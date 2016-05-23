Видео дня. Как «Зенит» простился с Виллаш-Боашем

Многих он утомил разговорами о лимите, апелляциями к судьям и жалобами на журналистов. Многие обижены за избавление при нем от зенитовских легенд. Многим кажется, что с таким финансированием «Зенит» мог добиться большего. Но факт остается фактом: за 2,5 года клуб при Андре Виллаш-Боаше выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также досрочно стал чемпионом России в прошлом сезоне.

В Европе «Зенит» при АВБ едва не повторил рекорд «Спартака» в Лиге чемпионов и выиграл пять матчей из шести на групповом этапе, а сезоном ранее под руководством португальца дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю – «Севилье». Вполне возможно, что за свои заслуги Виллаш-Боаш заслужил даже более красочные проводы.

5 причин, почему Виллаш-Боашу пора уезжать из России

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