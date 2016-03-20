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Романтика чемпионата Сербии. В одной фотографии
Романтика чемпионата Сербии. В одной фотографии
Бомбардир.ру
20 марта 2016, 15:00
3
Европа
ОФК
Войводина
Комментарии (3)
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SKS6891
1458500325
Дикость говорите? Я бы на вас глянул после натовской бомбежки, когда развалена инфраструктура страны, а восстанавливать ее придется еще десятилетия.
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1
kkkkkk
1458508457
Ага, дикость. Только в европейских чемпионатах играют десятки сербских легионеров. А наши инвалиды даже в России не очень-то нужны.
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0
Aztec58
1458510757
Слышь, сынок, выложивший это фото и употребивший слово "дикость" применительно к сербскому футболу, если ты не в курсе ситуации вокруг Омладинского стадиона в Белграде, тогда не йух бросаться такими словами. Прибереги их для Махачкалы и Грозного, ага.
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0
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