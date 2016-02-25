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    «Реал» уволит Зидана. Леонардо покинул «Анжи». Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    25.02.2016 23:20
    «Кубань» подписала Селезнева. Комбаров заявлен за «Спартак-2». Российские клубы вылетели из Лиги Европы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    "Реал" вновь планирует сменить главного тренера

    По сообщениям испанских СМИ, мадридский "Реал" вновь планирует провести ротацию главных тренеров. Президент Флорентино Перес заинтересован в трех тренерах, среди которых наставник Германии Йоахим Лев, Жозе Моуринью и Маурисио Покеттино из "Тоттенхэма". Сообщается, что аргентинский специалист является главной целью клуба.

    Аршавин: "Конкретики пока нет"

    Бывший хавбек краснодарской "Кубани" Андрей Аршавин рассказал о том, как проходит поиск нового клуба. "Есть, скажем так, варианты, но говорить что-то конкретное пока рано", – сказал Аршавин. Напомним, что российским футболистом активно интересовался "Кайрат".

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Карпин: "При Федуне в "Спартак" не вернусь"

    Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое возможное возвращение в московскую команду. "При Федуне мое возвращение в "Спартак" исключено. Не знаю, как с его стороны, а с моей – да", — заявил Карпин.

    Селезнев перешел в "Кубань"

    "Кубань" подтвердила трансфер украинского бомбардира Евгения Селезнева. "Селезнев перешел в "Кубань", контракт подписан", — рассказал генеральный директор клуба Валерий Стаценко. О деталях сделки ничего не сообщается.

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    "Арсенал" отказался продлевать сотрудничество с Фламини

    "Арсенал" не планирует предлагать новый контракт с полузащитнику Матье Фламини, о чем 31-летний футболист уже знает. По информации источника, французский хавбек надеялся, что клуб предложит ему однолетнее соглашение, но по окончании сезона он будет вынужден покинуть "канониров" на правах свободного агента. В текущем чемпионате Англии Фламини сыграл в 15-ти матчах.

    Кирилл Комбаров попал в заявку "Спартака-2"

    Защитник столичного "Спартака" Кирилл Комбаров был заявлен за "Спартак-2" под седьмым номером. Теперь, согласно регламенту, 29-летний Комбаров сможет выступать как за РФПЛ, так и за ФНЛ. В этом сезоне в активе Комбарова 10 матчей в составе красно-белых.

    Леонардо уволен из "Анжи"

    "Анжи" принял решение уволить из клуба полузащитника Леонардо, который пропустил зимние тренировочные сборы команды после того, как стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина. В "Анжи" постановили, что у Леонардо не было уважительных причин не приехать на сборы команды.

    "Локомотив" и "Краснодар" покинули Лигу Европы

    Российским клубам не удалось преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотив" сыграл вничью в матче с "Фенербахче" (1:1), а "Краснодар" уступил "Спарте" (0:3).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 25 февраля 2016, 23:49

      два убогих клуба Реал и Спартак! Чем то похожи, большая история а сейчас болото молодых дорований

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > serglider 29 февраля 2016, 22:35

      Я вообще то про молодые таланты говорил ))

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