Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Обамеянг, Пато, Дармиан и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Милане»

Обамеянг, Пато, Дармиан и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Милане»

Пьер-Эмерик Обамеянг

Период: 2007 – 2011

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

Обамеянг поскитался по молодежкам французских клубов, когда неожиданно оказался в «Милане». Года хватило, чтобы понять: парня ожидает великое будущее. На молодежном Кубке чемпионов габонец забил семь раз в шести матчах, получив за результативность трофей имени Роберто Беттеги. Но в первой команде шанса так и не получил. Обамеянга каждый год отправляли в клубы из Франции, хотя уход в аренду из «Милана» – трясина, откуда никто не выбирается.

Почему ушел:

Габонский форвард покинул «Милан» за сумму 1,8 миллиона евро. «Сент-Этьен» как раз и стал тем клубом, куда Обамеянга сначала командировали на год. Но у команды оказалось грамотное руководство, не захотевшее упускать рыбу из-под носа. Обамеянг уходу из «Милана» и не противился.

Как сейчас играет:

«Возвращение в «Милан» – трудновыполнимая операция. Но я все-таки надеюсь однажды это осуществить», – сказал Обамеянг, а затем перешел в «Боруссию». В «Сент-Этьене» он забил кучу голов и стал любимцем публики, отличившись несколькими выходками вроде маски человека паука. Звездности же Обамеянг достиг в Германии. Сейчас стоимость лучшего игрока Африки (Яя Туре поперхнулся) составляет 45 миллионов евро, но «Боруссия» едва ли отдаст его меньше, чем за сотню. «Милану» стоит брать пример.

Стефан Эль-Шаарави

Период: 2011 – н.в

Статистика: 82 матча (21 гол)

Как создавался:

15,5 миллиона евро стоил «Милану» переход из «Дженоа» талантливого Эль-Шаарави. В 19-летнем возрасте парень оказался в команде, где на него пообещали сделать ставку. «Фараона» полюбили фанаты «Милана», но в клубе продолжали осторожничать. Убить талант на корню никто не желал. В итоге Стефан на высоком уровне отыграл только год, когда его никто не трогал. В 37-ми матчах сезона 2012/13 Эль-Шаарави наколотил 16 голов и сделал семь голевых передач. Больше настоящего Стефана в «Милане» не видели. Виной тому стали постоянные травмы.

Почему ушел:

Формально Стефан еще принадлежит «Милану», но фактически за него уже не сыграет. Перед началом нынешнего сезона Эль-Шаарави трудоустроили в «Монако», где за полгода Леандру Жардим так и не нашел ему применения. Зимой появился вариант с «Ромой», куда Галлиани сразу же отправил талантливого игрока. В конце сезона римский клуб выкупит игрока за 13 миллионов евро.

Как сейчас играет:

Рынок диктует такие условия, что 13 миллионов за футболиста уровня Эль-Шаарави (даже вечно травмированного) – гроши. Стефан заиграл в «Роме» куда сильнее, чем на эти деньги, а потому «Милан» уже сейчас вроде бы должен умолять его вернуться. Однако по непонятным миру причинам клуб продолжает настаивать на том, что играть с Луисом Адриано намного веселее. В «Милане» шесть голов и три голевые передачи Стефана в девяти матчах за «Рому» принято не замечать, как и умалчивать, что клуб упустил очередного таланта, которого просто не сумел вылечить.

Маттео Дармиан

Период: 2001 – 2010

Статистика: 4 матча

Как создавался:

Дармиан был примерным воспитанником «Милана», несколько лет прождавшим своего шанса. Его появление в футбольном мире дало клубу важные уроки. Главный из них – бережное отношение к собственным игрокам позволяет клубу экономить деньги. Поэтому в будущем в команде дали поиграть в футбол Де Шильо, а затем судорожно вернули воспитанника Антонелли, который в каждом сне видел себя в футболке «Милана». Дармиану повезло меньше. На нем «Милан» еще только учился работать с молодыми игроками, а трансферный гений Галлиани, распевая песни про талант и достоинства Маттео, при первой же возможности за гроши спихнул его в «Палермо».

