«Почему бы нам не выиграть Лигу чемпионов?». Как «Лестер» вернулся в сказку

Против увольнения Клаудио Раньери высказывались многие. Но нашелся в Англии и тот, кто свои взгляды если не пересмотрел, то хотя бы попытался понять логику этого решения. «Лестер» получил то, что хотел. Теперь у команды есть игра и результат», – рассказывал об успехе «лис» главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич. Его клуб стал одним из пострадавших от нового «Лестера». Действующий чемпион снова выглядит непобедимым.

«Ливерпуль», «Халл Сити», «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Сандерленд» – команды, проигравшие «Лестеру» после ухода Клаудио Раньери. Коллектив Шекспира в этих матчах забил 13 раз, а пропустил всего четырежды. Так получилось, что при Раньери «Лестер» в Премьер-лиге в 2017 году не отмечался голами вообще. У команды перед увольнением итальянского тренера была серия из пяти поражений подряд. Сейчас настали пять побед – это второй случай в истории АПЛ. Подобное случалось с «Тоттенхэмом» в уже далеком 2004 году. Из зоны вылета «Лестер» скакнул аж в середину таблицы, а при удачном раскладе вполне может финишировать и в первой половине. В Лиге чемпионов команда прошла «Севилью» и вышла в четвертьфинал. Результаты говорят о многом.

Странно, но после увольнения Раньери сильно преобразились игроки «Лестера». Рияда Мареза уже хочет забрать «Барселона», готовая летом заплатить под 40 миллионов евро. Варди больше не интересуются, но скандальный нападающий снова начал забивать. В последних девяти матчах за клуб и сборную Англии Джейми отличился семь раз, отметившись еще и двумя ассистами. В прошлом году зажигала связка Дринкуоттер – Варди. Теперь резко заиграл Олбрайтон. В матче с «Сандерлендом» Марк вышел на замену, а в концовке игры сделал две голевые передачи. «Лестер» победил со счетом 2:0. В новом «Лестере» забивает даже Ислам Слимани – главный трансферный провал Раньери. Варди же по-прежнему ругается на себя из-за обидных промахов, которые вдруг перестали влиять на результат.

«Почему бы нам не выиграть Лигу чемпионов?» – на радостях обмолвился Крэйг Шекспир, когда его окончательно утвердили в роли главного тренера «Лестера». Гус Хиддинк признался, что ему предлагали возглавить английский клуб, но он посоветовал оставить тренером Шекспира. Того самого Шекспира, уже ставшего рекордсменом английской Премьер-лиги. Еще ни одному английскому тренеру не удавалось выигрывать даже четыре дебютных матча в АПЛ, а Шекспир смог превзойти это достижение. Сейчас на счету «Лестера» пять побед в Англии под руководством Крэйга Шекспира. Интересно, что тренеров, побеждавших в пяти первых играх Премьер-лиги, вообще всего трое. Гвардиола и Анчелотти – соседи Шекспира по этому рейтингу.

«Надеялся, что «Лестер» сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Теперь придется ждать полуфинала», – прокомментировал жеребьевку турнира Гари Линекер. В «Лестер» снова верят, а он готов продолжать удивлять. Впереди у команды встреча с «Эвертоном» и матчи с «Атлетико» в Лиге чемпионов. До конца сезона остается почти два месяца – время, которое новому эйфорическому «Лестеру» еще нужно продержаться.

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