Как немецкий футболист может угодить в тюрьму в Турции за сепаратизм

Политика всегда будет вмешиваться в футбол. В Южной Корее заставляют всех мужчин в стране проходить длительные военные сборы, и даже твой статус европейской футбольной звезды ни на что не влияет (так в казарму на 21 месяц собираются упечь бомбардира «Тоттенхэма» Сона). В толерантной во всех отношениях Англии можно получить нехилую дисквалификацию за гомофобские твиты четырехлетней давности (представляю, какого мнения об этом случае гендиректор луганской «Зари»). В Турции можно схлопотать реальный тюремный срок за активную прокурдскую позицию – именно это наказание грозит Денизу Наки, полузащитнику турецкого клуба «Амедспор».

Получается, что все зависит от того, в какой стране ты выступаешь. Вряд ли российские болельщики стали бы отыскивать в твиттере Эндрю Грэя гомофобские сообщения – а даже если бы и нашли, то разве что сделали бы пару ретвитов. И вряд ли бы Паоло Ди Канио так уж напрягал всех своими нацистскими жестами, играй он в футбол во времена диктатуры Муссолини. Проблема в том, что в мире не существует официально признанного курдского государства, так что свою позицию Дениз Наки может отстаивать лишь на враждебных территориях (максимум – на нейтральных).

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По паспорту Наки немец, но имеет курдские корни. Скандал разгорелся еще в феврале этого года, когда Дениз после кубковой победы над «Бурсаспором» написал в свой фейсбук следующее: «Мы дарим эту победу всем тем, кто отдал свою жизнь и получил ранения в результате репрессий в нашей стране, которые длятся уже 50 дней. Мы, как и “Амедспор”, не склонили головы и не будем этого делать. Мы вышли на поле с нашей верой в свободу». Федерация футбола Турции наложила на Наки серьезный штраф, а также дисквалифицировала его на 12 матчей. Следующую игру в Кубке «Амедспор» проводил при пустых трибунах в наказание за «отвратительные» речевки своих фанатов, курдов среди которых – тысячи.

Фанаты, которых не пустили на матч, собрались вокруг стадиона, чтобы выразить свое недовольство этим решением, а может – и политикой государства в целом. Встретили их просто – полили водой из водомета. От проблемы власти все равно не избавились: она выплыла наружу еще до начала игры, когда футболисты «Амедспора» поучаствовали в акции. Они держали баннер с надписью: «Дети не должны умирать, их предназначение – играть». Кроме того, в течение первой минуты после стартового свистка игроки хозяев выразили свой протест еще одним способом – они не двигались, буквально застыли на месте. Футболисты «Фенербахче» в это время с пониманием перекатывали мяч.

Нынешний клуб Наки базируется в городе Диярбакыр, который стал главной мишенью вооруженных сил Турции в одной из спецопераций против Рабочей партии Курдистана. Тогда погибли 23 человека, на что Наки и отреагировал своей записью в фейсбук. Для турецких властей он теперь является преступником. Официальное обвинение – «пропаганда сепаратизма» (иначе – «террористическая пропаганда»).

В противостоянии с турецкими властями курды находятся уже без малого 100 лет, но независимого Курдистана как не было, так и нет. Вопрос о курдской независимости дамокловым мечом повис в нагретом турецком (а к слову и иракском, и сирийском) воздухе. Масрур Барзани, лидер Иракского Курдистана, получившего в 2005-м году статус широкой автономии, задается вопросами: «Почему все народы на планете имеют право на независимость, на самоопределение – все, кроме курдов? Разве это справедливо? Этого хочет мир?» При этом турецким курдам далеко даже до широкой автономии.

Впрочем, некоторые обозреватели считают иначе. Эдуард Лимонов, например, уверен в скором появлении курдского государства: «В турецком государстве на 80 млн. приходится чуть ли не 20 млн. курдов, и в Сирии их несколько миллионов, и в Ираке 7 или 8. Цифры разнятся, сложно определить, сколько точно. И в Иране они есть. Курдское государство рано или поздно будет, скорее всего, вот сейчас уже будет».

Пока идут эти обсуждения, пока прикидываются цифры, в Диярбакыре погибают невинные люди. Именно на это и обращает внимание Дениз Наки, которому сначала впаяли 12 матчей дисквалификации, а теперь угрожают тюремным сроком. Наки активно поддерживают в его бывшем клубе «Санкт-Паули», известном своими левыми убеждениями, проще – толерантностью.

Притеснения курдов в Турции не могли понравиться пиратам из «Санкт-Паули», так что на один из матчей игроки этого гамбургского клуба вышли (все без исключения) в футболках с фамилией Наки. Так на берегу Эльбы выражают поддержку своему бывшему футболисту, ведь в «Санкт-Паули» отвергают любые проявления дискриминации. Говорят, в квартале красных фонарей Риппербан работают проститутки разных полов – такой своеобразный ад для Эндрю Грэя. Да и Ди Канио с его зигой тут тоже не поддержат.

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Дениз Наки может быть не прав в одном: он публичная персона, и тем постом в фейсбуке мог подвести не только себя, но и свой клуб. Да он и так его подвел, лишив собственного тренера на целые 12 матчей ценного игрока. Впрочем, для фанатов из Диярбакыра, этого пульсирующего сердца турецкого Курдистана, Наки теперь наверняка является героем. Для полноты героического ореола осталось загреметь за решетку – но мы такой участи желать Наки все же не будем. Свой Абдулла Оджалан футбольному миру не нужен.