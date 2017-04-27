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  • «Ибрагимович может играть даже с одной ногой». Почему Златана невозможно сломить

«Ибрагимович может играть даже с одной ногой». Почему Златана невозможно сломить

«Лига Европы превратилась в Лигу чемпионов, когда на поле появился я», – Златан Ибрагимович всегда выставляет самолюбие напоказ. В этом розыгрыше Лиги Европы он поучаствовал в восьми забитых голах «МЮ». Однако ответный матч 1/4 финала с «Андерлехтом» выдался для Златана неудачным. «Манчестер» проскочил в полуфинал, но потерял Златана на несколько месяцев. Ибрагимович повредил связки колена. Английские издания утверждают, что карьера Златана в «МЮ» закончена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Только я решаю, когда нужно остановиться. Я пройду через это, вернусь сильнее. Сдаваться – не мой вариант», – отреагировал швед на свою травму. В свои 35 лет Златан Ибрагимович по-прежнему хорош и важен для «Манчестера». В 28 матчах АПЛ на счету Ибрагимовича 17 голов и пять результативных передач. «В «МЮ» случилось беда, ведь мы потеряли Златана», – грустит Жозе Моуринью. При этом Ибрагимовичем по-прежнему интересуется лучший клуб Америки. Ждут его и в родной Швеции, где со времен Златана так и не появилось ни одного подобного самородка.

«Златан, поправляйся скорее! В чемпионате Швеции ты можешь выступать и с одним коленом», – написали фанаты «Мальме» на баннере. «Звезды подобного уровня нужны МЛС», – говорит Бастиан Швайнштайгер. Бывший партнер Ибрагимовича по «Манчестеру» хочет снова играть с ним в одной лиге. Летом у Златана будет большой выбор клубов. Пока же Джанлука Ди Марцио рассказывает, что Ибрагимович остался без футбола на восемь-девять месяцев. В Англии трубят, что в команде Златана заменят двумя форвардами на общую сумму в 170 миллионов фунтов. Белотти и Гризманн уже пакуют чемоданы.

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Англия. Премьер-лига Европа Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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issagaz
1493323309
глори глори Ибрагимович
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Альтер
1493456161
уедет в америку
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