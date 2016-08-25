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    «Ждем его снова!». Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»


    3
    Голосов: 3
    25.08.2016 17:00
    Не успел Яспер Силлессен перейти в «Барселону», как на него с ухмылкой набросился официальный твиттер «Ростова». Южане осмелели.

    Силлессен вообще не хотел выходить на поле в Ростове – и лучше бы он этого действительно не делал, так как помочь «Аяксу» он не смог бы при всем желании, а вот собственную репутацию отчасти подпортил. Или как минимум – растерял немного уверенности, которая ему обязательно понадобится в Каталонии, где Силлесену предстоит конкуренция с Андре тер Штегеном.

    Впрочем, о вчерашнем позоре в Ростове Силлессен вряд ли теперь вспоминает – ведь сегодня его в качестве своего футболиста официально представила сама «Барселона». И вот как на это событие отреагировал официальный твиттер вчерашних обидчиков Силлессена:

    Силлессен до и после ростовского твита:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.telegraaf.nl
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 сентября 2016, 09:51

      Дерзкий Ростов готов сразиться даже с Барселоной.......самое главное настрой команды , а результат зависит от фортуны)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 августа 2016, 08:56

      :)

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 25 августа 2016, 19:54

      а потом приедет барселона и разорвёт ростов без шансов.Просто аякс фарм клуб обычный а ростов выскочка.Без обид это называется выскочка .

      -3
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      Рейтинг: +96

      P_D > Kosmotoga 5 сентября 2016, 21:49

      так выскочке ни кто не помешает и барсу порвать. только если жребий разведет

      0
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