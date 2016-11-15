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Видео дня. Лучшая установка перед матчем — от аргентинского пацана

Без комментариев. Просто включайте и слушайте, даже без перевода. Вдохновленные редакторы ушли во двор играть в футбол.

Перевод: «Это новый финал, мы готовились целый год к этому матчу! Вспомните день, когда мы надели эти футболки! Вспомните все тренировки и дни, когда мы дико уставали. Парни, работа подошла к концу. Сегодня мы подарим себе победу и станем чемпионами. Вы должны думать только о том, будет на поле. Вы должны отдать себя игре целиком. Как бы ни закончился матч, мы останемся командой. Вперед! И отдать все за эту футболку – самую великую во всем Росарио! Вперед, к победе! Отдать всю душу и сердце! Все ради «Ньюэллс Олд Бойз»!

Аргентина Ньюэллс Олд Бойз
Комментарии (7)
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hjvfybcn
1479231494
Видимо не в первый раз он так раз решили заснять это. Парень молодец...
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Adob
1479231675
красавчик)))
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343443
1479231965
Без комментариев
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balaton78
1479233431
Матч закончился вничью 0:0 и они стали чемпионами!
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Пастырь
1479235581
Речь человека, не равнодушного и любящего футбол. Даже не понимая, что он говорит (перевод не нужен), это было впечатляюще.
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RedGreenHooligan
1479255747
вот это настоящий Лидер команды! С характером парень! таких мало...
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Старая сеньора
1479328158
Пять баллов!!!!!!!!
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