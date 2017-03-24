«Вася! Березуцкий! Вернись!». Как страна реагирует на поражение сборной России

Константин Генич покритиковал Кутепова за эпизод с голом Коджиа.

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Сергей Кривохарченко вносит свое предложение.

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На «Спорт FM» лишь отшутились.

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Филипп Папенков будто бы послушал каждого из нас.

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Георгий Черданцев призывает брата Василия вернуться в сборную.

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Владимир Стогниенко как обычно держит эмоции при себе.

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А вот и Тина Канделаки реагирует на проигрывающую команду.

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Немного юмора нам, конечно же, не помешает.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Публикация от Life.ru (@liferusport) Мар 24 2017 в 10:01 PDT

Второй гол, конечно, умилил абсолютно всех.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну, а Марио и правда призадумался.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Парад шуток продолжается.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Грустит Василий Вячеславович...

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Время жалеть о прогнозах.

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На поле все было ужасно, зато болельщики снова оценили красоту стадиона и наделали памятных фотографий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И напоследок...

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