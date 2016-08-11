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  • Украшение Олимпиады. Алекс Морган из женской сборной США

Украшение Олимпиады. Алекс Морган из женской сборной США

Алекс Морган с детства увлекалась футболом, но занималась им вместе с баскетболом и бейсболом, однако в 14 лет окончательно определилась со своей профессией. Через три года ее вызвали в юношескую футбольную сборную США, где она получила разрыв крестообразных связок в игре против мужчин. На карьере, впрочем, эта неприятность сильно не сказалась – через год Алекс помогла американкам добыть титул на молодежном чемпионате мира, забив при этом самый красивый гол турнира. Дальше последовал вызов в главную национальную сборную, победа на Олимпиаде-2012 и ЧМ-2015. На счету Алекс Морган – 68 голов за команду США.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Помимо футбола Алекс сотрудничает с известными брендами (Nike, Panasonic, Coca Cola, Bank of America, Bridgestone) и пишет книги для детей среднего школьного возраста, главными героинями которых являются четыре футболистки. Таких книг вышло уже три.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как и все многие знаменитые спортсменки, Алекс не упустила случая попозировать для Sports Illustrated.

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Олимпиада
Комментарии (10)
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_Kesh_Suntar_
1470931057
натуральные ммм, сисек нет
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Ahiles150985
1470931500
опять на футбольном сайте голые бабы ................. неужели сайту больше нечего разместить?
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Warrior God
1470932436
Пойдёт.
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persuha
1470939996
Попка сладенькая ;)
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чифа
1470944592
да "Попка сладенькая" ...но у нашех гимназисток попки лучше...
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grafff
1470949430
как в анекдоте- ну и что что титьки маленькие, зато жопа широкая!
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за ЦСКА с 1980г
1470983688
Красивая..
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vovan55
1471001198
да ништяк деваха, облизывайтесь...
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KWN37
1471116871
ну прям писательница (тираж больше 100 экз.?)...и опять же-с мужиками-то во что играла? чо за травма-то, а?
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kolbaser105
1471170931
Сиськи первого размера xD
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