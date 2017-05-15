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    «Половина успеха – хорошее начало сезона». Как делать ставки успешнее остальных


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    Голосов: 8
    15.05.2017 18:25
    В прошлом месяце Александр Зайчиков был неудержим и уверенно выиграл апрельский сезон Конкурса прогнозов. В интервью «Бомбардиру» лучший прогнозист из Латвии рассказал, как заработал миллион, объяснил, почему не ставит на большие коэффициенты, и признался, что не верил в «Спартак».

    – Кто вы и чем занимаетесь?

    – Меня зовут Александр Зайчиков. Я обычный болельщик, который любит спорт и особенно фанатеет от футбола и хоккея. Живу в Латвии, в Риге. Здесь проводит домашние матчи сборная Латвии, поэтому все ее игры я смотрю вживую со стадиона.

    Еще в Риге есть хоккейная команда «Динамо», которая выступает в КХЛ. Ее матчи стараюсь вообще не пропускать. Смотрю все игры чемпионата России по футболу, слежу по телевизору за матчами чемпионата Испании и Италии. В РФПЛ болею за ЦСКА, в Европе – за «Барселону».

    Еще я собираю значки и вымпелы футбольных сборных и команд. В этом деле мне помогает моя дочка, которая играет в футбол за рижский клуб РФШ и женскую сборную Латвии.

    – Вы впервые стали победителем Конкурса прогнозов. Долго к этому шли?

    – Да, я начал участвовать в Конкурсе прогнозов с самого его появления, и вот – первый большой успех. Очень рад этой победе. В майском сезоне надеюсь закрепить успех, но пока начало выдалось не очень удачным. Не сомневайтесь – бороться буду до конца.

    – В чем секрет вашего успеха?

    – Борьба за звание сильнейшего прогнозиста получилась тяжелой. Соперники подобрались очень достойные, в том числе те, которые побеждали в Конкурсе не один раз. Апрельский сезон начал удачно, набрал много очков, а потом развил дело до победы. Считаю, что половина успеха – это хорошее начало сезона.

    – Ваш рейтинг – больше миллиона. Ставок – больше двух тысяч. Не спите, что ли?

    – За неделю до окончания сезона увидел, что до миллиона осталось совсем немного. Спать-то спал, но рьяно стремился к миллиону, и у меня получилось, чему очень рад.

    – Победитель двух прошлых сезонов рассказывал нам, что половина его успеха – ставки на большие коэффициенты. Как у вас с этим дела?

    – На большие коэффициенты не надеюсь, больше полагаюсь на свою интуицию. Но если буду чувствовать, что команда реально привлекает, то даже не посмотрю на коэффициенты.

    – Чемпионат, где приходится тяжелее всего.

    – Для меня самый тяжелый – чемпионат Германии. «Бавария», конечно, лучшая и вообще стоит особняком, но в целом любая команда Бундеслиги может преподнести сюрприз. Остальные чемпионаты в большинстве своем предсказуемые.

    – Если бы перед началом сезона вам сказали, что «Спартак» станет чемпионом, поверили бы и поставили на это событие?

    – Перед стартом РФПЛ даже не думал, что «Спартак» будет чемпионом. Да, это хорошая команда, но казалось, что золотые медали заберет «Зенит», хотя и болею я за ЦСКА.

    – Скоро Кубок конфедераций-2017. Есть ли вера в сборную России?

    – Конечно, вера в сборную России сохраняется, обязательно буду болеть за нее. Прогноз на выступление национальной команды? Думаю, что шансы на победу есть. Вообще, в футболе шансы есть всегда.

    – Три причины, почему Конкурс прогнозов – это круто.

    – Мне нравится участвовать в Конкурсе прогнозов, потому что это интересно, можно выиграть приз, играешь на очки, а не на деньги.

    – Дайте несколько советов начинающим игрокам.

    – Начинающим игрокам посоветую не бояться рисковать. Всем удачи в новом сезоне и просто любите футбол!

    Конкурс прогнозов на «Бомбардире» − это что? Главные вопросы о лучшем соревновании для тех, кто понимает футбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +390

      fantom23 16 мая 2017, 04:44

      Хорошее вью,удачи Александру в дальнейшем!!!

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 15 мая 2017, 19:12

      Привет из 4 дивизиона )))

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      Рейтинг: +597

      Gornostay > Platon Faustov 15 мая 2017, 20:25

      Сложности начинаются как-раз в первом.А до этого сплошное удовольствие)))
      Иногда хочется заново с первого начать

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Gornostay 15 мая 2017, 21:15

      И почему ? Дошел до третьего как то легко .

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      Рейтинг: +597

      Gornostay > dok66 15 мая 2017, 22:12

      Все просто, покрайней мере для меня. Если начальные 5000 поставил неудачно (а хочется стартануть резко и много: ставки по 1000),дальше не имеет смысла играть,выше десятого дивизиона не прыгнешь. Если только себя потешить,обойти в таблице знакомого)))

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Gornostay 18 мая 2017, 08:19

      выше десятого уйти легко, даже играя только на бонусы...

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