Почему ушел:

«Мне нужно больше игрового времени, поэтому я решил попрощаться с «Миланом», – рассказал сам игрок. «Палермо» Дармиан тоже оказался не нужен. За 1,8 миллиона евро брошенного итальянца подобрал «Торино», где талантливый латераль засверкал. В «Торино» о покупке не пожалели, особенно когда получали чек в 18 миллионов евро от «Манчестер Юнайтед». Зарабатывать маленькие итальянские клубы умеют.

Как сейчас играет:

Пока сложно оценить перспективы Дармиана в хаосе, царящем в команде Луи ван Гаала. Дармиан провел 22 матча и оказался одним из тех, для кого попадание в список травмированных – дело обыденное. Толком заиграть в «Манчестере» у  Маттео не получилось, однако времени на это у него было меньше одного сезона. Данные у парня есть, талант никуда не делся – эти составляющие позволят игроку не затеряться в футбольном мире. Даже если придется снова пойти на понижение.

Алешандре Пато

Период: 2007 – 2013

Статистика: 117 матчей (51 гол)

Как создавался:

Пато заявил о себе в молодежной команде «Интернасионала», где сразу начал много забивать. Когда же Алешандре ворвался в состав основной команды, его заприметили в Европе. Борьбу выиграл «Милан», заплативший за переход 18-летнего нападающего 22 миллиона евро. «Россонери» получили в распоряжение игрока на годы вперед, из которого упорно лепили звезду.

Почему ушел:

В «Милане» с каждым годом Пато все сильнее мучили травмы. «Пато – проблема «Милана», – сказал однажды Сильвио Берлускони. Причин повреждений бразильца так и не нашли, а его неудачный роман с дочерью владельца «Милана» Барбарой Берлускони только усугубил расставание с клубом. «Коринтианс» заплатил 15 миллионов евро за игрока, которому прочили «Золотой мяч» и кучу других престижных наград. Пато мог бы позавидовать даже Неймар, но он играет в «Барселоне», а Алешандре продолжает поиски себя 18-летнего.

Как сейчас играет:

Зимой Пато взяли в «Челси». Игра Алешандре за «Коринтианс» и «Сан-Паулу» ничем не впечатляла, поэтому арендный трансфер не понял никто, кроме Гуса Хиддинка. Пока Пато провел за команду лишь один матч против «Астон Виллы», где заработал пенальти и сам же его реализовал. О будущем рассуждать рано, но вряд ли Антонио Конте летом захочет видеть бразильца в команде, где и так перебор нападающих.

Альберто Палоски

Период: 2002 – 2008

Статистика: 7 матчей (2 гола)

Как создавался:

В детстве Палоски оказался в школе «россонери», переехав из молодежной команды «Чивитадезе», а затем еще и сдружился с Индзаги, с которым все еще продолжает общаться.  «Палоски – моя лучшая замена», – прогнозировал игроку безоблачное будущее сам Пиппо. Голевое чутье юноши вскоре проявилось в основной команде, но очередное халатное отношение и попытка заработать в исполнении боссов «Милана» привели к обидному краху.

Почему ушел:

Палоски в «Милане» заиграть не дали. По таланту парень был способен затмить даже Алешандре Пато. Подписав соглашение о совладении правами на футболиста с «Пармой», «Милан» не оставил Палоски шансов. В 2010 году появилась возможность вернуться. Палоски даже забил гол в товарищеском матче, но тут же ушел из клуба уже окончательно. Лучшие годы, когда игрок переживает свое становление, Альберто было суждено провести в скромном «Кьево».

Как сейчас играет:

Палоски отпахал в «Кьево» пять лет. Играл добротно, забивал, но талантом считаться перестал. Потому что пиаром футболиста никто не занимался. Ведущий борьбу за выживание в английской Премьер-лиге «Суонси» нынешней зимой взял футболиста себе, заплатив 9,5 миллиона евро. В Англии Палоски собирает положительные отзывы и уже успел забить гол.

