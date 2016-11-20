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  • «Зенит» выиграл у «Крыльев» и продолжил погоню за «Спартаком». Онлайн матчей РФПЛ

«Зенит» выиграл у «Крыльев» и продолжил погоню за «Спартаком». Онлайн матчей РФПЛ

«Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1

«КС»: 17 Лория, 4 Таранов, 3 Ятченко, 15 Цаллагов, 34 Маргасов, 33 Родич, 6 Надсон, 2 Башкиров, 14 Молло, 8 Корниленко, 10 Паскуато.

Запасные: 1 Павлов, 13 Конюхов, 7 Чочиев, 9 Садик, 19 Бато, 21 Зинков, 40 Божин, 45 Концедалов, 77 Ткачев.

Вот это начало! Гости открывают счет усилиями Молло и Паскуато!

Не заставил ждать себя ответный гол «Зенита»! Дзюба отличился.

Автогол Родича – и хозяева уже впереди! 2:1.

Пенальти в ворота «Крыльев»! И Дзюба реализовал.

«Спартак» – «Амкар» – 1:0

Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом «Спартака», но ворота Селихова пока на замке.

Селихов! Отличный момент был у Промеса, но будущий голкипер «Спартака» пока еще играет против красно-белых!

И все-таки «Спартак»! Просто великолепный гол Глушакова – и «Манекен челлендж», конечно же.

«Краснодар» – «Урал» – 3:0

Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Измайлов, Ахмедов, Вандерсон, Лаборде, Смолов

Составы на «Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Коробов, Лунгу и Павлюченко.

Запас «Урала»: Арапов, Тимофеев, Хозин, Павленко, Ставпец, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Серченков и Конате.

Первый тайм без голов у нас. Острее были хозяева.

Смолов вместо Ари! Должно быть веселее после перерыва!

1:0! Газинский!

И тут же Смолов добивает «Урал»! 2:0.

Жоаозиньо! Ну все, сделана игра.

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Урал Спартак Амкар-Пермь Зенит Крылья Советов
Комментарии (10)
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bolela_16
1479641406
Поехали...
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bolela_16
1479644342
Ребята, чтобы выиграть нужно играть, а не тянуть кота за...(Шалимов немного поруководи!!!)
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PNZ1985
1479657771
ОЛЕ-ОЛА ВПЕРЕД СПАРТАК МОСКВА!!!
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Диктор
1479658155
Ну вот и все на зимний период Спартак уйдет на первом месте.
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_FootFan
1479658336
ФУ КРАСНОДАР УРАЛ ДОГОВОРНЯК ЧТО ОНИ ВООБЩЕ ТВОРИЛИ
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alll-1
1479658366
Глушак -красавец,супер гол.
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Volrad
1479659385
всех! с победой!!! Спартак !!!!!!!!!!!!!!!!
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Nikitich
1479669489
Дзюба сегодня выдал немного, а Кокорин что?
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vasiok74
1479673677
быки молодцы!в трудной игре всё таки добились победы.идаже разгромили Урал.
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brainstrike
1479674228
А все заметили или только я один.Когда Газинский замахивался на табло было 4-0.Потом поменялся на 1-0 ..)))
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