«Они специально хотели проиграть». Сумасшествие «Линкольна» и «Миллуолла» (ВИДЕО)

«Лестер» выглядел так, будто хотел проиграть «Миллуоллу», – убивался эксперт канала BT Sport Стив Макманаман. Чемпион Англии все сделал специально? В английском футболе есть договорняки? Нет! Это просто Кубок Англии – соревнование веселое уже по своей сути. Многие ведущие команды выставляют здесь вторые составы, подсознательно надеясь сократить количество матчей в сезоне. Жозе Моуринью, например, признался, что однажды даже специально проиграл в этом турнире, чтобы успешнее выступить в других. Зато для маленьких команд Кубок Англии несет большую мотивацию. Чем дальше здесь удается пройти, тем сильнее уважение со стороны болельщиков и даже конкурентов.

Уже перед матчем «Бернли» и «Линкольна» стала понятно, что игра получится необычной. Футболисты «Бернли» вышли на поле не с детьми, как это обычно происходит, а вместе с пенсионерами. Таким образом в клубе решили поощрить болельщиков, давно болеющих за клуб. Пожилым людям оказалось от 69 до 85 лет, но на этом появлении на газоне их радость закончилась. «Бернли» проиграл полупрофессиональной команде с минимальным счетом. В моменте с голом, кстати, сработала автоматическая система определения гола. «Линкольн» – первый полупрофессиональный клуб с 1912 года, которому удалось достичь четвертьфинала Кубка Англии. Ранее подобное достижение удавалось «Суиндону». Необычное и очень крутое достижение.

«Мы и «Линкольн» – в четвертьфинале Кубка Англии. Фантастика», – скажет уже после победы в собственном матче тренер «Челси» Антонио Конте. Его команда легко обыграла «Вулверхэмптон», тоже оказавшись в четвертьфинале турнира. А перед этим маленькую сенсацию мог сотворить «Оксфорд». Команда отыгралась со счета 0:2 в матче с «Мидлсбро», но все-таки пропустила решающий мяч под занавес встречи. «Хаддерсфилд» не смог забить Клаудио Браво, однако сдержал мощную атаку «Манчестер Сити». Теперь команды ждет переигровка, которой удалось избежать в еще одной паре.

Мы снова о «Миллуолле». Клаудио Раньери называл этот коллектив фаворитом в противостоянии с его «Лестером». Сейчас понятно, что для «Лестера» приоритетом является именно Премьер-лига, откуда команде важно не вылететь. Возможно, она даже пожертвует Лигой чемпионов, где уже в ближайшую среду придется играть с «Севильей». Пока же пришлось разочароваться во встрече со скромным «Миллуоллом», выступающим в третьем дивизионе.

«Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, об этом стоит задуматься. Мы были лучше них, но они победили заслужено», – говорил после матча все тот же Раньери. Уже в начале второго тайма «Миллуолл» остался в меньшинстве, но затем Шон Каммингс все-таки забил победный мяч. Вот и оказалось, что «Миллуолл», последовательно пройдя в Кубке Англии «Борнмут», «Уотфорд» и «Лестер», выбил из турнира уже три команды Премьер-лиги. Подобный случай произошел впервые за 80 лет. Веселье продолжается!

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