«Мой личный требл: перенес операцию, восстановился и сыграл». Томас Вермален – как самый хрустальный игрок Европы

«Это мечта − играть за этот клуб», − говорил 9 августа 2014-го довольный Томас Вермален, пройдя медицинские тесты. Идеальная сделка для всех. Вечно голодный «Арсенал» получал 15 миллионов. «Барселона» щелкнула в трансферной гонке «МЮ» и взяла игрока, который должен разобраться с давним вопросом о дыре в центре обороны, прикрываемой Маскерано. А сам Вермален переходил в абсолютную элиту. «Арсенал» − это здорово, но все-таки очень давно лондонцы и «Барса» стоят на разных уровнях иерархии. Анри, Фабрегас, Глеб, Сонг и Алексис Санчес подтвердят.

Через два дня появились первые новости: Вермалену нужен курс физиотерапии из-за травмы подколенного сухожилия. Клубные врачи успокаивали, что все будет нормально – бельгиец пропустит пару недель и войдет в игру. Затем пара недель растянулась до пары месяцев, пара месяцев − до неопределенного срока. Свой первый официальный матч за «Барселону» Томас Вермален провел только 23 мая 2015-го. В последнем туре чемпионата.

«Я пытался вернуться три или четыре раза, но каждый раз ощущения были не до конца верными, так что операция была единственным решением», – вспоминал Вермален. Тот год стал для него жестким адом. Ты в новом месте, вокруг килотонны величия, на мозг давят репутация, сумма трансфера и конкуренция, а фанаты со всего мира в приступах бессознательной агрессии делают из тебя клоуна. Над Вермаленом открыто смеялись все и везде. Его называли халявщиком, самым хитрым футболистом страны и паразитом; за сезон «Барса» получала больше издевок за свой фейл, чем пропущенных голов.

После операции, которую ему сделали в Финляндии, Вермален вернулся в Барселону раньше запланированного срока, лишь бы не видеться с журналистами. Вопросы про здоровье и тонны бреда в интернете раздражали не меньше болей в мышцах. Даже без активного футбола Вермален регулярно мелькал в новостях. Вот он выиграл клубные соревнования по картингу. Вот дал сотое интервью о классе своих партнеров. Вот забил в матче дубля. В декабре 2014-го «Барселона» появилась на каталонском дерби в майках со словами поддержки бельгийцу. Это был красивый жест, но ситуации он не исправлял. Хотя бы потому, что в это же самое время в УЕФА висел клубный запрос с просьбой обойти запреты и досрочно купить игрока вместо Вермалена. На следующий день после акции с именными майками «Барса» получила отказ.

Врачи и сам Вермален постоянно давали комментарии о том, что происходит с его организмом, но понятнее не становилось никогда. Зато сейчас ясно: это была не одна сплошная длинная травма, а несколько более коротких, которые опасно накладывались друг на друга. Вермален делал процедуры, занимался с физиотерапевтами, приступал к тренировочной активности и счастливо рассказывал, что скоро будет в форме. Потом − новые надрывы, новая слабость, и к старту: обследования, дискомфорт и еженедельная травля в зрительской среде.

Все дело в месте. Покалеченное внимание и потеря адекватности со стороны − побочный эффект космической славы «Барселоны». Вермален понимал, куда идет, и был готов к борьбе в такой среде. Только никто не предупредил, что главным врагом будет собственное тело. Для такого футболиста это самая обидная дрянь на свете − знать, что ни тренировки, ни характер, ни дисциплина не помогут. Если организм ломается, остается ждать. И тоскливо глядеть за командой со стороны. Сезон-2014/15 был годом «Барсы»: чемпионат, Кубок, Лига чемпионов. И после каждой из этих побед находился кто-то, кто орал: «А, Вермален опять выиграл трофей, не вставая со стула». На идиотизм футболист отвечал примерно одно: «Я перенес операцию, восстановился и сыграл − это мой личный требл».

