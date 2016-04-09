Обамеянг, Пато, Дармиан и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Милане»

Пьер-Эмерик Обамеянг

Период: 2007 – 2011

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

Обамеянг поскитался по молодежкам французских клубов, когда неожиданно оказался в «Милане». Года хватило, чтобы понять: парня ожидает великое будущее. На молодежном Кубке чемпионов габонец забил семь раз в шести матчах, получив за результативность трофей имени Роберто Беттеги. Но в первой команде шанса так и не получил. Обамеянга каждый год отправляли в клубы из Франции, хотя уход в аренду из «Милана» – трясина, откуда никто не выбирается.

Почему ушел:

Габонский форвард покинул «Милан» за сумму 1,8 миллиона евро. «Сент-Этьен» как раз и стал тем клубом, куда Обамеянга сначала командировали на год. Но у команды оказалось грамотное руководство, не захотевшее упускать рыбу из-под носа. Обамеянг уходу из «Милана» и не противился.

Как сейчас играет:

«Возвращение в «Милан» – трудновыполнимая операция. Но я все-таки надеюсь однажды это осуществить», – сказал Обамеянг, а затем перешел в «Боруссию». В «Сент-Этьене» он забил кучу голов и стал любимцем публики, отличившись несколькими выходками вроде маски человека паука. Звездности же Обамеянг достиг в Германии. Сейчас стоимость лучшего игрока Африки (Яя Туре поперхнулся) составляет 45 миллионов евро, но «Боруссия» едва ли отдаст его меньше, чем за сотню. «Милану» стоит брать пример.

Стефан Эль-Шаарави

Период: 2011 – н.в

Статистика: 82 матча (21 гол)

Как создавался:

15,5 миллиона евро стоил «Милану» переход из «Дженоа» талантливого Эль-Шаарави. В 19-летнем возрасте парень оказался в команде, где на него пообещали сделать ставку. «Фараона» полюбили фанаты «Милана», но в клубе продолжали осторожничать. Убить талант на корню никто не желал. В итоге Стефан на высоком уровне отыграл только год, когда его никто не трогал. В 37-ми матчах сезона 2012/13 Эль-Шаарави наколотил 16 голов и сделал семь голевых передач. Больше настоящего Стефана в «Милане» не видели. Виной тому стали постоянные травмы.

Почему ушел:

Формально Стефан еще принадлежит «Милану», но фактически за него уже не сыграет. Перед началом нынешнего сезона Эль-Шаарави трудоустроили в «Монако», где за полгода Леандру Жардим так и не нашел ему применения. Зимой появился вариант с «Ромой», куда Галлиани сразу же отправил талантливого игрока. В конце сезона римский клуб выкупит игрока за 13 миллионов евро.

Как сейчас играет:

Рынок диктует такие условия, что 13 миллионов за футболиста уровня Эль-Шаарави (даже вечно травмированного) – гроши. Стефан заиграл в «Роме» куда сильнее, чем на эти деньги, а потому «Милан» уже сейчас вроде бы должен умолять его вернуться. Однако по непонятным миру причинам клуб продолжает настаивать на том, что играть с Луисом Адриано намного веселее. В «Милане» шесть голов и три голевые передачи Стефана в девяти матчах за «Рому» принято не замечать, как и умалчивать, что клуб упустил очередного таланта, которого просто не сумел вылечить.

Маттео Дармиан

Период: 2001 – 2010

Статистика: 4 матча

Как создавался:

Дармиан был примерным воспитанником «Милана», несколько лет прождавшим своего шанса. Его появление в футбольном мире дало клубу важные уроки. Главный из них – бережное отношение к собственным игрокам позволяет клубу экономить деньги. Поэтому в будущем в команде дали поиграть в футбол Де Шильо, а затем судорожно вернули воспитанника Антонелли, который в каждом сне видел себя в футболке «Милана». Дармиану повезло меньше. На нем «Милан» еще только учился работать с молодыми игроками, а трансферный гений Галлиани, распевая песни про талант и достоинства Маттео, при первой же возможности за гроши спихнул его в «Палермо».

