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    • Даниэла Оспина – сестра вратаря Колумбии и главная женщина Хамеса Родригеса

    Даниэла Оспина – сестра вратаря Колумбии и главная женщина Хамеса Родригеса


    3.3
    Голосов: 16
    22.12.2016 18:50
    Полузащитник «Реала» скоро переедет на Туманный Альбион. «Бомбардир» знакомит вас с девушкой, благодаря которой Хамес и Давид Оспина уже давно родственники.

    Даниэла – сестра голкипера лондонского «Арсенала» Давида Оспины, но вопреки предположениям с Хамесом она познакомилась не благодаря брату – тот вообще едва знал молодого соотечественника. Будущих молодоженов представил общий друг. «Это была любовь с первого взгляда», – призналась Даниэла.

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    Интересно, что мама Даниэлы была категорически против еще одного футболиста в семье. Хватит, мол, одного Давида. Судьба же распорядилась иначе. Оба потом дошли до четвертьфинала ЧМ-2014, где Хамес стал лучшим бомбардиром турнира. К тому времени он был четыре года как женат: в 19 лет они с Даниэлой сыграли свадьбу, еще через два года на свет появилась Саломе – дочь Хамеса и Даниэлы.

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    Даниэла переехала в Европу сразу после свадьбы, фактически завершив свою волейбольную карьеру – она даже выступала за молодежную сборную Колумбии, но ради семьи отказалась играть дальше. Домашний комфорт, уют и воспитание дочери оказались главнее, что, в том числе способствовало бурному прогрессу самого Хамеса.

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    Позже ходили слухи о том, что Хамес решил «гульнуть на стороне», да еще и с российской моделью. Домыслы или правда – нам никогда не узнать. Но хотелось бы, чтобы перезагрузка карьеры футболиста произошла исключительно по спортивным, а не по семейным причинам.

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    text

    Фото опубликовано Dani Salomé (@daniela_ospina5)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Даниэлы Оспины
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 16
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 декабря 2016, 06:30

      ничего особенного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 23 декабря 2016, 19:18

      Где нет фотошопа- там не очень =/

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 23 декабря 2016, 16:21

      Жаба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 23 декабря 2016, 13:57

      Мужик какой то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 декабря 2016, 09:49

      Фотошоп так меняет людей. Думал увидеть красотку, увидел....Оспину с сись..ми...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 23 декабря 2016, 08:58

      так себе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 23 декабря 2016, 06:22

      ни чё так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 декабря 2016, 01:27

      Слабенькая 3(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      lik85 23 декабря 2016, 01:09

      в порядке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 23 декабря 2016, 00:56

      Данильям Оспинян какая-то)

      0
      Ответить
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