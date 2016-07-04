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    Фото дня. Президент Исландии зажигает на фанатской трибуне


    3.7
    Голосов: 3
    04.07.2016 15:15
    Исландия влюбила в себя почти всех на Евро-2016 и нашла способ очаровать еще и после крупного поражения от Франции.

    Президентские выборы в Исландии недавно выиграл Гудни Йоханнессон – 48-летний исландский историк и переводчик, работавший в Лондонском университете. Новый глава маленькой страны любит футбол, болеет за «Манчестер Юнайтед» и знает русский и немецкий языки. На футбол во Франции Гудни ходил вместе с женой и сыном. Без всяких VIP-лож.

    Вот и вчера все 90 минут матча Франция – Исландия Гудни Йоханнессон провел на трибуне как обычный страстный болельщик своей сборной.

    Научиться болеть по-исландски можно тут. HU!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Guardian
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 4 июля 2016, 23:21

      Молодцы.вот так надо играть за свою Страну.берите пример футболеры сб.России

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 июля 2016, 18:17

      молодец

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 4 июля 2016, 17:41

      Можно только по доброму позавидовать!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 4 июля 2016, 16:15

      мощно...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 4 июля 2016, 15:44

      Красавчег!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 4 июля 2016, 15:29

      лайк

      5
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