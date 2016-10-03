Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • Рука Косиельни и еще 6 крутых голов, забитых не по правилам

    Рука Косиельни и еще 6 крутых голов, забитых не по правилам


    3.2
    Голосов: 5
    03.10.2016 18:30
    Вчера Лоран Косиельни принес «Арсеналу» победу над «Бернли», забив гол рукой. «Бомбардир» вспомнил другие случаи, когда арбитры не замечали явного нарушения правил и засчитывали подобные голы.

    Криштиану Роналду, «Реал» – «Атлетик» 5:0, 2014 год

    Криштиану умеет забивать по-всякому, так что в его коллекции должен быть и подобный гол. Хорошо для «Атлетика», что счет к тому моменту уже был разгромным и мелкое мошенничество Роналду не играло никакой роли.

    Лионель Месси, «Барселона» – «Эспаньол» 2:2, 2007 год

    А вот этот гол Месси мог принести «Барсе» чемпионство, но «Эспаньол» тогда неожиданно уперся и подарил титул мадридскому «Реалу». В тот день стало окончательно известно, по чьим стопам пойдет Лионель.

    Рауль, «Реал» – «Лидс» 3:2, 2001 год

    Забивал рукой и Рауль, чей номер теперь носит Криштиану. Правда, матч у Рауля был более ответственный – игра с «Лидсом» в Лиге чемпионов. Как ни жаловались англичане, гол мадридской семерки был засчитан и ту игру они проиграли.

    Рауль Рудиас, Бразилия – Перу 0:1, 2016 год

    Совсем свежий пример – Бразилия проиграла перуанцам на Копа Америка и покинула турнир благодаря вот такому скандальному голу:

    Лоран Косиельни, «Бернли» – «Арсенал» 0:1, 2016 год

    Вчерашний гол Косиельни. Поражает, как арбитр мог не заметить, что француз забил рукой. Может, ФА хочет задобрить Арсена и подарить ему титул чемпиона Англии, чтобы он согласился возглавить сборную?

    Вильям Галлас, Франция – Ирландия 1:1, 2009 год

    Гол, сделавший слово «Анри» ругательным для ирландцев. Снова непонятно, как можно было такое не заметить. А Галлас тут вроде как и ни при чем.

    Диего Марадона, Аргентина – Англия 2:1, 1986 год

    Без комментариев. Один из самых знаменитых голов в истории футбола. Знаменитее только другой гол Марадоны из этого же матча.

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 10-1

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    panmon
    1475492122
    Будем честны - Гол Рона тут самый честный... Рука прижата к телу насколько можно в том эпизоде. Гол в матче Бразилии и Перу конечно хз как защитали после стольких обсуждений. А вот голы Месси, Марадоны, Анри и Косельни - не ясно как можно не увидеть
    Ответить
    alexis02lion
    1475505518
    Подборка в тему. Арсенал несправедливо победил. Ну и скандал на Копа Америка был тот ещё.
    Ответить
    B_A_IV
    1475526081
    если бы такой гол забили Спаму.. наверное был кошмар нытья в инете и на тв...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+