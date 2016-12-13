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    • «Эвертон» вырвал победу у «Арсенала». «Борнмут» обыграл «Лестер». Ключевые моменты (ВИДЕО)

    «Эвертон» вырвал победу у «Арсенала». «Борнмут» обыграл «Лестер». Ключевые моменты (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 2
    13.12.2016 23:15
    Два крутейших матча состоялись в английской Премьер-лиге. «Бомбардир» собрал ключевые моменты противостояний.

    «Борнмут» с минимальным счетом все-таки обыграл «Лестер».

    Эшли Уильямс в концовке матча выводит «Эвертон» вперед, исправляясь за провальный первый тайм! А в жаркой концовке, когда игроки «Эвертона» дважды выносили мяч из пустых ворот, хозяева все-таки додержали победу.

    «Борнмут» неожиданно обыгрывает «Лестер». Команда Раньери продолжает удивлять с худшей стороны.

    Отыгрывается «Эвертон», воплотив в гол первый же момент. Это Коулмэн поборолся в чужой штрафной и ударом головой огорчил Чеха.

    Главный неудачник первого тайма – защитник «Эвертона» Эшли Уильямс. Сначала игрок пошел в опрометчивый подкат, едва не сломав партнера по команде. Затем от его ноги мяч рикошетом залетел в ворота после удара Алексиса. Отметим и слабенькую стенку, которую странно выстроил Стекеленбург.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2692

      swot1205 14 декабря 2016, 09:18

      Эвертон в этом сезоне зажигает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 декабря 2016, 07:47

      Вы чё парни (Арсенал)???!!! Так чемпионом не стать, если такому Эвертону проигрывать... Пип..ц(((

      1
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон > Superviser77 14 декабря 2016, 15:50

      Ириски хоть и средняк АПЛ ,но позорным Арсенал это поражение считать не должен! Надо делать Венгеру выводы.

      0
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      Рейтинг: +11

      K1slo 14 декабря 2016, 01:20

      Я че-то не понял

      0
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