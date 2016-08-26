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  • «Уфа» забила первый гостевой гол в 2016 году и выиграла в Самаре. Как стартовал 5-й тур РФПЛ

«Уфа» забила первый гостевой гол в 2016 году и выиграла в Самаре. Как стартовал 5-й тур РФПЛ

Стадион «Металлург» приветствует любителей российского футбола негромкой вывеской, но свои интриги были запрятаны и в игре «Крылья Советов» – «Уфа»: хозяева провели пять из шести домашних матчей вничью, а гости – в семи – ни разу не забили и все их проиграли.

«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1 | Видеогалерея

Паскуато вышел у «Крыльев» на замену и привез пенальти. Слай точен, гости повели и, как оказалось, выиграли. В Самаре недовольны.

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После перерыва отличный дальний удар удался Ткачеву, «Уфу» спасла штанга. На этом все к 70-й минуте.

Первый тайм позади, но голов нет. Это ожидаемо. Опасных моментов тоже нет. Тоже предсказуемо.

В раздевалке самарцев все уже готово.

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Кстати, они нам напоминают, что скоро первое сентября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Форма готова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Уфа
Комментарии (3)
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Вингер91
1472232832
Всего 8 месяцев, недоношенный получился гол.
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Lexx09
1472235831
С почином!
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Sviro
1472289372
Крылья вообще не хотят играть. Проиграть дома, уфе - такого позорища ещё не было. На фоне героических усилий, которые прилагали наши олимпийцы ради победы эти игрочишки позорят звание росийских спортсменов. Тряпочная команда.
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