен на победу в Лиге чемпионов, а для этого им необходима еще одна мощная суперзвезда, способная помочь сделать этот решающий шаг. Безусловно, Неймар входит в узкую группу таких футболистов. «Барселоне» при этом придется восстанавливать атакующее супертрио, и с такими деньгами ей ничего не помешает вложиться в Мбаппе, так что вряд ли уход бразильца станет трагедией для клуба. Судя по тому, как развивается эта история, самый невероятный трансфер в истории футбола подступает все ближе. И он вполне может пойти на пользу и «ПСЖ», и «Барселоне».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Mirror
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +44

      Edouard Farber 2 августа 2017, 16:35

      Извесность пришла в Барсе,где он полностью раскрылся. Жаль те кто ходят из клуба в клуб теряют свой талант. Хомич,Руни,Рональдо,ЯШИН,Бобров,Пайчадзе,Нетто,Пеле,Пике,Бекенбауер. Месси.
      Это кто Первые пришли на памяты, а сколыко италянцев,англичан,французев,голланцев бразилыцев,аргентинцев,украинцев и советских футболистов постоянно игравших в одном клубе и подняли футбол на высший уровень.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 30 июля 2017, 10:48

      удачи независимо от клуба

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2017, 10:59

      Смотрел новости по Матч ТВ, обхохотался! Бабы, Канделачки и Кларки, - дуры. Первая дура взялась не за своё дело, не тех в штат набирает. А последняя сообщает "Неймар уходит за двести двадцать две тысячи миллионов". Ха-ха-ха.

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 июля 2017, 00:42

      Успехов Неймару!

      0
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      Рейтинг: +27

      soldat_max 20 июля 2017, 23:20

      скорееееееее

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 июля 2017, 18:15

      ни один футболист сейчас столько не стоит... пусть валит.. мбаппе будет полезнее

      0
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      Рейтинг: +18

      Makar#17 20 июля 2017, 17:28

      Надеюсь он не уйдёт кто знает ответьте

      0
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      Рейтинг: +15

      Zorro28 20 июля 2017, 16:17

      На данный момент Неймар лучший футболист в мире, можно спорить сколько угодно, но это факт. Если Неймар уйдёт в ПСЖ то вероятность победы в ЛЧ у французов вырастут в разы. Никакой Мбаппе или ещё кто то не сможет его заменить в Барсе в ближайшее время. И как МНЕ кажется именно он поднимет над головой в Москве 2018 году золотой кубок ЧМ.

      -2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 > Zorro28 20 июля 2017, 19:56

      кубок в москве подымут немцы

      0
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      Рейтинг: +10

      Pavmer > Zorro28 20 июля 2017, 19:59

      Бразилия-чемпион. В настоящие время это смешно

      0
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      Рейтинг: +10

      IFK 20 июля 2017, 14:12

      Нужно в контракт включит Веррати, взять его и купить Азара на левый фланг, все пройдет безболезнено, если нет в след. сезоне будет туга, левый фланг принсит много голов

      0
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      Рейтинг: +27

      soldat_max > IFK 20 июля 2017, 23:18

      Никуда Азар не пойдёт)

      -1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 20 июля 2017, 14:10

      Ну какой ПСЖ. Потенциально один из сильнейших футболистов на смену двуцарствия Лео и Криштиану, во Франции не станет он великим никогда.

      0
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