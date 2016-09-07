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Видео дня. Как Неймар стал символом для Бразилии

Первое «золото» Олимпиады сборная Бразилии выиграла совсем недавно, и в стране до сих пор пылает страсть благодарности. Больше всего, конечно, достается Неймару — капитану и символу нынешней бразильской команды. На недавней тренировке в Манаусе к звезде «Барселоны» прорвались сразу несколько болельщиков, которые всего лишь хотели обнять кумира. Неймара в итоге повалили на газон, но он улыбался и показывал охранникам, что беспокоиться не о чем.

Победа на чемпионате мира-2018 может обернуться для него куда более крепкими объятиями.

Бразилия Бразилия
Комментарии (4)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473257148
Для бразильцев он второй исус
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Kuban-Krasnodar
1473334686
как у нас в Кубани Концедалов.
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D'achkov
1473358919
а что будет,если он ЧМ возьмёт...
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