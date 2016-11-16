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    Английский клуб представил форму с сосисками


    5
    Голосов: 4
    16.11.2016 17:05
    Такого вы еще не видели. Команда из Англии заключила сотрудничество с колбасным брендом, после чего на ее форме появились сосиски. «Бомбардир» показывает, как теперь выглядят футболисты.

    Любительский футбольный клуб «Бидэйл» заключил партнерское соглашение с местным производителем еды «Heck Food». После этого на форме английского коллектива неожиданно появилось довольно стильное изображение сосисок. Место, где играет команда, и вовсе было переименовано в стадион «Heck». Для соперников такой колбасный противник может выглядеть действительно страшно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Howler
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 ноября 2016, 13:54

      У нас клубы из ПФЛ не могут спонсора найти, а тут любительский клуб.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > headdevil 20 ноября 2016, 08:26

      Наши бизнес мены, вместо рекламы, предпочитают дать взятку чиновнику.

      0
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      Рейтинг: +13

      Lunovoro 17 ноября 2016, 13:36

      XD

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ajoq 17 ноября 2016, 10:20

      Жгут!

      0
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