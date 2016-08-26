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    «Уфа» забила первый гостевой гол в 2016 году и выиграла в Самаре. Как стартовал 5-й тур РФПЛ


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    Голосов: 3
    26.08.2016 20:31
    Очередной тур чемпионата России начался в Самаре, где схлестнулись «Крылья Советов» и «Уфа». Удивительно, но в нынешнем календарном году до этого дня уфимцы не забили ни одного мяча на выезде.

    Стадион «Металлург» приветствует любителей российского футбола негромкой вывеской, но свои интриги были запрятаны и в игре «Крылья Советов» – «Уфа»: хозяева провели пять из шести домашних матчей вничью, а гости – в семи – ни разу не забили и все их проиграли.

    «Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1 | Видеогалерея

    Паскуато вышел у «Крыльев» на замену и привез пенальти. Слай точен, гости повели и, как оказалось, выиграли. В Самаре недовольны.

    После перерыва отличный дальний удар удался Ткачеву, «Уфу» спасла штанга. На этом все к 70-й минуте.

    Первый тайм позади, но голов нет. Это ожидаемо. Опасных моментов тоже нет. Тоже предсказуемо.

    В раздевалке самарцев все уже готово.

    Кстати, они нам напоминают, что скоро первое сентября.

    Форма готова.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 27 августа 2016, 12:16

      Крылья вообще не хотят играть. Проиграть дома, уфе - такого позорища ещё не было. На фоне героических усилий, которые прилагали наши олимпийцы ради победы эти игрочишки позорят звание росийских спортсменов. Тряпочная команда.

      -1
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 26 августа 2016, 21:23

      С почином!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 26 августа 2016, 20:33

      Всего 8 месяцев, недоношенный получился гол.

      0
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