«Уфа» забила первый гостевой гол в 2016 году и выиграла в Самаре. Как стартовал 5-й тур РФПЛ

Стадион «Металлург» приветствует любителей российского футбола негромкой вывеской, но свои интриги были запрятаны и в игре «Крылья Советов» – «Уфа»: хозяева провели пять из шести домашних матчей вничью, а гости – в семи – ни разу не забили и все их проиграли.
«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1 | Видеогалерея
Паскуато вышел у «Крыльев» на замену и привез пенальти. Слай точен, гости повели и, как оказалось, выиграли. В Самаре недовольны.
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 26 августа 2016 г.
После перерыва отличный дальний удар удался Ткачеву, «Уфу» спасла штанга. На этом все к 70-й минуте.
Первый тайм позади, но голов нет. Это ожидаемо. Опасных моментов тоже нет. Тоже предсказуемо.
В раздевалке самарцев все уже готово.
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 26 августа 2016 г.
Кстати, они нам напоминают, что скоро первое сентября.
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 26 августа 2016 г.
Форма готова.
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 26 августа 2016 г.