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    Катя Григорьева – бывшая модель Victoria's Secret и новая девушка Антона Шунина


    5
    Голосов: 1
    09.08.2016 18:35
    Каждый из игроков «Динамо» скрашивает уныние ФНЛ по-своему. Талантливый вратарь Антон Шунин нашел утешение в мировой знаменитости и одной из самых красивых девушек России. «Бомбардир» показывает, кого можно охомутать, будучи игроком низшего дивизиона.

    Недавно первая в истории русская модель Victoria's Secret Екатерина Григорьева опубликовала в своем инстаграме фото с Антоном Шуниным и подписью «счастье в моих глазах». Трудно трактовать это двояко – так и не реализовавший свой футбольный потенциал вратарь продолжает быть успешным на личном фронте. Совсем недавно он встречался с моделью Аленой Шишковой, затем ставшей супругой Тимати, который уж слишком часто связан с девушками русских футболистов. Также вы должны помнить о громком скандале с бывшей женой, изрядно сказавшийся на карьере и репутации обоих. От того брака у Антона есть сын. Интересно, что и Екатерина тоже состояла в браке, причем с обычным военнослужащим. Отношения продлились недолго, и теперь мировая знаменитость нашла себе мужчину поизвестнее.

    Екатерина Григорьева, так же известная в мире моды, как Kate G, принимала участие во множестве модельных конкурсов и проектов. Набирая популярность, с 2014-го года она начала участвовать в престижных показах, а в 2015-ом стала одним из ангелов Victoria's Secret. Она – первая русская девушка, представляющая самый престижный мировой бренд женского белья. Однако Катя продержалась на высоте всего год – в 2016-ом ее уволили. Возможно, это видео объяснит почему, а заодно замотивирует наших читательниц учить английский:

    Зато Григорьева успела засветиться рядом с мировыми знаменитостями, в том числе и главной любимицей всех футбольных болельщиков.

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    А еще Катя очень любит футбол. И даже русский.

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    Ну а теперь то, зачем вы открыли этот пост. Ниже – несколько причин, по которым Григорьева представляла Victoria's Secret, а также множество поводом завидовать Антону Шунину.

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    text

    Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_)

    ​Адриана Лима – новая знаменитая пассия Сами Хедиры

    Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Папарацци.ру, Группа Екатерины Григорьевой ВК, Инстаграм Екатерины Григорьевой
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 11 августа 2016, 13:05

      ну так...в 24 все девушки хороши !))

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 августа 2016, 11:01

      Как показывает история,любовь-денежный развод-новая модель.

      На старые грабли наступали и будут наступать,старо как мир.
      А для моделей.да-золотая жила вне сомнений)

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 11 августа 2016, 08:16

      Для всяких лярв, российские футболисты ,это кормовая база ! Дурачки ,да ещё с деньгами

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 10 августа 2016, 16:47

      Антоша найди себе приличную обычную девушку.

      Смотрю на всех этих игрочишек и диву даюсь как будто одни мозги на всех (Комбар ,Глушак, Керж, Мамаев и тд. список можно продолжать бесконечно)

      айфон за ним следует телега а потом костлявая тёлка бывшая мисс чо нить, хотя кого ещё кроме этих б...ей можно встретить в клубах, монаках и тд.
      Мне эти ребята чем-то новых русских начала 90-ых в малиновых пиджаках манерами напоминают, та же вычурная идея пафоса понтов и тому подобное.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 августа 2016, 13:18

      Им не больно костями биться?

      1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 10 августа 2016, 11:43

      рогатка...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2016, 09:29

      игроку ФНЛ именно такая и подойдет

      -2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 августа 2016, 08:12

      Пиджак с шортами - это что-то новое.

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 10 августа 2016, 08:00

      Как всё это опостылило.

      2
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 10 августа 2016, 06:34

      Куда деньги на еду скидывать?

      1
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