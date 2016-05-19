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  • Цифра дня. Терри согласился на сокращение зарплаты ради «Челси»

Цифра дня. Терри согласился на сокращение зарплаты ради «Челси»

Железному Джону прочили то же будущее, что Фрэнку Лэмпарду – отъезд за океан на предпенсионные заработки. Однако Джон отказался от всех предложений, не желая покидать клуб, которому отдал 21 год карьеры. Капитан в свои 35 лет не теряет места в составе и жаждет доказать Антонио Конте, что готов отыграть на достойном уровне еще год. Деньги его явно волнуют не так сильно, потому Джей Ти, не раздумывая, пошел на сильное сокращение зарплаты. Разумно, ведь к уже имеющимся четырeм английским чемпионствам, пяти кубкам, трофеям ЛЧ и ЛЕ он вполне может добавить еще один комплект чемпионской посуды.

По данным The Daily Mail

Англия. Премьер-лига Англия Челси Терри Джон
Комментарии (8)
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Barsuk52
1463668995
красава
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mihail1980
1463669294
молодец
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Hartge
1463670812
ну его на год и хватит
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Dynamo-Moscow
1463672443
Одна Джон отказался... Двоечник писал статью
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тигрик
1463674906
Это доказательство истинной преданности к клубу, а не к деньгам
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kurskih
1463694211
так и должно быть - верность клубу, а то сейчас не пойми что - то за нас, то против - как проститутки - кто больше заплатит
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jeremi.10
1463752499
Хоть кто-то в современном футболе не гонится за баблом!
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egrrr
1463832339
скорее всего просто "за океаном" предложили з п меньше чем 5 млн фунтов в год...
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