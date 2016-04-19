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    Как можно так судить? Скандальный 100-й гол Агуэро в АПЛ


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    Голосов: 0
    19.04.2016 22:10
    Серхио Агуэро – фантастический нападающий, забивающий красивые мячи. Только вряд ли свой сотый гол в Англии он хотел забить при помощи арбитра.

    В перенесенном матче 27-го тура АПЛ гибнущий под руководством Рафы Бенитеса «Ньюкасл» принимал «Манчестер Сити». На 14-й минуте «Сити» открыл счет: классную подачу Коларова здорово замкнул Агуэро. Только вот забивал аргентинец из метрового офсайда и даже сам удивился, что гол засчитали. Кстати, этот гол стал 100-м по счету в АПЛ в коллекции Агуэро. За 147 матчей. Только Ширер достиг этой отметки быстрее – за 124 матча).

    Ну зачем же помогать такому монстру?

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    Впрочем, спустя 17 минут «Ньюкасл» сравнял счет. Только без всяких арбитров и даже очень красиво.

    Собственно, так и закончили они вничью 1:1. Что еще интересного происходило в этом матче? В концовке «Ньюкасл» едва не вырвал победу. Смотрите все главные моменты игры в нашей видеогалерее!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 20 апреля 2016, 12:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ни какого там офсайда не было, даже не пахнет. О чем вы люди. На момент подачи , может , но после подачи уже нет..

      -8
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      ...
      Рейтинг: +48

      Маргарин > brhr 20 апреля 2016, 15:00

      Ты бы правила полистал)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 20 апреля 2016, 10:52

      все судьи косячат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 апреля 2016, 09:51

      Бывало и хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Sn00p 20 апреля 2016, 08:54

      А может это все спланированная акция? судьи специально косячат (и я это не только про этот матч), что бы все же ввели видеоповторы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 20 апреля 2016, 07:50

      Судьи слишком большой риск для всех... выходят судить без консультации с окулистом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 20 апреля 2016, 07:25

      Ньюкасл красавчики!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 20 апреля 2016, 02:28

      Не только наши судьи косячат)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      meat1777 20 апреля 2016, 02:24

      мда

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 апреля 2016, 23:49

      на первый взгляд из Ньюкасла никто и не апеллировал.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 апреля 2016, 23:34

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      0
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