Йоанн Гуркюфф

Период: 2006 – 2009

Статистика: 36 матчей (2 гола)

Как создавался:

Талантливый француз оказался в «Милане» в 20-летнем возрасте, уже успев отыграть за «Ренн» под сотню матчей. 4,5 миллиона евро, уплаченные за молодого футболиста, в тот момент показались грошами. В «Милане» рассчитывали, что Гуркюфф прогрессирует рядом с Кака, чтобы в будущем заменить легендарного бразильца. Ему предоставляли много шансов и игровой практики, но миланская карьера Гуркюффа развивалась по нисходящей траектории. Виной тому стало халатное отношение к тренировкам и травмы, не позволившие Гуркюффу стать звездой мирового футбола.

Почему ушел:

«Проблема Гуркюффа в плохом поведении. Он никогда полностью не отдавал себя «Милану», – высказал мнение легендарный защитник Паоло Мальдини. Гуркюфф провел в клубе два неудачных года, когда на нем резко поставили крест. Аренда в «Бордо» оживила Йоанна, а французы затем даже выкупили футболиста за 13,5 миллиона евро.

Как сейчас играет:

Гуркюфф выдал еще один крутой сезон в «Бордо» и заслужил сравнения с Зиданом. Ему прочили великое будущее, а «Лион» купил Йоанна за 22 миллиона евро. Но тут карьера Гуркюффа резко завершилась. В футбол играть он не закончил. Однако частые травмы не оставили таланту никаких шансов. Он доигрался до того, что ушел из «Лиона» свободным агентом, которого случайно подобрали все в том же «Ренне». Но даже там Гуркюфф не имеет места в основе, изредка напоминая о себе крутыми ударами со стандартов.

Бриан Кристанте

Период: 2009 – 2014

Статистика: 3 матча (1 гол)

Как создавался:

Кристанте попал в «Милан» в 14-летнем возрасте, а до этого воспитывался в любительских командах. Юный Бриан с детства отрабатывал игру на нескольких позициях в центре поля, поэтому при надобности играл ближе к защите или к линии нападения. Но его основное амплуа – место типичного центрального полузащитника, где на него рассчитывали и в «Милане». Кристанте сыграл за «россонери» в трех играх, в одной из которых положил гол «Аталанте» классным дальним ударом. Но в команде слишком халатно отнеслись к игроку.

Почему ушел:

В уходе Кристанте из «Милана» нужно выделить два фактора. Первый из них состоит в том, что игрок поймал звездную болезнь. Бриан считал, что он сможет сразу заиграть в стартовом составе, а удачный дебют только дал ему излишнюю самоуверенность. Но и доля вины «Милана» в переходе юноши в «Бенфику» тоже присутствует. Получив предложение в 6 миллионов евро, Галлиани тут же поспешил избавиться от игрока, поставившего собственные условия руководству.

Как сейчас играет:

Переход в «Бенфику» стал для Кристанте провальным. Там оказалось много и собственных талантов, у которых итальянец не выиграл конкуренцию в центре поля. Через сезон португальский клуб сбагрил Брайана в «Палермо», который сможет выкупить игрока предстоящим летом. Сможет, но вряд ли этой возможностью воспользуется. Президент «Палермо» Маурисио Дзампарини уверял, что за Кристанте ему придется заплатить 6 миллионов евро. Тратить такую сумму на игрока, который в сицилийском клубе лишь однажды вышел в стартовом составе и трижды появлялся в концовке игры, будет огромной глупостью.

Александер Меркель

Период: 2008 – 2013

Статистика: 9 матчей

Как создавался:

Казахстанский футболист немецкого происхождения воспитывался в академии «Штутгарта», когда в 16-летнем возрасте его заприметил и забрал к себе «Милан». В то время парень считался талантом. На Меркеле планировали игру будущего «Милана», который как раз наметил курс на омоложение состава. В сезоне-2010/11 Меркель отыграл за «россонери» шесть игр, а затем отпраздновал с командой завоевание скудетто. Поднимая над головой трофей, молодой парень еще не понимал, что в ближайшие годы стремительное падение переживет не только «Милан», но и он сам.

Почему ушел:

«Милан» слишком увлекся игрой в совладения с итальянским «Дженоа». Меркель стал одним из футболистов, которых эти клубы делили между собой. «Милан» то возвращал игрока себе, то отдавал обратно. При этом Меркель нигде толком не играл в футбол и «сдулся», а карьеру не спас даже переход в «Удинезе».

