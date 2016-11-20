«Зенит» выиграл у «Крыльев» и продолжил погоню за «Спартаком». Онлайн матчей РФПЛ

«Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1
«КС»: 17 Лория, 4 Таранов, 3 Ятченко, 15 Цаллагов, 34 Маргасов, 33 Родич, 6 Надсон, 2 Башкиров, 14 Молло, 8 Корниленко, 10 Паскуато.
Запасные: 1 Павлов, 13 Конюхов, 7 Чочиев, 9 Садик, 19 Бато, 21 Зинков, 40 Божин, 45 Концедалов, 77 Ткачев.
Вот это начало! Гости открывают счет усилиями Молло и Паскуато!
Не заставил ждать себя ответный гол «Зенита»! Дзюба отличился.
Автогол Родича – и хозяева уже впереди! 2:1.
Пенальти в ворота «Крыльев»! И Дзюба реализовал.
Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом «Спартака», но ворота Селихова пока на замке.
Селихов! Отличный момент был у Промеса, но будущий голкипер «Спартака» пока еще играет против красно-белых!
И все-таки «Спартак»! Просто великолепный гол Глушакова – и «Манекен челлендж», конечно же.
Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Измайлов, Ахмедов, Вандерсон, Лаборде, Смолов #КраснодарУрал
Составы на #КраснодарУрал «Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Коробов, Лунгу и Павлюченко.
Запас «Урала»: Арапов, Тимофеев, Хозин, Павленко, Ставпец, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Серченков и Конате. #КраснодарУрал
Первый тайм без голов у нас. Острее были хозяева.
Смолов вместо Ари! Должно быть веселее после перерыва!
1:0! Газинский!
И тут же Смолов добивает «Урал»! 2:0.
Жоаозиньо! Ну все, сделана игра.