Почему ушел:

«Мне нужно больше игрового времени, поэтому я решил попрощаться с «Миланом», – рассказал сам игрок. «Палермо» Дармиан тоже оказался не нужен. За 1,8 миллиона евро брошенного итальянца подобрал «Торино», где талантливый латераль засверкал. В «Торино» о покупке не пожалели, особенно когда получали чек в 18 миллионов евро от «Манчестер Юнайтед». Зарабатывать маленькие итальянские клубы умеют.

Как сейчас играет:

Пока сложно оценить перспективы Дармиана в хаосе, царящем в команде Луи ван Гаала. Дармиан провел 22 матча и оказался одним из тех, для кого попадание в список травмированных – дело обыденное. Толком заиграть в «Манчестере» у Маттео не получилось, однако времени на это у него было меньше одного сезона. Данные у парня есть, талант никуда не делся – эти составляющие позволят игроку не затеряться в футбольном мире. Даже если придется снова пойти на понижение.

Алешандре Пато

Период: 2007 – 2013

Статистика: 117 матчей (51 гол)

Как создавался:

Пато заявил о себе в молодежной команде «Интернасионала», где сразу начал много забивать. Когда же Алешандре ворвался в состав основной команды, его заприметили в Европе. Борьбу выиграл «Милан», заплативший за переход 18-летнего нападающего 22 миллиона евро. «Россонери» получили в распоряжение игрока на годы вперед, из которого упорно лепили звезду.

Почему ушел:

В «Милане» с каждым годом Пато все сильнее мучили травмы. «Пато – проблема «Милана», – сказал однажды Сильвио Берлускони. Причин повреждений бразильца так и не нашли, а его неудачный роман с дочерью владельца «Милана» Барбарой Берлускони только усугубил расставание с клубом. «Коринтианс» заплатил 15 миллионов евро за игрока, которому прочили «Золотой мяч» и кучу других престижных наград. Пато мог бы позавидовать даже Неймар, но он играет в «Барселоне», а Алешандре продолжает поиски себя 18-летнего.

Как сейчас играет:

Зимой Пато взяли в «Челси». Игра Алешандре за «Коринтианс» и «Сан-Паулу» ничем не впечатляла, поэтому арендный трансфер не понял никто, кроме Гуса Хиддинка. Пока Пато провел за команду лишь один матч против «Астон Виллы», где заработал пенальти и сам же его реализовал. О будущем рассуждать рано, но вряд ли Антонио Конте летом захочет видеть бразильца в команде, где и так перебор нападающих.

Альберто Палоски

Период: 2002 – 2008

Статистика: 7 матчей (2 гола)

Как создавался:

В детстве Палоски оказался в школе «россонери», переехав из молодежной команды «Чивитадезе», а затем еще и сдружился с Индзаги, с которым все еще продолжает общаться. «Палоски – моя лучшая замена», – прогнозировал игроку безоблачное будущее сам Пиппо. Голевое чутье юноши вскоре проявилось в основной команде, но очередное халатное отношение и попытка заработать в исполнении боссов «Милана» привели к обидному краху.

Почему ушел:

Палоски в «Милане» заиграть не дали. По таланту парень был способен затмить даже Алешандре Пато. Подписав соглашение о совладении правами на футболиста с «Пармой», «Милан» не оставил Палоски шансов. В 2010 году появилась возможность вернуться. Палоски даже забил гол в товарищеском матче, но тут же ушел из клуба уже окончательно. Лучшие годы, когда игрок переживает свое становление, Альберто было суждено провести в скромном «Кьево».

Как сейчас играет:

Палоски отпахал в «Кьево» пять лет. Играл добротно, забивал, но талантом считаться перестал. Потому что пиаром футболиста никто не занимался. Ведущий борьбу за выживание в английской Премьер-лиге «Суонси» нынешней зимой взял футболиста себе, заплатив 9,5 миллиона евро. В Англии Палоски собирает положительные отзывы и уже успел забить гол.

