«Зенит» выиграл у «Крыльев» и продолжил погоню за «Спартаком». Онлайн матчей РФПЛ

«Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1

«КС»: 17 Лория, 4 Таранов, 3 Ятченко, 15 Цаллагов, 34 Маргасов, 33 Родич, 6 Надсон, 2 Башкиров, 14 Молло, 8 Корниленко, 10 Паскуато.

Запасные: 1 Павлов, 13 Конюхов, 7 Чочиев, 9 Садик, 19 Бато, 21 Зинков, 40 Божин, 45 Концедалов, 77 Ткачев.

Вот это начало! Гости открывают счет усилиями Молло и Паскуато!

Не заставил ждать себя ответный гол «Зенита»! Дзюба отличился.

Автогол Родича – и хозяева уже впереди! 2:1.

Пенальти в ворота «Крыльев»! И Дзюба реализовал.

«Спартак» – «Амкар» – 1:0

Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом «Спартака», но ворота Селихова пока на замке.

Селихов! Отличный момент был у Промеса, но будущий голкипер «Спартака» пока еще играет против красно-белых!

И все-таки «Спартак»! Просто великолепный гол Глушакова – и «Манекен челлендж», конечно же.

«Краснодар» – «Урал» – 3:0

Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Измайлов, Ахмедов, Вандерсон, Лаборде, Смолов #КраснодарУрал

Составы на #КраснодарУрал «Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Коробов, Лунгу и Павлюченко.

Запас «Урала»: Арапов, Тимофеев, Хозин, Павленко, Ставпец, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Серченков и Конате. #КраснодарУрал

Первый тайм без голов у нас. Острее были хозяева.

Смолов вместо Ари! Должно быть веселее после перерыва!

1:0! Газинский!

И тут же Смолов добивает «Урал»! 2:0.

Жоаозиньо! Ну все, сделана игра.