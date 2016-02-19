Фиорелла Маттейс – кто вдохновляет Алешандре Пато

Февральский пятничный вечер вам непременно скрасит бразильская красавица Фиорелла Маттейс – личный вдохновитель и верная подруга новичка "Челси" Алешандре Пато. Она родилась в 1988 году, в семилетнем возрасте снялась в кино, а в модельный бизнес угодила в 15 лет. За хрупкими плечиками Фиореллы уже есть один неудачный брак – всего год она была замужем за дзюдоистом и телеведущим Флавио Канто.
Девушка активно снималась в сериалах, но увлеклась карьерой модели. Причем настолько, что стала суперпопулярной у себя на родине – за ее инстаграмом следят уже 2,2 миллиона подписчиков. Пато еще столько не набрал.
Фиорелла – дочь известного бразильского автогонщика Андреаса Маттейса, и как мы уже сказали, попыталась связать свою жизнь со спортсменом. Первая попытка провалилась, но упертая бразильянка немецкого происхождения надежды не теряла. И пришла за своим счастьем на футбольный стадион.
Кроме того, Фиорелла – известная любительница животных. Во время Дня усыновления 31 мая в Рио-де-Жанейро она присутствовала на специальном мероприятии, организованном объединением AMPARA - Ассоциации женщин по защите животных. Маттейс, как постоянный помощник в этом нелегком деле, была признана крестной организации и на награждении даже прослезилась. Фотографий с котиками и собачками у нее в инстаграме и правда много. Респект. Безграничное уважение.
Немудрено, что бразильянкой заинтересовались не только домашние животные.
Иногда Фиорелла выглядит как обычная симпатичная девушка с улицы. Вроде бы к ней можно было бы даже подойти и пообщаться, а там уж как повезет?
Но нет, все-таки она модель, а значит, шансов у вас, парни, скажем прямо, очень мало.
Впрочем, красивых девушек и так полным-полно по всему миру, лучше уж порадоваться за Пато, которому есть с кем приятно проводить свободное время и делиться откровениями.
Ну а его возлюбленная в перерывах между съемками в глянцевых журналах еще и умудряется получать различные теленаграды.
А потом выглядит как самый обычный человек, который так же ждет Рождества или Нового года, как и любой из нас.
Впрочем, что-то мы заболтались, поэтому не будем мешать вам наслаждаться еще более волнительными фото бразильской красавицы.
Не бросайте радовать свою красотку, сеньор Пато! Но поправьте, наконец, свою результативность – на футбольном поле. Синяя часть Лондона на это надеется особо.
[cr]
Девушка, из-за которой Луис Суарес ушел в "Барселону"