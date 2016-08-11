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    Украшение Олимпиады. Алекс Морган из женской сборной США


    3
    Голосов: 7
    11.08.2016 18:00
    Автор более 50 голов за американскую команду, олимпийская чемпионка и детский писатель. «Бомбардир» знакомит вас с самой красивой футболисткой Олимпийских игр-2016.

    Алекс Морган с детства увлекалась футболом, но занималась им вместе с баскетболом и бейсболом, однако в 14 лет окончательно определилась со своей профессией. Через три года ее вызвали в юношескую футбольную сборную США, где она получила разрыв крестообразных связок в игре против мужчин. На карьере, впрочем, эта неприятность сильно не сказалась – через год Алекс помогла американкам добыть титул на молодежном чемпионате мира, забив при этом самый красивый гол турнира. Дальше последовал вызов в главную национальную сборную, победа на Олимпиаде-2012 и ЧМ-2015. На счету Алекс Морган – 68 голов за команду США.

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    Помимо футбола Алекс сотрудничает с известными брендами (Nike, Panasonic, Coca Cola, Bank of America, Bridgestone) и пишет книги для детей среднего школьного возраста, главными героинями которых являются четыре футболистки. Таких книг вышло уже три.

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    text

    Фото опубликовано Alex Morgan (@alexmorgan13)

    Как и все многие знаменитые спортсменки, Алекс не упустила случая попозировать для Sports Illustrated.

    Катя Григорьева – бывшая модель Victoria's Secret и новая девушка Антона Шунина

    Скандальная футболистка, которую попытались обидеть бразильцы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sports Illustrated, Instagram Алекс Морган
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 14 августа 2016, 13:35

      Сиськи первого размера xD

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      KWN37 13 августа 2016, 22:34

      ну прям писательница (тираж больше 100 экз.?)...и опять же-с мужиками-то во что играла? чо за травма-то, а?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 12 августа 2016, 14:26

      да ништяк деваха, облизывайтесь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 августа 2016, 09:34

      Красивая..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 12 августа 2016, 00:03

      как в анекдоте- ну и что что титьки маленькие, зато жопа широкая!

      0
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      Рейтинг: +77

      чифа 11 августа 2016, 22:43

      да "Попка сладенькая" ...но у нашех гимназисток попки лучше...

      0
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      Рейтинг: +67

      persuha 11 августа 2016, 21:26

      Попка сладенькая ;)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 11 августа 2016, 19:20

      Пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +23

      Ahiles150985 11 августа 2016, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      опять на футбольном сайте голые бабы ................. неужели сайту больше нечего разместить?

      -6
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2016, 18:57

      натуральные ммм, сисек нет

      -1
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