Видео дня. Лучшая установка перед матчем — от аргентинского пацана

Без комментариев. Просто включайте и слушайте, даже без перевода. Вдохновленные редакторы ушли во двор играть в футбол.

Перевод: «Это новый финал, мы готовились целый год к этому матчу! Вспомните день, когда мы надели эти футболки! Вспомните все тренировки и дни, когда мы дико уставали. Парни, работа подошла к концу. Сегодня мы подарим себе победу и станем чемпионами. Вы должны думать только о том, будет на поле. Вы должны отдать себя игре целиком. Как бы ни закончился матч, мы останемся командой. Вперед! И отдать все за эту футболку – самую великую во всем Росарио! Вперед, к победе! Отдать всю душу и сердце! Все ради «Ньюэллс Олд Бойз»!