Вермалену действительно нравилось в Каталонии. Он с восхищением рассказывал, насколько умно команда работает на тренировках, какой все-таки гениальный Месси и как здорово прибавил Суарес с их совместных времен в «Аяксе». Жена Полли с двумя маленькими детьми счастливо осваивалась в климате испанского юга и маленького пригорода Кастеллдефелс, где рядом жили некоторые футболисты сине-гранатовых. «Буду пытаться играть за «Барселону» так долго, как только смогу», − заявлял Вермален.

Полли Парсонс – лучший трофей в жизни Томаса Вермалена

Сезон-2015/2016 он начал в основе. Вышел на первый матч Суперкубка и стал соучастником позорного 0:4 от «Атлетика». В ответной игре Вермален уже полировал скамейку, но Луис Энрике оказался нормальным мужиком и дал бельгийцу новый шанс, о котором тот так мечтал целый год. Два стартовых тура чемпионата он пробегал максимально. В обоих случаях «Барса» сработала на ноль, довольный Вермален съездил в сборную и вернулся к суперважному матчу с «Атлетико», где на установке узнал, что место в топ-11 по-прежнему его. Казалось, ему наконец-то и заслуженно поперло − даже старый треп о человеке-гипсе звучал намного реже.

Все мимо. С игры Вермален, напрягаясь от приступов боли, ушел на 28-й минуте. Диагноз: травма камбаловидной мышцы. Плюс один в личную коллекцию пыток − к ахиллу, связкам, надрыву, лодыжке и остальным частям ног.

На этом точно все. Серьезных травм далее не было, но Вермален безнадежно угряз в замкнутом круге медицины, восстановлений и трудного осознания, что ты не в своей форме, и, возможно, не будешь в ней уже никогда. Смесь физических и ментальных проблем окончательно доконала. К тому же он слишком долго воевал с собой − и тренер, и клуб привыкли выигрывать без него и теперь не очень понимали, зачем им проблемный футболист, на месте которого мечтают сидеть тысячи более молодых, настроенных и здоровых.

Этим летом «Барса» взяла себе Сэма Умтити − Вермалену аккуратно, но настойчиво предложили найти другой клуб. Он выбрал «Рому», которая обожает все ненужное барселонское и всегда открыта для парней вроде Эшли Коула. Первый матч на новом месте − и опять ранний уход. На этот раз не мышцы, а прямое удаление за удар соперника ногой в грудь при отборе. Последствия главной хронической травмы − психологии. При этом дебют в Серии А получился удачнее. Томас отыграл все 90 минут в матче с «Удинезе», а его команда победила со счетом 4:0.

За два года в «Барсе» Вермален пропустил из-за травм 305 дней чистого времени. До этого за пять лет в «Арсенале» было 465. Итого 770 суток без тренировок, без игр и без определенности, которых не хватило, чтобы один из наиболее сильных игроков самого талантливого поколения в истории Бельгии показал свой максимум. Про Вермалена точно сказал его капитан Венсан Компани: «Когда Томас в строю, он один из лучших защитников мира». Правда, в строю с каждым сезоном он проводит все меньше времени».

Шесть лет назад молодой защитник из великой школы «Аякса» Томас Вермален был совсем другим. «Я не ожидал, что сразу сыграю так много в сезоне», − довольно скромничал он, комментируя то, как быстро Венгер отдал ему центральную роль. «Мне нравится, что в Англии я должен играть жестко. Вам надо двигаться «на физике», это часть работы защитника», − в сегодняшнем Вермалене от того почти ничего не осталось. Тогда от него шла дикая уверенность, он знал себя и был готов биться с кем угодно и сколько угодно. Ему даже дали классное прозвище – Верминатор. В котором сегодня нет никакого смысла. История Томаса Вермалена еще не закончена, но в ней уже в любом случае не будет никакого хэппи-энда.