Йоанн Гуркюфф

Период: 2006 – 2009

Статистика: 36 матчей (2 гола)

Как создавался:

Талантливый француз оказался в «Милане» в 20-летнем возрасте, уже успев отыграть за «Ренн» под сотню матчей. 4,5 миллиона евро, уплаченные за молодого футболиста, в тот момент показались грошами. В «Милане» рассчитывали, что Гуркюфф прогрессирует рядом с Кака, чтобы в будущем заменить легендарного бразильца. Ему предоставляли много шансов и игровой практики, но миланская карьера Гуркюффа развивалась по нисходящей траектории. Виной тому стало халатное отношение к тренировкам и травмы, не позволившие Гуркюффу стать звездой мирового футбола.

Почему ушел:

«Проблема Гуркюффа в плохом поведении. Он никогда полностью не отдавал себя «Милану», – высказал мнение легендарный защитник Паоло Мальдини. Гуркюфф провел в клубе два неудачных года, когда на нем резко поставили крест. Аренда в «Бордо» оживила Йоанна, а французы затем даже выкупили футболиста за 13,5 миллиона евро.

Как сейчас играет:

Гуркюфф выдал еще один крутой сезон в «Бордо» и заслужил сравнения с Зиданом. Ему прочили великое будущее, а «Лион» купил Йоанна за 22 миллиона евро. Но тут карьера Гуркюффа резко завершилась. В футбол играть он не закончил. Однако частые травмы не оставили таланту никаких шансов. Он доигрался до того, что ушел из «Лиона» свободным агентом, которого случайно подобрали все в том же «Ренне». Но даже там Гуркюфф не имеет места в основе, изредка напоминая о себе крутыми ударами со стандартов.

Бриан Кристанте

Период: 2009 – 2014

Статистика: 3 матча (1 гол)

Как создавался:

Кристанте попал в «Милан» в 14-летнем возрасте, а до этого воспитывался в любительских командах. Юный Бриан с детства отрабатывал игру на нескольких позициях в центре поля, поэтому при надобности играл ближе к защите или к линии нападения. Но его основное амплуа – место типичного центрального полузащитника, где на него рассчитывали и в «Милане». Кристанте сыграл за «россонери» в трех играх, в одной из которых положил гол «Аталанте» классным дальним ударом. Но в команде слишком халатно отнеслись к игроку.

Почему ушел:

В уходе Кристанте из «Милана» нужно выделить два фактора. Первый из них состоит в том, что игрок поймал звездную болезнь. Бриан считал, что он сможет сразу заиграть в стартовом составе, а удачный дебют только дал ему излишнюю самоуверенность. Но и доля вины «Милана» в переходе юноши в «Бенфику» тоже присутствует. Получив предложение в 6 миллионов евро, Галлиани тут же поспешил избавиться от игрока, поставившего собственные условия руководству.

Как сейчас играет:

Переход в «Бенфику» стал для Кристанте провальным. Там оказалось много и собственных талантов, у которых итальянец не выиграл конкуренцию в центре поля. Через сезон португальский клуб сбагрил Брайана в «Палермо», который сможет выкупить игрока предстоящим летом. Сможет, но вряд ли этой возможностью воспользуется. Президент «Палермо» Маурисио Дзампарини уверял, что за Кристанте ему придется заплатить 6 миллионов евро. Тратить такую сумму на игрока, который в сицилийском клубе лишь однажды вышел в стартовом составе и трижды появлялся в концовке игры, будет огромной глупостью.

Александер Меркель

Период: 2008 – 2013

Статистика: 9 матчей

Как создавался:

Казахстанский футболист немецкого происхождения воспитывался в академии «Штутгарта», когда в 16-летнем возрасте его заприметил и забрал к себе «Милан». В то время парень считался талантом. На Меркеле планировали игру будущего «Милана», который как раз наметил курс на омоложение состава. В сезоне-2010/11 Меркель отыграл за «россонери» шесть игр, а затем отпраздновал с командой завоевание скудетто. Поднимая над головой трофей, молодой парень еще не понимал, что в ближайшие годы стремительное падение переживет не только «Милан», но и он сам.

