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    • «Зенит» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Мака (ВИДЕО)

    «Зенит» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Мака (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    24.10.2016 19:00
    «Зенит» и «Оренбург» закрыли 11-й тур РФПЛ очным поединком. «Бомбардир» провел для вас онлайн-трансляцию этого матча.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (3)
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    pik54
    1477328592
    Зенит должен Оренбург побеждать.
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    Igorello97
    1477335086
    Матч скучный, я аж заснул.
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    polt
    1477336285
    Дзюба в таких педерастических бутсах долго забивать не будет!
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