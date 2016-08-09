Катя Григорьева – бывшая модель Victoria's Secret и новая девушка Антона Шунина

Каждый из игроков «Динамо» скрашивает уныние ФНЛ по-своему. Талантливый вратарь Антон Шунин нашел утешение в мировой знаменитости и одной из самых красивых девушек России. «Бомбардир» показывает, кого можно охомутать, будучи игроком низшего дивизиона.

Недавно первая в истории русская модель Victoria's Secret Екатерина Григорьева опубликовала в своем инстаграме фото с Антоном Шуниным и подписью «счастье в моих глазах». Трудно трактовать это двояко – так и не реализовавший свой футбольный потенциал вратарь продолжает быть успешным на личном фронте. Совсем недавно он встречался с моделью Аленой Шишковой, затем ставшей супругой Тимати, который уж слишком часто связан с девушками русских футболистов. Также вы должны помнить о громком скандале с бывшей женой, изрядно сказавшийся на карьере и репутации обоих. От того брака у Антона есть сын. Интересно, что и Екатерина тоже состояла в браке, причем с обычным военнослужащим. Отношения продлились недолго, и теперь мировая знаменитость нашла себе мужчину поизвестнее.

Екатерина Григорьева, так же известная в мире моды, как Kate G, принимала участие во множестве модельных конкурсов и проектов. Набирая популярность, с 2014-го года она начала участвовать в престижных показах, а в 2015-ом стала одним из ангелов Victoria's Secret. Она – первая русская девушка, представляющая самый престижный мировой бренд женского белья. Однако Катя продержалась на высоте всего год – в 2016-ом ее уволили. Возможно, это видео объяснит почему, а заодно замотивирует наших читательниц учить английский:

Зато Григорьева успела засветиться рядом с мировыми знаменитостями, в том числе и главной любимицей всех футбольных болельщиков.

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Апр 29 2016 в 3:17 PDT

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Ноя 10 2015 в 2:03 PST

А еще Катя очень любит футбол. И даже русский.

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Авг 15 2015 в 9:42 PDT

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Сен 19 2015 в 1:16 PDT

Ну а теперь то, зачем вы открыли этот пост. Ниже – несколько причин, по которым Григорьева представляла Victoria's Secret, а также множество поводом завидовать Антону Шунину.

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Сен 12 2015 в 3:31 PDT

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Окт 31 2015 в 9:05 PDT

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Ноя 23 2015 в 12:50 PST

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Июл 6 2016 в 9:34 PDT

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Июл 6 2016 в 12:26 PDT

text Фото опубликовано Kate Grigorieva (@_kate_g_) Апр 10 2016 в 12:55 PDT

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