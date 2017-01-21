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    Шикарный гол Левандовски спас «Баварию» от потери очков во Фрайбурге (ВИДЕО)


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    Голосов: 3
    21.01.2017 00:38
    Тяжелая статистика выездных игр с «Фрайбургом» продлилась бы для «Баварии», если б не жонглер Левандовски, который на последней минуте забил очень техничный победный мяч.

    За последние пять лет «Бавария» лишь однажды смогла выиграть во Фрайбурге, а в прошлый раз (в сезоне-2014/15) и вовсе уступила. Первый соперник мюнхенского клуба в 2017 году – не лучший вариант для разгона и при такой статистике, и в целом по турнирному положению.

    «Фрайбург» в Бундеслиге умудряется идти восьмым с разницей «минус шесть», пропустив столько же мячей, сколько предпоследняя команда турнира – «Ингольштадт», но Кристиану Штрайху удалось слепить боеспособный коллектив, который мюнхенскому клубу сегодня совсем ни в чем не уступил. Последний раз команда и вовсе проигрывала в ноябре, когда напоролась на грозный «Лейпциг».

    Матч начался с ошибки Матса Хуммельса, и уже на четвертой минуте хозяева повели благодаря точному удару Хаберера. Чуть позже могли забить еще. «Бавария» сравняла через полчаса, а затем почти час безуспешно пыталась штурмовать ворота «Фрайбурга», особенно преуспевал Мюллер, терявший, по крайней мере, пять раз мячи в простейших ситуациях. И все-таки в добавленное время Роберт Левандовски оформил дубль: принял, пожонглировал, ударил и попал. Разница между командами сегодня была как раз в наличии такого форварда.

    «Бавария» выиграла, теперь ход «Лейпцига». Завтра конкурент мюнхенского клуба примет «Айнтрахт». Пока между ними шесть очков, но «Лейпцигу» нужно срочно сокращать разрыв до трех. Чтоб нам всем снова было интересно.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Фрайбург – Бавария – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хаберер – 4, 1:1 – Левандовски – 35, 1:2 – Левандовски – 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 21 января 2017, 18:48

      шикарно Фрайбург сыграл.жаль что ничью не взяли.2 гол Левандовски шикарен!даже вратарь не ожидал.

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 21 января 2017, 15:56

      2й гол Левадовски просто вышка
      franck_ribery как он обработал мяч принял подчиканил,ударил хоть и корявенько но такого неожидал даже вратарь...хоть и вратарь Байера красава тащил...

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 января 2017, 15:16

      молодец

      0
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      Рейтинг: +12

      Богдан834 21 января 2017, 14:07

      хах

      0
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      Рейтинг: +12

      Богдан834 21 января 2017, 14:07

      мда

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 января 2017, 12:48

      эх, защита у Баварии с каждым годом все хуже, хотя защитники приходят все лучше

      -1
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      Рейтинг: +17

      vetalio 21 января 2017, 10:07

      Левандовский 2 год уже баварию тащит.

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 21 января 2017, 09:22

      а чем шикарен гол?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 января 2017, 09:15

      Для полной картины не хватило гола Роббена в пустые ворота на последних секундах!

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 января 2017, 08:46

      Левандовски СУПЕР!!!

      1
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