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    • Цитата недели. Гендиректор «Зари» обалдел от целующихся мужчин в Манчестере

    Цитата недели. Гендиректор «Зари» обалдел от целующихся мужчин в Манчестере


    3
    Голосов: 2
    03.10.2016 15:23
    Луганская «Заря» впервые попала в групповой этап еврокубков и поехала в гости к «Манчестер Юнайтед». Гендиректор клуба Сергей Рафаилов впечатлениями: геи, бомжи и 57 тысяч на стадионе.

    Гендиректор луганской «Зари» побывал в Манчестере и не поверил своим глазам: «Наш пресс-секретарь не даст соврать: ни одного объявления рекламного по городу я не видел. Как же эти люди попали на стадион и узнали о матче? И вот на стадионе, который вмещает 76 тысяч, было 57 тысяч болельщиков. Я разговаривал с руководством клуба, что на игры еврокубков они пускают 71 тысячу. Так вот, на наш матч пришло 57. Средняя цена билета 90 фунтов. Более 5 миллиона фунтов они заработали за этот матч. Я задал вопрос: как вы сообщаете болельщикам об играх? Они ответили Интернет и программка».

    Но больше самого «Олд Траффорд» Сергея Рафаилова удивили манчестерские геи и бомжи. Первых в Луганске точно не бывает, а вторые, вероятно, от гендиректора «Зари» прячутся.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии (13)
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    84aivengo
    1475503686
    увидел воочию все прелести ассоциации с ес
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    TUMS
    1475503944
    Гей Европа...
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    Шнюхинс
    1475504396
    СЛЫШ ТЫ АВТОР *УЙЛО ТУПОЕ, СМОТРИ СУКА ЧТО ПОСТИШ ЕЩЕ И ПОГБА ПОСТАВИЛ В НА КАРТИНКУ, ЗА ЯЙЦА ТЕБЯ ПОДВЕСИТЬ НУЖНО И ОТПИНАТЬ, ЧТО БЫ ДУМАЛ ЧТО ПОСТИТЬ. ОШИБКА ПРИРОДЫ, ЗАДРОТ ПРЫЩАВЫЙ. УСОХНИ ГНИЛЬ
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    Эльхан
    1475504460
    "Гендиректор луганской «Зари» побывал в Манчестере" - хорошо что есть футбол, иначе хрен бы он побывал в Манчестере или вообще где-нибудь за границей
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    hellkid
    1475562769
    хорошо хоть не целующиеся бомжи
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    Black Giz
    1475596913
    У вас в Хохляндии скоро так же будет. Так что не надо будет в Манчестер ездить.
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    Superviser77
    1475646213
    геи тоже бомжи)))
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    bandini
    1475775215
    Так "Зари" самой в Луганске тоже нет...Она бывает в Луганске не чаще, чем донецкий "Шахтёр" в Донецке...То есть, года два с половиной как не была.
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    Drapik
    1476987904
    Че он несет? Киевские бомжи уже евроинтегрировались, вполне комфортно спят на Крещатике.
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    Gullit 76
    1480061472
    А ляшко он не знает?Как у рота брать он ему(и всему миру) не рассказывал?Видимо друзья его узнали - решил зашифроваться.
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