Видео дня. Как Неймар стал символом для Бразилии

Первое «золото» Олимпиады сборная Бразилии выиграла совсем недавно, и в стране до сих пор пылает страсть благодарности. Больше всего, конечно, достается Неймару — капитану и символу нынешней бразильской команды. На недавней тренировке в Манаусе к звезде «Барселоны» прорвались сразу несколько болельщиков, которые всего лишь хотели обнять кумира. Неймара в итоге повалили на газон, но он улыбался и показывал охранникам, что беспокоиться не о чем.

Победа на чемпионате мира-2018 может обернуться для него куда более крепкими объятиями.