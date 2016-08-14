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  • Поступок дня. Игроки «Галатасарая» отпраздновали победу с болельщиком-инвалидом

Поступок дня. Игроки «Галатасарая» отпраздновали победу с болельщиком-инвалидом

Матч против «Бешикташа» складывался для «Галатасарая» очень тяжело. Основное время матча закончилось без забитых мячей. В дополнительных таймах сначала забил «Галатасарай», но затем свой же защитник Шеджу срезал мяч в собственные ворота. Фернандо Муслера оказался удачливее своего оппонента. В серии пенальти футболисты «Бешикташа» ни разу не смогли пробить уругвайца, позволив «Галатасараю» стать обладателем Суперкубка Турции.

Футболисты «Галатасарая» яро праздновали успех, но даже в такое время не забыли про одного из болельщиков, испытывающего проблемы со здоровьем. Для него одно только попадание на футбол было большим успехом. Однако Уэсли Снейдер отдал фанату свою медаль, а остальные игроки принесли и дали подержать трофей.

Уже в подтрибунном помещении Муслера и Снейдер неплохо потанцевали во время интервью, продолжив наслаждаться успехом.

Такие поступки игроков заслуживают уважения и доказывают, что футбол еще не потерял своего главного предназначения – приносить радость тем, кто за ним следит.

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Турция. Суперлига Европа Галатасарай Снейдер Уэсли
Комментарии (3)
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Kuborg_Ua
1471180174
Молодцы и правда респект!
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ivanthebest
1471181717
Красавцы! А Снейдер так вообще молодчик.
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Joko21
1471184170
достойный поступок
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