Пайе, Марсьяль и еще три самых опасных игрока сборной Франции

Лоран Косиельни

Центральный защитник, все верно. Из всех игроков оборонительной линии французов Косиельни – самый опасный не только у чужих ворот, но и у своих. Лоран отлично играет головой, а на стандартных положениях действует не хуже форвардов. Главным достоинством игрока обороны является игра головой. В нынешнем сезоне на счету Косиельни уже три забитых мяча, причем голкипера собственной команды он теперь огорчает заметно реже.

В матче против Голландии французы пропустили два мяча, но Лоран отлично провел встречу. Поэтому нельзя исключать его появления на поле и в игре с Россией. Варан и Сахо, которых издание L'Еquipe отрядило в ориентировочный состав команды на матч с россиянами, значительно слабее одного из лучших защитников Премьер-лиги.

Димитри Пайе

Еще до вызова в сборную Франции на товарищеские матчи о Пайе говорили даже слишком много. Английский «Вест Хэм» собрался совершить сенсацию и попасть в Лигу чемпионов, а Димитри Пайе – лидер команды Славена Билича. Полузащитник уже забил за команду восемь голов и отдал восемь голевых передач. Слухи успели отправить Пайе в «Барселону», «Реал» и другие топ-клубы, однако француз пока верен тому месту, где у него все получается.

Димитри владеет ударом с обеих ног и отлично исполняет стандартные положения. Здесь становится особенно боязно за Игоря Акинфеева, ведь наш голкипер не слишком любит отбивать дальние удары. В матче с Голландией Пайе несколько раз угрожал воротам соперника, доказав, что неслучайно вышел в стартовом составе. «Пайе обладает выдающимися способностями. Сейчас он на пике форму», – похвалил своего подопечного Дидье Дешам.

Антуан Гризманн

Главная звезда мадридского «Атлетико» имеет аналогичный статус и во французской сборной. Гризманн способен сыграть чистого форварда или выйти в оттяжке. Обе ноги Антуана являются ударными, а голы со штрафных происходят все чаще. В матче со сборной Голландии точный удар француза со стандарта вылился в первый гол. В нынешнем сезоне он наколотил за «Атлетико» в испанской Примере уже 17 голов из различных положений. Всего один из них оказался с пенальти.

Но у Гризманна есть и свои недостатки. Прежде всего, слабая реализация моментов. Если бы Антуан забивал все, что у него возникает за матч, то его бы уже давно ставили на одну ступень с Месси и Роналду. Пока же до статуса большой звезды Гризманн все-таки не дотягивает. Доказывать свою состоятельность Антуан будет на домашнем Евро, а в предстоящем товарищеском матче способен отправить в ворота россиян парочку мячей.

Антони Марсьяль

Еще недавно Марсьяль считался простым перспективным парнем из французского чемпионата. Сейчас это уже настоящий звездный форвард, на которого давит ценник в 50 миллионов евро. Букмекеры считают Францию главным фаворитом предстоящего Евро, а Марсьяль способен стать главной звездой домашнего турнира. Тем более что Дешам может отодвинуть универсального нападающего на фланг, если тот не будет устраивать его в центре атаки. Марсьяль – этакий Кокорин, но при этом француз намного больше отдает себя футболу.

Для сборной России Марсьяль опасен своей скоростью. Фланговые защитники у Слуцкого очень любят ходить вперед, а центральные вряд ли способны на равных противостоять реактивному французу. Если дать Марсьялю свободу и открытые зоны (а они у него будут), то внутри у Антони сразу просыпается инстинкт убийцы. Да и с Акинфеевым нападающий уже успел познакомиться и огорчить того голом в Лиге чемпионов.

Андре-Пьер Жиньяк

На месте Жиньяка в нашем списке должен был быть Карим Бензема. Но нападающий продолжает страдать от скандала с Вальбуэна, а потому дорога в сборную Франции для него закрыта. Мог здесь оказаться и Оливье Жиру, несколько дней назад забивший классный гол голландцам. Однако наставник сборной Франции Дидье Дешам уже успел предупредить, что состав сборной Франции в матче с Россией будет отличаться от того, что мы увидели в игре с Голландией. Потому ожидаем рокировки в нападении.

Жиньяком летом интересовались топ-клубы из Англии, но тот предпочел уехать играть в Мексику. Выбор странный, но и там француз не лишился своего голевого чутья. За «Тигрес» нападающий кладет настоящие шедевры, а перед Жиру имеет даже некоторые преимущества. К примеру, Андре-Пьер наверняка захочет вспомнить былую связь с Пайе, с которым они вместе зажигали в еще не развалившемся на части «Марселе». Дешаму перед Евро надо наигрывать ключевые связки, а оба этих футболиста наверняка окажутся в его команде на главный турнир сезона.

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