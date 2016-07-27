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    Цифра дня. Игуаин – в топ-3 самых дорогих трансферов


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    Голосов: 2
    27.07.2016 15:15
    Гонсало Игуаин все-таки ушел из «Наполи» и сделал это максимально громко. Больше, чем за него, в истории футбол платили только за Роналду и Бейла. «Бомбардир» – о том, как футбольный мир сошел с ума.

    Гонсало долго отказывал от предложений топ-клубов Испании и Англии, рассказывая о преданности неаполитанцам. Он даже не принял сумасшедшее предложение из Китая и, казалось, ничто не сможет его соблазнить. Но на деле все оказалось далеко не так радужно – Игуаин перебрался в стан врага и главного конкурента, купившись на трансферный рекорд Италии и огромную зарплату. Футболиста уже успел раскритиковать Франческо Тотти, а в головах болельщиков до сих пор не укладываются эти цифры. Несколько лет назад почти столько стоил Роналду, а в чуть меньшую сумму обходились съемки каждой из частей «Властелина колец».

    Цифра дня. Игуаин бесценен

    Цифра дня. Игуаин отказался от поезда денег ради футбола​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 27 июля 2016, 18:01

      По сути ни кто не стоит таких денег.

      0
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      Рейтинг: +10

      Pelesus 27 июля 2016, 17:05

      да уж((
      не стоит он таких денег.... думаю Ювентус очень будет жалеть о такой покупке!

      0
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 27 июля 2016, 15:54

      капец

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 27 июля 2016, 15:27

      Толковый нап, им бы еще от Погба избавиться..

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