Как сейчас играет:

Меркель по-прежнему числится в составе «Удинезе», но в клубе на него никак не рассчитывают. Аренда в подконтрольный владельцу «Удине» Джампаоло Поццо «Уотфорд» карьеру не оживила, поездка в швейцарский «Грассхопперс» получилась еще ужаснее. Ситуация идет к тому, что Меркель уже не заиграет. Хотя ему только 24 года. Не оправдалась даже ставка сборной Казахстана, успевшей приютить у себя молодого игрока.

Давиде Астори

Период: 2001 – 2008

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

«Милан» мог оставить в клубе качественного центрального защитника, но в итоге очередной талант академии заиграл за пределами родной команды. Аренды в клубы низших лиг, где Давиде даже умудрялся забивать голы, не убедили тренеров «Милана». На хлебном месте центрального защитника в «Милане» может получать миллионы Филипп Мексес, но юным игрокам дорога в состав обычно закрыта. Поняв бедствие положения, Астори быстренько сбежал из «Милана» в «Кальяри». Болельщики плакали, глядя на состав клуба, но вернуть воспитанника было уже невозможно.

Почему ушел:

«Милан»? Мы с агентом обязательно подумаем об этом», – эти слова Астори сказал через пять лет после ухода, но в них нет ни капли любви к родной команде. «Кальяри» заплатил за защитника 5 миллионов евро, получив надежного игрока обороны. Часть этих средств клубу потом удалось окупить на командировках Астори в «Рому» и «Фиорентину». Везде Астори удавалось получить приличный контракт и место в составе. В «Милане» это ему предоставить отказались.

Как сейчас играет:

В «Фиорентине» Астори – ключевой игрок центра обороны. Команда борется за попадание в Лигу чемпионов и выступает стабильно, а тот же «Милан» проигрывает ключевые матчи во многом из-за ошибок центра обороны. Астори бы в таких условиях клубу пригодился.

Микеланжело Альбертацци

Период: 2008 – 2015

Статистика: 0 матчей

Как создавался:

Перейдя из академии «Болоньи», Альбертацци еще несколько лет воспитывался в «Милане». Так уж получилось, что из клуба чаще вылезают в большой футбол добротные крайние защитники. Еще на молодежном уровне было заметно, что Альбертацци тоже заиграет. Хотя защитник брал свое трудолюбием и целеустремленностью, а не талантом. Он много выступал за сборные Италии всех возрастов, а болельщики «Милана» пытались докричаться до тренеров, чтобы те предоставили парню шанс. Вот только Альбертацци было суждено стать еще одним футболистом, так и не получившим возможности проявить себя.

Почему ушел:

Скитания по арендам принесли Альбертацци любовь «Вероны». Туда он несколько раз уходил, оттуда же в «Милан» и возвращался. Единственное отличие «Вероны» от «Милана» в том, что там Альбертацци хотя бы изредка давали проявить себя. Рассуждать об этом смешно, но однажды Микеланжело и вовсе мог оказаться в петербургском «Зените». «Милан» тогда нацеливался на Кришито, вместе с деньгами предлагая российскому клубу Абате и Альбертацци. Сделка не состоялась.

Как сейчас играет:

Сложно оценить перспективы Альбертацци в большом футболе. В 2015 году он в ранге свободного агента снова оказался в «Вероне», но в нынешнем сезоне сыграл всего пять матчей. «Верона» сейчас стоит на вылет из Серии А, обосновавшись на последнем месте. Летом из клуба уйдут ведущие футболисты, а Альбертацци снова получит место в стартовом составе клуба в Серии Б. Однажды такое в «Вероне» с ним уже случалось.

Кроос, Хуммельс, Шакири и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Баварии»

Гетце, Левандовски, Зидан и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Боруссии»

Италия. Серия А Италия Милан Гуркюфф Йоанн Пато Дармиан Маттео Астори Давиде Эль-Шаарави Стефан Обамеянг Пьер-Эмерик Палоски Альберто Альбертацци Микеланжело Меркель Александер Кристанте Бриан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Марков_Андрей_Юрьевич
1460117879
Комментарий удален.
Ответить
nail1984
1460271157
Милан ещё вернётся в элиту мирового футбола.
Ответить
ppv666
1460298012
смогу стойко выбрать тренера милану за кусок хлеба
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+