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  • «Златан.Начало», или фильм о Златане, снятый без участия Златана

«Златан.Начало», или фильм о Златане, снятый без участия Златана

Вчера, 19 мая, в российском прокате появился фильм о самом эксцентричном футболисте современности – Златане Ибрагимовиче под незамысловатым названием «Златан.Начало». Фильм является документальным – он описывает первые футбольные успехи Ибрагимовича, фокусируясь на некоторых скандальных выходках шведа. «Начало» затрагивает три клуба: «Мальме», «Аякс» и «Ювентус», а также один матч сборной Швеции.

Режиссерами фильма стали братья Маркус и Фредрик Герттены – шведские киношники, занимающиеся преимущественно документалками. Самое любопытное, что фильм был снят не по заказу самого Златана, а, скорее, по его разрешению. Футболист в создании картины почти никак не участвовал. В отличие от тех, кому довелось провести с ним какое-то время в одном клубе, – своими воспоминаниями поделились Лео Бенхаккер,  Мидо, Яри Литманен,  Фабио Капелло, Рональд Куман, Марко Ван Бастен и другие. Странно, что комментарии не были взяты у самого Ибрагимовича, который мог, возможно, объяснить какие-то свои «ошибки молодости». Режиссеры смогли отыскать даже баристу, который каждое утро наливал Златану кофе и утешал душевными разговорами во время пребывания игрока в Турине. Но самого Златана в этом фильме нет – только фрагменты его жизненной хроники.

Фильм демонстрирует архивные видеоматериалы, отснятые в Мальме и Амстердаме, и нарезки матчей и интервью, снятых в Турине, которые и так находятся в открытом доступе на всем известном видеохостинге.

К слову, режиссеры – родились в Мальме. И уже сняли не одну документальную картину, посвященную этому футбольному клубу, к примеру: «Истинно синий – Любовь к футбольной команде» (1998 года) и «Истинной синий 2 – Путь домой» (2002). Вероятно, братья уже тогда обратили внимание на забияку Златана, бесившего болельщиков всех клубов, против которых выступал «Мальме». 

Складывается ощущение, что замысел фильма был сформулирован еще в 2000 году, когда Златан, будучи колючим, необщительным пареньком, забивал на школу и за ФК «Мальме». Оператор следовал за юным игроком повсюду, показывая и то, как он переодевается в раздевалке, и как ему делают массаж, и то, в какие игрушки на компе он играет, пока его девушка со скучающим видом перелистывает журнал. Но благодаря этим кадрам, мы видим и отчасти понимаем, почему Златан был таким отстраненным и моментами агрессивным игроком. Первое, что бросается в глаза, – нехватка поддержки и одобрения в лице родителей и окружающих. Многие игроки, услышав свист болельщиков на трибуне, мысленно отправили бы их куда подальше. Но юный Ибрагимович долго и вопросительно смотрит на фанатов и, кажется, мысленно задается вопросом : «А за что вы так со мной?».

Переехав в Амстердам, Ибра не завел друзей. После каждой тренировки 19-летний и самый дорогой футболист «Аякса» шел домой, играл в компьютерные игры, что-то перекусывал и ложился спать. С утра – все то же самое. Одним из самых радостных моментов для него станет приезд отца. Который был очень недоволен тем, что на спине у сына написано не «Ибрагимович», а «Златан».

Тем не менее, Ибрагимович показывается в фильме как прирожденная звезда – человек, которому с детства судьба подавала знаки о его великой роли в истории. В этом плане символична концовка фильма – кричащая публика приветствует своего любимого игрока в его родном городе, пока тот выходит из дорогущего автомобиля. Дверь за ним закрывает специальный человек. Златан машет публике и, вероятно, желает, чтобы все это поскорее закончилось.  

«Месси — посредственная личность, Златан совсем другой». Интервью режиссера фильма «Златан. Начало»

Пространство фильма почти не выходит за пределы футбольных полей – сначала это база и игровое поле «Мальме», позже – стадион «Амстердам-Арена». Только ближе к концу фильма возникают внефутбольные городские пейзажи. И это, конечно, Италия. Остается ощущение какого-то недопонимания – зрителю хочется увидеть Мальме чуть больше, чуть шире. Чтобы понимать, по каким улицам каждый день ходил самый популярный шведский футболист. То же самое и в Амстердаме.

На самом деле, хотелось бы (что-то подсказывает, что так оно и будет) увидеть фильмы «Златан.Продолжение» – где бы показались еще более трешовые моменты из буйного поведения Златана – как, например, в «Барселоне». Если в «Барселоне», конечно, за ним всюду ходил его личный оператор.

Оффтоп Мальме Аякс ПСЖ Швеция Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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compka
1463741916
зазвездился Златан
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Igorello97
1463763049
Гомно.
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