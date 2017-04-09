Германия дала взятку за проведение ЧМ-2006? Что нужно знать о ситуации

Что мы знаем

В октябре 2015 года появилось предположение, что Германия дала взятку четырем функционерам ФИФА для получения права проведения ЧМ-2006. Спустя полгода комитет по этике ФИФА открыл дело в отношении Тео Цванцигера (бывшего главы Немецкого футбольного союза) и еще четырех человек в связи с выбором страны-хозяйки мундиаля десятилетней давности. Сегодня мы наконец дождались комментариев от Цванцигера: «Скандал вокруг этого турнира разрушил мою веру в чистую работу. Не думаю, что в вопросе о покупке голосов может быть несколько мнений, учитывая открывшиеся в последнее время факты».

Что еще нужно знать

Осенью минувшего года немецкое издание Spiegel сообщило, что у Немецкого футбольного союза был секретный фонд в размере 6,7 миллиона евро. Эти деньги шли на подкуп выборщиков: в частности, появилась информация, что Франц Беккенбауэр лично подписал документы о переводе денег на счет Федерации футбола Мальты.

Дальше – больше. Согласно тому же Spiegel, в 2000 году немцы якобы подкупили нескольких представителей Азии, чтобы заручиться их поддержкой на выборах хозяйки мундиаля. Цванцигер уверен, что процесс подкупа голосов строился через катарца Мохаммеда бин Хаммама (президент Азиатской конфедерации футбола в период с 2002 по 2011 гг.), которого в 2012 году пожизненно отстранили от футбольной деятельности за коррупцию.

«Бин Хаммам голосовал за нас и добыл больше голосов. Он требовал встречных платежей, которые были обещаны вместе с правами на показ Евро-2004. Это было недопустимо. Коррумпированная система ФИФА не была остановлена и в случае с Германией», – утверждает Цванцигер.

Кто уже понес наказание

Вольфганг Нирсбах, бывший президентом Немецкого футбольного союза в 2000 году, в июне 2016-го был отстранен от любой футбольной деятельности на год. Плюс все тот же бин Хаммам, который никогда более не сможет работать в организациях, связанных с футболом.

Чем это может грозить Германии

Ничем серьезным. В отличие от купленного чемпионства/трофея, постфактум отнять проведение чемпионата мира у страны нельзя. Если ситуация получит продолжение и выяснятся имена других чиновников, замешанных в коррупции, то будут наказаны именно они, а не Немецкий футбольный союз. А вот Катару, где должен состояться ЧМ-2022, нужно опасаться, как бы в ФИФА не прислушались к другим словам Цванцигера.

«Я всегда считал, что Катар – это раковая опухоль мирового футбола, – цитировала Цванцигера газета Le Figaro в июне 2015-го. – Разве может страна, которая меньше Гессена, принимать самое крупное мировое футбольное событие? Нет. Я думаю, мы должны пересмотреть это решение. Еще достаточно времени для этого».

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