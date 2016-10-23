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    • «Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Майкона, «Краснодар» одолел «Амкар» (ВИДЕО)

    «Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Майкона, «Краснодар» одолел «Амкар» (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    23.10.2016 17:20
    Сегодня в РФПЛ состоялись два матча: «Локомотив» – ЦСКА и «Краснодар» – «Амкар». «Бомбардир» предлагает своим читателям видео всех голов состоявшихся встреч.

    «Краснодар» – «Амкар» – 1:0

    Газинский – 1:0.

    Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Петров, Эбуэ, Подберезкин, Мамаев, Лаборде, Быстров, Окриашвили

    «Локомотив» – ЦСКА – 1:0

    Майкон! Наконец-то забит мяч в этой встрече! Отличный индивидуальный гол в исполнении бразильского нападающего.

    По-прежнему не могут забить команды, почти час игрового времени без голов.

    Березуцкий угодил в штангу после подачи углового! Лучший момент в игре на данный момент.

    15 минут прошло, пока без опасных моментов играют команды.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Ротенберг, Ндинга, Коломейцев, Игнатьев, Майкон, Хенти, Шкулетич.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер ФК Локомотив
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (10)
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    turist82
    1477229542
    Ну-с...удачи локомотиву что ль!
    Ответить
    slawianka
    1477232651
    "Локомотив играет на контратаках"-только ЦСКА не атакует), Траоре как деревянный солдат из армии Урфин Джюса))
    Ответить
    ljrljr0505
    1477234933
    МАЙКОНИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!! А защита у ЦСКА - дерево. Обошел как стоячих....
    Ответить
    headvk
    1477236045
    Удачи и тем и тем)
    Ответить
    Диктор
    1477237624
    Я говорил Паровоз выиграет-так и вышло.
    Ответить
    RUSARM
    1477237981
    Давно пора Армейцам задуматься,с такой игрой да еще без игроков в нападении(Траоре не в счет он дерево) будет только хуже!!
    Ответить
    Вахахахаха
    1477255114
    Думал ,что будет ничья, но Локо даже победить их умудрилось!
    Ответить
    TUMS
    1477257074
    Да у армейцев проблемы в обороне не шуточные.
    Ответить
    magg27
    1477276906
    амкар не смог удержать ничью!
    Ответить
    Strig
    1477279181
    У коней как после артобстрела..
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