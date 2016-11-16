Английский клуб представил форму с сосисками

Такого вы еще не видели. Команда из Англии заключила сотрудничество с колбасным брендом, после чего на ее форме появились сосиски. «Бомбардир» показывает, как теперь выглядят футболисты.

Любительский футбольный клуб «Бидэйл» заключил партнерское соглашение с местным производителем еды «Heck Food». После этого на форме английского коллектива неожиданно появилось довольно стильное изображение сосисок. Место, где играет команда, и вовсе было переименовано в стадион «Heck». Для соперников такой колбасный противник может выглядеть действительно страшно.