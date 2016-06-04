Женская сборная Австралии проиграла 15-летним юношам

Женским футбольным командам частенько приходится проводить товарищеские матчи с мужскими командами. Иногда возникают проблемы с организацией, а то и просто достойных соперников среди сопоставимых коллективов не находится. Так получилось, что оппонентами женской сборной Австралии стали подростки из «Ньюкасл Джетс». 15-летние мальчуганы так резво носились по полю, что не оставили австралийкам шансов, обыграв их со счетом 7:0.

Поражение списали на недостаток игровой практики. Якобы девушки не готовы на данном этапе подготовки выступать в таких играх. При этом у команды не было сразу нескольких ключевых футболисток. Однако все это ничуть не является оправданием той безвольной игры, которую показала сборная Австралии. И хотя до этого австралийки уже играли с этими же подростками вничью 2:2, игроки «Ньюкасла» показали, что футбол – во многом мужской вид спорта. Мужчины здесь все равно имеют преимущество, даже если они младше своих соперниц.

Один из тренеров команды Гари ван Эгмонд призвал не критиковать собственных подопечных. «Юноши из «Ньюкасла» были очень хороши. Мы хотели протестировать девушек, но эти парни сыграли сегодня просто бесподобно», – отметил тренер. Теперь сборной Австралии предстоят товарищеские игры уже с женскими коллективами.

Мокрое техасское дерби. Как в МЛС пытались играть в одной большой луже