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  • Шотландский клуб побил суперрекорд «Аякса» и получил 27 ящиков пива

Шотландский клуб побил суперрекорд «Аякса» и получил 27 ящиков пива

Великий «Аякс» 70-х во главе с Йоханом Кройфом завоевал множество трофеев и понаставил несколько крутых рекордов. Один из них – серия из 26 побед подряд в официальных матчах.

А выступающий в пятом по силе шотландском дивизионе «Ист Килбрайд» из одноименного 74-тысячного городка – взял и побил это достижение в минувшую субботу. На счету этой команды теперь 27 побед подряд.

Голландцы же отнеслись к этой истории с юмором и даже некоторым пиететом. Они отправили в клуб 27 ящиков пива, а Эдвин ван дер Сар, работающий в клубе директором по маркетингу, лично зачитал рекордсменам поздравление в прямом эфире.

Шотландцы уже заикнулись о том, чтобы сыграть с «Аяксом» товарищеский матч, голландцы отказываться пока не стали. «Мы бы очень хотели их отблагодарить за такое отношение», – признался тренер «Ист Килбрайд» Мартин Лаухлан. «Пока ничего сказать нельзя, но такие вещи решаются между клубами, а не в СМИ», – заявил представитель «Аякса» Миль Бринкьюс.

Что касается «Ист Килбрайд», то этот клуб, конечно же, находится на первой строчке в своем дивизионе с 13 победами в 13 матчах и 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Шотландия Аякс ван дер Сар Эдвин
Комментарии (3)
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SKS6891
1478791646
Забыли только упомянуть о разнице в классах.
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Тим2015
1478795993
Аякс молодцы .
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TY13R
1478851789
прикольно))
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