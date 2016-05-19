Цифра дня. Терри согласился на сокращение зарплаты ради «Челси»

Железному Джону прочили то же будущее, что Фрэнку Лэмпарду – отъезд за океан на предпенсионные заработки. Однако Джон отказался от всех предложений, не желая покидать клуб, которому отдал 21 год карьеры. Капитан в свои 35 лет не теряет места в составе и жаждет доказать Антонио Конте, что готов отыграть на достойном уровне еще год. Деньги его явно волнуют не так сильно, потому Джей Ти, не раздумывая, пошел на сильное сокращение зарплаты. Разумно, ведь к уже имеющимся четырeм английским чемпионствам, пяти кубкам, трофеям ЛЧ и ЛЕ он вполне может добавить еще один комплект чемпионской посуды.

По данным The Daily Mail