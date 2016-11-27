Окриашвили, Фернандо, Фидлер и другие супергерои 15-го тура РФПЛ

Герой – Фернандо («Спартак»)

«Спартак» в седьмой раз выиграл со счетом 1:0 – уверенно по игре, солидно по поведению на поле и в целом все так же непривычно в сравнении с собой прежним. Единственный гол на счету Маурисио после розыгрыша углового, но звезду героя мы вешаем на бразильца Фернандо, который отлично вел игру в центре поля и совершил целых семь чистых отборов. Во многом благодаря спартаковскому спокойствию в центре поля «Терек» так и не смог переиграть соперника – да, были моменты, где отлично сыграл Ребров, но в целом в паническое состояние грозненцы «Спартак» не обратили, как это было в четырех предыдущих матчах на «Ахмат-Арене», когда «Терек» регулярно побеждал красно-белых.

В итоге – 0:1, и «Спартак» повторил клубный рекорд по набранным очкам за первый круг. Все, на что хватило руководство «Терека» – это пожаловаться на судейство и опубликовать подборку спорных моментов. Бывают у нас и такие претенденты на тройку.

Герой – Карлос Самбрано («Рубин»)

Выбор самого крутого игрока в матче с классной вывеской ЦСКА – «Рубин», но нулевой результативностью и в целом слабым уровнем игры, естественно, пал на защитника. По показателям «удачные отборы плюс перехваты» с перуанским центрдефом «Рубина» может сравниться разве что Камболов, но у Самбрано обнаружилось еще аж десять выносов мяча, а особенно запомнился момент с исправлением ошибки Бурлака, когда перуанец спас команду от выхода один на один. Впрочем, Самбрано с таким успехом можно записать и в антигерои за запоротый стопроцентный момент во втором тайме. Армейцы, как и казанцы, также пару раз могли забить, но не хватило мастерства.

Таким образом, ЦСКА продлил беспроигрышную серию из домашних матчей до 11, но притом из последних 13 официальных встреч во всех турнирах выиграл лишь две. «Минус 11» от лидера Слуцкий уже отыгрывал пару лет назад, но сейчас в повторение того успеха верится слабо.

Герой – Торнике Окриашвили («Краснодар»)

«0:1 за пять минут до конца. Партнер по команде сравнивает счет в добавленное время. А потом я приношу победу над «Зенитом» безумным ударом через себя в падении». Кто бы сейчас не хотел кроме питерских фанатов быть на месте Торнике Окриашвили, который выиграл для «Краснодара» матч именно таким образом? Последняя игра первого круга выдалась самой драматичной из всех сыгранных в этом сезоне. «Краснодар» выиграл всего второй матч из 11 сыгранных против «Зенита», а питерцы отстали от «Спартака» на целых шесть очков. Более сумасшедшего окончания первой половины чемпионата просто невозможно было себе представить, хотя ничего не предвещало такой перестрелки, пока целых 85 минут на поле «Арены Краснодар» шла вязкая и тягучая игра. А потом все взорвалось и привело к ядерной концовке. Теперь «Спартак» никто не сможет обойти в таблице как минимум до весны следующего года.

Герой – Александр Гацкан («Ростов»)

И антигерой в одном лице. Его забитый гол укрепил победу «Ростова» над «Анжи» – 2:0, но сам молдаванин в конце матча зачем-то нагрубил и был удален с поля уже аж в третий раз за один круг чемпионата. Сами ростовчане после победы над «Баварией» особых проблем в игре с махачкалинцами не испытали, но при этом еще и запороли несколько вернейших голевых моментов, чего стоят промахи Ерохина и Азмуна (иранец вообще не забил с метра, но вскоре исправился и открыл счет).

Про «Анжи» сказать особо нечего – команда уже четвертый матч подряд не может забить, так что мечты о еврокубковой зоне пока что уходят на второй план. Не так давно махачкалинцы громили «Зенит» в Кубке, но по итогам первого круга лишь замкнули десятку сильнейших.

Герой – Артем Фидлер («Урал»)

Полузащитник Фидлер в РФПЛ не забивал четыре года – последний свой гол он заколотил «Спартаку» Эмери в сентябре 2012-го. Забивать – не его функция, притом не сказать, что он провел какой-то феерический матч с «Локо», например, не перехватывал мячи, ни разу не выиграл верховую дуэль. Однако ж при этом оформил едва ли не лучший гол тура, великолепным дальним ударом вонзив мяч в ворота Гильерме, когда казалось, что «Локомотив» уже победил.

А ведь «Локо» был близок. И когда Майкон грохнул в перекладину, и когда Пейчинович открыл счет с помощью штанги и спины голкипера. Но дотерпеть москвичи не смогли, а вместе с этим упустили который уже раз шанс вернуться в десятку сильнейших. «Уралу», правда, об этом даже не мечтается – в Премьер-лиге б удержаться.

