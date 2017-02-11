«Я – девчонка, которая никогда не играла в футбол». Почему Лукаку не хочет становиться великим игроком

«Никогда не слышал о Воронеже. Теперь буду рассказывать о нем всем. Вечер в России получился незабываемым!» – рассказывал в ноябре 2010 года бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. В тот вечер он оформил дубль в товарищеском матче со сборной России, впервые отличившись в футболке национальной сборной. На момент первых мячей Лукаку едва исполнилось 17 лет, а дебютировал в сборной Бельгии он еще раньше. Тогда же была запущена целая пиар-кампания, рекламировавшая таланты Ромелу Лукаку. Нового бельгийского вундеркинда представляли будущей звездой мирового масштаба. Брат-футболист и отец с футбольным прошлым только способствовали красивой истории.

Ромелу Лукаку еще ходил в школу, когда попал на телевидение. В честь него организовали целое реалити-шоу, ставшее популярным в Бельгии. «Школа Лукаку» – именно так назывался телепроект, добавивший Ромелу любви людей, никак не связанных с футболом. Парень раскрывал секреты личной жизни, восхищался сверстниками и удивлялся их странным поступкам. Все его мысли и действия доносились до зрителей. 17-летний Лукаку жил обычной жизнью, которую снимали камеры. Но в столь молодом возрасте он не только добился бешенной популярности, но и пережил много проблем. Например, Ромелу разочаровался в девушках. «Я не женюсь. Футболисты женятся на топ-моделях, не понимая, что у них в голове. Наверное, 100% девушек заинтересованы во мне, потому что я стал известным», – обиженно рассуждал Лукаку об этой и многих других подростковых проблемах.

В то время он впервые побывал на «Стэмфорд Бридж», что тоже снимали телекамеры. Юноша грозился играть пять часов подряд, а в будущем пообещал обязательно оказаться в «Челси». «Когда перейду в «Челси», обязательно выиграю Лигу чемпионов. Родители в первый и в последний раз увидят, как я плачу. Обожаю «Челси», – говорил Лукаку о своей главной мечте. Отец, сам в прошлом игравший в футбол, одергивал, призывая сначала закончить школу. Но мысли форварда были на футбольном поле. В школе его часто выгоняли из класса за слишком агрессивное поведение, однако Лукаку не хотел расстраивать родителей, а потому стойко продолжал учиться.

За «Школой Лукаку» последовали настоящие учебники футбольной жизни, вернувшие юношу в суровую реальность. Достичь мечты оказалось не так просто, как виделось юному Лукаку. «Челси» заплатил «Андерлехту» 22 миллиона евро, но за три года в команде Ромелу сыграл только 10 игр в Премьер-лиге. В остальное время были аренды в скромные «Вест Бромвич» и «Эвертон», где Лукаку чувствовал себя все тем же забивным мальчиком, на которого никто не давит. Творить чудеса в «Челси» не позволяли обстоятельства и конкуренция. В «Эвертоне» прочуяли ситуацию и совершили самый дорогой трансфер в истории клуба, отвалив за Лукаку больше 35 миллионов евро.

Теперь Лукаку отказывается играть в топ-клубах, о чем говорит едва ли не в каждом интервью. «Я мог перейти в «Ювентус», но выбрал вариант остаться в «Эвертоне». Верю, что скоро мы будем стабильно играть в еврокубках», – осторожно прогнозировал Ромелу в сентябре. Отношения с большими командами у него складываются сложно, потому что там нужно биться за место в составе. Такую проблему в голове Лукаку вскрыл еще Жозе Моуринью, когда тренировал «Челси». «Почему Лукаку покинул клуб? Он был честен с нами и не был настроен на конкуренцию. Мы не могли пообещать, что он будет всегда выходить в основе. Это снизило его желание играть за «Челси», – выдал Моуринью. Лукаку только подтверждал, что сам убил мечту. Вокруг него давно кончилось детство, но в голове игрока все еще остались детские страхи борьбы.

Не изменило ситуацию и знакомство с Мино Райолой. Правда, именно оно позволило Ромелу окончательно не зачахнуть в английских буднях. В 2015 году Лукаку неожиданно сменил агента, передав свою судьбу в руки Райолы. Сам форвард объяснил такое решение тем, что его подстегивают высказывания агента. «По мнению Мино, я – девчонка, которая никогда не играла в футбол. Он посоветовал мне смотреть на Бергкампа и Ибрагимовича. Критика мотивирует, а в моих успехах с тех пор есть явная заслуга Райолы», – восхищается Лукаку их тандемом. Кроме него, Ромелу постоянно общается с Дидье Дрогба, который дает ему ценные советы по улучшению игры.

Ромелу Лукаку явно определяет лицо сегодняшнего «Эвертона». Команда валится, если бельгийский нападающий в плохой форме. Однако Ромелу частенько пропадает в играх с топ-клубами, подобно Месуту Озилу растворяясь среди классных защитников соперника. Зато с середняками и аутсайдерами у него получается зажигать. Из 16 голов текущего сезона Премьер-лиги четыре пришлись на игру с «Борнмутом», три мяча побывали в воротах «Сандерленда», а еще два – «Уотфорда». При этом последним ливерпульский клуб вообще проиграл. Имея в составе лучшего бомбардира чемпионата, «Эвертон» идет в таблице только седьмым и не способен выдать длинную победную серию. Форма команды меняется вместе с показателями самого Ромелу, а происходит это обычно в самый неподходящий момент.

Конечно, здесь вмешиваются и обстоятельства. В предыдущем сезоне Ромелу Лукаку составил классную голевую связку с Жераром Деулофеу. Шесть из своих десяти голевых передач испанец отдал именно на Лукаку. С приходом Кумана Деулофеу зачах, потерял место в составе и вынужденно уехал в «Милан». Заменил его еще в начале сезона Янник Боласи – представитель Демократической республики Конго. Вместо с Лукаку они общаются на африканском языке лингала, пользуясь маленькими преимуществами того, что защитники АПЛ ничего не понимают. «Мы гордимся своими корнями и на поле, выигрывая при помощи лингала. Это короткий язык, который очень легко использовать», – рассказывал Боласи в ноябре. К концу осени Янник сделал на Лукаку сразу четыре голевых паса, но потом вылетел с тяжелой травмой. Восстанавливаться Боласи может еще около года, а Ромелу уже успел трепетно проводить в Италию Деулофеу.

«Между клубом и Лукаку нет абсолютно никаких проблем. Переговоры о продлении соглашения продолжаются. Нет сомнений, что Ромелу подпишет новый контракт с «Эвертоном», – стремится опередить события Райола. Бельгийскому форварду повезло с агентом, хотя сам он не хочет двигаться дальше. Всячески отвергая топ-клубы, Ромелу выходит на первое место среди бомбардиров АПЛ, но продолжает оставаться в зоне комфорта. В «Эвертоне» вдохновляют его амбициозным проектом, надеясь в течение трех сезонов достичь следующего уровня развития. Лукаку в этой задумке – главная звезда. Только низкие масштабы этой планки никак не сочетаются с теми великими планами, которые строил на Лукаку весь футбольный мир.

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