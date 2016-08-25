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    «Ростов» сыграет с «Баварией». Силлессен – официально в «Барселоне». Дайджест событий дня


    3.3
    Голосов: 4
    25.08.2016 22:29
    «Ростов» сыграет с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ в Лиге чемпионов. ЦСКА встретится с «Байером», «Тоттенхэмом» и «Монако». «Барселона» объявила о трансфере Силлессена. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Дринкуотер подписал с «Лестером» новый пятилетний контракт

    «Лестер» подписал с полузащитником Дэниэлом Дринкуотером новый пятилетний контракт. Условия соглашения пока неизвестны. Футболист выступает за лис последние четыре года. Дринкуотер в прошедшем сезоне провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

    Алькасер перейдет в «Барселону» за 30 миллионов

    Нападающий «Валенсии» Пако Алькасер в ближайшее время перейдет в «Барселону». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 22-летнего испанца. Сине-гранатовые заплатят за форварда 30 миллионов евро. Сам игрок подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт, согласно которому будет зарабатывать 2 миллиона за сезон. В прошлом сезоне чемпионата Испании Алькасер провел 34 матча, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    «Барселона» подтвердила трансфер Силлессена

    «Барселона» объявила о переходе голкипера «Аякса» Яспера Силлессена. 27-летний вратарь заключил с каталонским клубом пятилетний контракт. Трансфер Силлессена обошелся сине-гранатовым в 13 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. В трудовом договоре вратаря прописана сумма отступных в размере 60 миллионов.

    «Ждем его снова!» Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»

    Семин не хочет возвращаться в «Локомотив», если клуб возглавит Бердыев

    Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин в ближайшее время может стать вице-президентом красно-зеленых. Помешать этому может лишь назначение на пост главного тренера московской команды Курбана Бердыева. Сообщается, что Семин поставил перед «Локомотивом» ультиматум. 64-летний специалист готов вернуться лишь в том случае, если клуб откажется от услуг Бердыева.

    «Манчестер Сити» объявил о трансфере Браво

    Голкипер «Барселоны» Клаудио Браво перешел в «Манчестер Сити». Чилиец заключил с «горожанами» соглашение до 2020 года. Ранее сообщалось, что трансфер 33-летнего вратаря обойдется «Сити» в 17 миллионов фунтов. Сам игрок будет зарабатывать в английском клубе 100 тысяч фунтов в неделю.

    Лига чемпионов. «Ростов» сыграет с «Баварией», «ПСЖ» сразится с «Арсеналом»

    УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17, в результате чего образовались восемь кваретов. Турнир стартует 13 сентября, а последний тур группового этапа состоится 7 декабря. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.

    Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона. Португальский форвард в голосовании опередил нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и своего одноклубника Гарета Бэйла.

    Саввиди продолжит спонсировать «Ростов»

    Компания «Группа Агроком», председателем совета директоров которой является Иван Саввиди, продолжит спонсировать «Ростов». «Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба «Ростов» с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем», – говорится в сообщении. Кроме того, «Группа Агроком» потребовала от «Ростова» не допускать дискредитацию компании со стороны сотрудников клуба. Ранее с критикой в адрес Ивана Савиди выступил бывший тренер донской команды Курбан Бердыев.

    Харту не прикажешь. Зачем Гвардиола переманил Браво в «Ман Сити»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.mirror.co.uk
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      fgh45h 26 августа 2016, 11:14

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 26 августа 2016, 10:57

      Разборки вокруг бердыева?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 26 августа 2016, 09:24

      Ростову удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 26 августа 2016, 08:21

      Ростову удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 01:58

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/c9dLk

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 августа 2016, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ох и насосется сельмаш пенисов

      -6
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > Karpathian 25 августа 2016, 23:01

      Ростову это только предстоит сделать,да и то это ещё не факт.а вот некоторые клубы ждать не стали и сразу пригубили(значит нравится им это дело)

      5
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      Рейтинг: +9

      Frutilups > Karpathian 26 августа 2016, 02:15

      ой я где то это уже слышал. Точно сначала вы кричали что с Андерлехта соснет,не вышло, потом с Аяксом, опять облом. Может хватит пиздеть???

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