Герой – Игорь Безденежных («Уфа»)

Полузащитник молодежной сборной России – не автор победного гола «Уфы», благодаря которому она впервые в сезоне выиграла дома, но серьезная боевая единица в середине поля, умело гасившая атаки соперника. На счету Безденежных целых шесть выигранных верховых дуэлей (и это при росте 175 см), немало пользы как в защите (пять выносов мяча), так и в атаке (удары, обостряющие передачи). Впрочем, главной фигурой в игре стал его коллега по центру полузащиты – Ондрей Ваньек, который не забил пенальти Гутору, но добил отраженный голкипером мяч в ворота.

Любопытно, что до этого тура «Уфа» так ни разу и не побеждала дома. Но из последних 11 матчей сумела восемь раз сыграть всухую. Дальше – выезд в Санкт-Петербург. Вот уж интригующий матч предстоит.

Герой – Александар Милькович («Амкар»)

Пермский клуб просто невыносим на своей поляне для всех своих соперников. Его фанаты в нынешнем сезоне ни разу не смогли расстроиться пропущенному на «Звезде» голу, правда и забил «Амкар» всего шесть мячей. Правый защитник Милькович в этой игре сделал для пермской радости все возможное: в обороне сразу шесть перехватов и три классных отбора, в атаке – целых три обостряющие передачи и голевой пас на Прокофьева, точный удар которого и принес «Амкару» победу над тульским «Арсеналом»

Пермяки из последних 25 матчей РФПЛ лишь четырежды (!) отыграли верх, «Арсенал», в свою очередь, установил очень грустный антирекорд, как клуб с наихудшей результативностью за первый круг в истории российских чемпионатов. Да еще и влип в расистский скандал.

Герой – Йоан Молло («Крылья Советов»)

Разборка аутсайдеров в самарском снегу превратилась в едва ли не самый зрелищный матч тура. Прежде всего, благодаря «Крыльям», которые явно преобразились после прихода Вадима Скрипченко – они осмелели и забегали, наконец-то стали показывать приличные скорости, а голы и очки уже пришли сами собой. В важнейшей игре с «Томью» счет открыл Сергей Корниленко, затем голкипера томичей удалили с поля, а во втором тайме дубль Йоана Молло принес закономерную крупную победу «Крыльям». Самара выиграла лишь второй матч из последних 18, но в пятый раз подряд дома побила «Томь». А команда Валерия Петракова потерпела шестое кряду выездное поражение и продлила безголевую серию до 463 минут.

Почему мы ждем следующего тура

Он придет к нам в гости совсем скоро: уже в среду ЦСКА примет «Оренбург», а «Зенит» протестирует грозу авторитетов РФПЛ – «Уфу». В четверг «Спартак» сразится в Самаре с «Крыльями Советов», а «Терек» напишет жалобу на судейство в игре с «Краснодаром». Столкновение «Анжи» и «Амкара» – двух сугубо тренерских команд – также весьма любопытно для тех, кто следит за российской Премьер-лигой.

Символическая сборная 15-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Три лучших гола

3 место – Станислав Прокофьев («Амкар»)

2 место – Артем Фидлер («Урал»)

1 место – Торнике Окриашвили («Краснодар»)

Результаты 15-го тура:

«Уфа» – «Оренбург» – 1:0

«Амкар» – «Арсенал» – 1:0

ЦСКА – «Рубин» – 0:0

«Локомотив» – «Урал» – 1:1

«Терек» – «Спартак» – 0:1

«Крылья Советов» – «Томь» – 3:0

«Ростов» – «Анжи» – 2:0

«Краснодар» – «Зенит» – 2:1

Расписание 16-го тура:

30 ноября (среда): «Урал» – «Ростов», «Рубин» – «Арсенал», ЦСКА – «Оренбург», «Зенит» – «Уфа»

1 декабря (четверг): «Томь» – «Локомотив», «Крылья Советов» – «Спартак», «Терек» – «Краснодар», «Анжи» – «Амкар»

Расписание 17-го тура:

3 декабря (суббота): ЦСКА – «Урал», «Ростов» – «Зенит»

4 декабря (воскресенье): «Локомотив» – «Терек», «Краснодар» – «Крылья Советов»

5 декабря (понедельник): «Амкар» – «Оренбург», «Уфа» – «Томь», «Спартак» – «Рубин», «Арсенал» – «Анжи»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 16-й тур дисквалифицированы: Гацкан, Калачев (оба – «Ростов»), В.Денисов («Локомотив»), Санчес («Рубин»), Игбун («Уфа»), Роши («Терек»), Коченков («Томь»).

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