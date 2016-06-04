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Женская сборная Австралии проиграла 15-летним юношам

Женским футбольным командам частенько приходится проводить товарищеские матчи с мужскими командами. Иногда возникают проблемы с организацией, а то и просто достойных соперников среди сопоставимых коллективов не находится. Так получилось, что оппонентами женской сборной Австралии стали подростки из «Ньюкасл Джетс». 15-летние мальчуганы так резво носились по полю, что не оставили австралийкам шансов, обыграв их со счетом 7:0.

Поражение списали на недостаток игровой практики. Якобы девушки не готовы на данном этапе подготовки выступать в таких играх. При этом у команды не было сразу нескольких ключевых футболисток. Однако все это ничуть не является оправданием той безвольной игры, которую показала сборная Австралии. И хотя до этого австралийки уже играли с этими же подростками вничью 2:2, игроки «Ньюкасла» показали, что футбол – во многом мужской вид спорта. Мужчины здесь все равно имеют преимущество, даже если они младше своих соперниц.

Один из тренеров команды Гари ван Эгмонд призвал не критиковать собственных подопечных. «Юноши из «Ньюкасла» были очень хороши. Мы хотели протестировать девушек, но эти парни сыграли сегодня просто бесподобно», – отметил тренер. Теперь сборной Австралии предстоят товарищеские игры уже с женскими коллективами.

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Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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LOKOfanatik19
1465047414
Выиграли и выиграли, что такого то ??? Вон Бразилия на домашнем ЧМ тоже так сосала.... Все бывает :-)
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MU-fanatic
1465047868
парни норм!)))поставили на место женщин,для которых не создан футбол в принципе!
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ARMEN13
1465051736
сыграли бы лучше с немками. они бы показали этим малолеткам, как снимают немецкое порно!!!
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орфей1
1465053598
видео есть ?
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Zeff
1465056572
Поимели австралиек!
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roman230582
1465059116
В следующий раз пускай попробуют с 13-летними сыграть
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unikol
1465061960
Мягко выражаясь(просили - Будьте дружелюбны и вежливы!) это просто туфта! Какую то команду выдают за сборную...Команда официальной сборной Австралии в это время играла со сборной Новой Зеландии и выиграла 2:0. Во-вторых, не указана точная дата проведения матча и...Поражение списали на недостаток игровой практики. Якобы девушки не готовы на данном этапе подготовки выступать в таких играх. При этом у команды не было сразу нескольких ключевых футболисток. Короче - туфта новость.
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kurskih
1465075736
Нормально так - 7-0 Это не уступила, а про....летела как фанера ;)
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red-white-forever
1465092399
бред, сука, бред бред бред!!!!!!!
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Бабы сосут
1684917036
https://masculist.ru/upload/forum/b5ff1aecd762b0c332417a61452b9843.jpg
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