Даниэла Оспина – сестра вратаря Колумбии и главная женщина Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» скоро переедет на Туманный Альбион. «Бомбардир» знакомит вас с девушкой, благодаря которой Хамес и Давид Оспина уже давно родственники.

Даниэла – сестра голкипера лондонского «Арсенала» Давида Оспины, но вопреки предположениям с Хамесом она познакомилась не благодаря брату – тот вообще едва знал молодого соотечественника. Будущих молодоженов представил общий друг. «Это была любовь с первого взгляда», – призналась Даниэла.

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Сен 22 2014 в 11:57 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Янв 12 2015 в 3:47 PST

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Ноя 15 2014 в 12:26 PST

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Апр 27 2015 в 4:06 PDT

Интересно, что мама Даниэлы была категорически против еще одного футболиста в семье. Хватит, мол, одного Давида. Судьба же распорядилась иначе. Оба потом дошли до четвертьфинала ЧМ-2014, где Хамес стал лучшим бомбардиром турнира. К тому времени он был четыре года как женат: в 19 лет они с Даниэлой сыграли свадьбу, еще через два года на свет появилась Саломе – дочь Хамеса и Даниэлы.

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Июл 22 2015 в 3:19 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Авг 7 2015 в 10:52 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Сен 7 2015 в 11:54 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Окт 25 2015 в 2:15 PDT

Даниэла переехала в Европу сразу после свадьбы, фактически завершив свою волейбольную карьеру – она даже выступала за молодежную сборную Колумбии, но ради семьи отказалась играть дальше. Домашний комфорт, уют и воспитание дочери оказались главнее, что, в том числе способствовало бурному прогрессу самого Хамеса.

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Фев 6 2016 в 2:29 PST

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Мар 4 2016 в 3:12 PST

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Июл 21 2016 в 2:09 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Авг 9 2016 в 8:50 PDT

Позже ходили слухи о том, что Хамес решил «гульнуть на стороне», да еще и с российской моделью. Домыслы или правда – нам никогда не узнать. Но хотелось бы, чтобы перезагрузка карьеры футболиста произошла исключительно по спортивным, а не по семейным причинам.

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Окт 1 2016 в 2:16 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Окт 13 2016 в 2:28 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Окт 24 2016 в 1:17 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Ноя 1 2016 в 5:34 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Июн 17 2014 в 10:04 PDT

text Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5) Апр 27 2014 в 1:43 PDT