Украшение Олимпиады. Алекс Морган из женской сборной США

Алекс Морган с детства увлекалась футболом, но занималась им вместе с баскетболом и бейсболом, однако в 14 лет окончательно определилась со своей профессией. Через три года ее вызвали в юношескую футбольную сборную США, где она получила разрыв крестообразных связок в игре против мужчин. На карьере, впрочем, эта неприятность сильно не сказалась – через год Алекс помогла американкам добыть титул на молодежном чемпионате мира, забив при этом самый красивый гол турнира. Дальше последовал вызов в главную национальную сборную, победа на Олимпиаде-2012 и ЧМ-2015. На счету Алекс Морган – 68 голов за команду США.

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Помимо футбола Алекс сотрудничает с известными брендами (Nike, Panasonic, Coca Cola, Bank of America, Bridgestone) и пишет книги для детей среднего школьного возраста, главными героинями которых являются четыре футболистки. Таких книг вышло уже три.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Как и все многие знаменитые спортсменки, Алекс не упустила случая попозировать для Sports Illustrated.

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