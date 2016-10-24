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«Зенит» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Мака (ВИДЕО)
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«Зенит» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Мака (ВИДЕО)
«Зенит» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Мака (ВИДЕО)
Бомбардир.ру
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Голосов:
0
24.10.2016 19:00
Зенит
Оренбург
«Зенит» и «Оренбург» закрыли 11-й тур РФПЛ очным поединком. «Бомбардир» провел для вас онлайн-трансляцию этого матча.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Официальный сайт ФК «Зенит»
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Комментарии (3)
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pik54
1477328592
Зенит должен Оренбург побеждать.
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Igorello97
1477335086
Матч скучный, я аж заснул.
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1
polt
1477336285
Дзюба в таких педерастических бутсах долго забивать не будет!
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0
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