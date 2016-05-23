Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Видео дня. Как «Зенит» простился с Виллаш-Боашем

Многих он утомил разговорами о лимите, апелляциями к судьям и жалобами на журналистов. Многие обижены за избавление при нем от зенитовских легенд. Многим кажется, что с таким финансированием «Зенит» мог добиться большего. Но факт остается фактом: за 2,5 года клуб при Андре Виллаш-Боаше выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также досрочно стал чемпионом России в прошлом сезоне.

В Европе «Зенит» при АВБ едва не повторил рекорд «Спартака» в Лиге чемпионов и выиграл пять матчей из шести на групповом этапе, а сезоном ранее под руководством португальца дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю – «Севилье». Вполне возможно, что за свои заслуги Виллаш-Боаш заслужил даже более красочные проводы.

5 причин, почему Виллаш-Боашу пора уезжать из России

[poll id=1036]

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MrVanes-Zenit
1464016561
Спасибо огромное Андре! Отличный коач, создавший замечательную атмосферу в команде и взявший все возможные трофеи за 2 сезона Да и на игру команды было приятно смотреть Очень жаль прощаться с ним Успехов в дальнейшем!
Ответить
Yurbanoid
1464016793
Очень жаль, что нас покидает такой замечательный тренер
Ответить
ZENIT GOAL
1464019868
Единственный тренер Зенита на моей памяти,уход которого не вызывает АБСОЛЮТНО никаких отрицательных эмоций.Лично я огорчался,когда уходили Садырин,Морозов,Петржела и Адвокаат,когда уходили Спаллетти и Давыдов,и даже тогда,когда уходили Бышовец и Раппопорт,хотя результаты всегда были разные.А тут как то в принципе всё равно...Ну был рыжий истеричный авантюрист,который поюзал кое-какие остатки от трудов Спаллетти,использовав лишь процентов 30-50 из той разницы в классе,которая была у его состава над всеми его соперниками по России и ЛЧ,ну ушёл,и всё тут...
Ответить
geragera
1464020458
хороший, но слабохарактерный. когда нужно было в футбол играть он нюни распустил как девка истеричная. в итоге сезон провален
Ответить
арейская
1464047302
Спасибо и ПРОЩАЙ!
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+