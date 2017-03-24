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  • «Вася! Березуцкий! Вернись!». Как страна реагирует на поражение сборной России

«Вася! Березуцкий! Вернись!». Как страна реагирует на поражение сборной России

Константин Генич покритиковал Кутепова за эпизод с голом Коджиа.

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Сергей Кривохарченко вносит свое предложение.

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На «Спорт FM» лишь отшутились.

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Филипп Папенков будто бы послушал каждого из нас.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Георгий Черданцев призывает брата Василия вернуться в сборную.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Владимир Стогниенко как обычно держит эмоции при себе.

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А вот и Тина Канделаки реагирует на проигрывающую команду.

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Немного юмора нам, конечно же, не помешает.

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Публикация от Life.ru (@liferusport)

Второй гол, конечно, умилил абсолютно всех.

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Ну, а Марио и правда призадумался.

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Парад шуток продолжается.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Грустит Василий Вячеславович...

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Время жалеть о прогнозах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На поле все было ужасно, зато болельщики снова оценили красоту стадиона и наделали памятных фотографий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И напоследок...

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Комментарии (26)
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mihail200606
1490378934
если будет удача и попаду на матчи ЧМ , то никакой сборной России.. хоть на гондурас посмотрю.. но не на наших.
петиция насчет роспуска сборной немного наивной была. надо было по другому формулировать. не распускать, а просто не участвовать в этом ЧМ... переживаний меньше будет. посмотрим на нормальные команды, которые биться приедут
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Александр Став
1490382312
Cчитаю, что это наш реальный уровень и в ближайшие 5-7 лет изменений в лучшую сторону ждать не стоит. У нас нет сейчас ни атакующих игроков уровня Аршавина, ни напов даже уровня Кержакова, потому если что и получится, то игра по принципу Ростова: отбились в 10-м, убежали в контратаку. Получилось - выиграли, не получилось - ничья или поражение.
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mihail1980
1490383218
защита ноль.Верните березуцких и игнашевича и то лучше сыграют
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x-x-x-x-x
1490391764
заголовек прикольный. как будто при Васе не пропускали))))
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+50/-50
1490391936
Ничего удивительного. Футбол находится там, где и медицина, образование, ТВ, авиастроение и дальше по списку экономики страны. В ж@пе. Выигрывают только депутаты, и в любую погоду.
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Сергей Александрович
1490395101
не хрен за наших болеть, одно расстройство
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арейская
1490404782
Один Вася конечно-же не решил бы всех проблем, но команда смотрелась бы лучше, я так думаю
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Kaisla
1490407603
да сколько блядь можно!!!!!!!!!!!! у нас что нет игроков которые играть умеют!!!!! или тренеры дебилы!!??? вы заебали инвалидов в сборную брать, вы тренер сука набери нормальную команду которая газон грызть будет, а не дрочить на поле
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Мутный Рай
1490418434
Блин((( В конце матча, даже их вратарь, побежал нашим забивать... Наверное подумал, а почему бы и нет... КОШМАР!!!
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tehno
1490421368
Да надоели эти эксперименты со сборной, ПОЗОРИЩЕ.. Тысячи людей хотят видеть игру сборной победной, Зато потом успокаиваем себя что у нас оружие лучшее в мире и в космос летаем, одним словом ПОЗОР. Имея такое государство не можем собрать 10-15 профи. Это говорит о том что футбольные школы не работаю как надо, не можем вырастить своих Месси или Руни. Бля, реально очень не приятно...
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