Почему ушел:

«Милан» слишком увлекся игрой в совладения с итальянским «Дженоа». Меркель стал одним из футболистов, которых эти клубы делили между собой. «Милан» то возвращал игрока себе, то отдавал обратно. При этом Меркель нигде толком не играл в футбол и «сдулся», а карьеру не спас даже переход в «Удинезе».

Как сейчас играет:

Меркель по-прежнему числится в составе «Удинезе», но в клубе на него никак не рассчитывают. Аренда в подконтрольный владельцу «Удине» Джампаоло Поццо «Уотфорд» карьеру не оживила, поездка в швейцарский «Грассхопперс» получилась еще ужаснее. Ситуация идет к тому, что Меркель уже не заиграет. Хотя ему только 24 года. Не оправдалась даже ставка сборной Казахстана, успевшей приютить у себя молодого игрока.

Давиде Астори

Период: 2001 – 2008

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

«Милан» мог оставить в клубе качественного центрального защитника, но в итоге очередной талант академии заиграл за пределами родной команды. Аренды в клубы низших лиг, где Давиде даже умудрялся забивать голы, не убедили тренеров «Милана». На хлебном месте центрального защитника в «Милане» может получать миллионы Филипп Мексес, но юным игрокам дорога в состав обычно закрыта. Поняв бедствие положения, Астори быстренько сбежал из «Милана» в «Кальяри». Болельщики плакали, глядя на состав клуба, но вернуть воспитанника было уже невозможно.

Почему ушел:

«Милан»? Мы с агентом обязательно подумаем об этом», – эти слова Астори сказал через пять лет после ухода, но в них нет ни капли любви к родной команде. «Кальяри» заплатил за защитника 5 миллионов евро, получив надежного игрока обороны. Часть этих средств клубу потом удалось окупить на командировках Астори в «Рому» и «Фиорентину». Везде Астори удавалось получить приличный контракт и место в составе. В «Милане» это ему предоставить отказались.

Как сейчас играет:

В «Фиорентине» Астори – ключевой игрок центра обороны. Команда борется за попадание в Лигу чемпионов и выступает стабильно, а тот же «Милан» проигрывает ключевые матчи во многом из-за ошибок центра обороны. Астори бы в таких условиях клубу пригодился.

Микеланжело Альбертацци

Период: 2008 – 2015

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

Перейдя из академии «Болоньи», Альбертацци еще несколько лет воспитывался в «Милане». Так уж получилось, что из клуба чаще вылезают в большой футбол добротные крайние защитники. Еще на молодежном уровне было заметно, что Альбертацци тоже заиграет. Хотя защитник брал свое трудолюбием и целеустремленностью, а не талантом. Он много выступал за сборные Италии всех возрастов, а болельщики «Милана» пытались докричаться до тренеров, чтобы те предоставили парню шанс. Вот только Альбертацци было суждено стать еще одним футболистом, так и не получившим возможности проявить себя.

Почему ушел:

Скитания по арендам принесли Альбертацци любовь «Вероны». Туда он несколько раз уходил, оттуда же в «Милан» и возвращался. Единственное отличие «Вероны» от «Милана» в том, что там Альбертацци хотя бы изредка давали проявить себя. Рассуждать об этом смешно, но однажды Микеланжело и вовсе мог оказаться в петербургском «Зените». «Милан» тогда нацеливался на Кришито, вместе с деньгами предлагая российскому клубу Абате и Альбертацци. Сделка не состоялась.

Как сейчас играет:

Сложно оценить перспективы Альбертацци в большом футболе. В 2015 году он в ранге свободного агента снова оказался в «Вероне», но в нынешнем сезоне сыграл всего пять матчей. «Верона» сейчас стоит на вылет из Серии А, обосновавшись на последнем месте. Летом из клуба уйдут ведущие футболисты, а Альбертацци снова получит место в стартовом составе клуба в Серии Б. Однажды такое в «Вероне» с ним уже случалось.

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