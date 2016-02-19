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Фиорелла Маттейс – кто вдохновляет Алешандре Пато

Февральский пятничный вечер вам непременно скрасит бразильская красавица Фиорелла Маттейс – личный вдохновитель и верная подруга новичка "Челси" Алешандре Пато. Она родилась в 1988 году, в семилетнем возрасте снялась в кино, а в модельный бизнес угодила в 15 лет. За хрупкими плечиками Фиореллы уже есть один неудачный брак – всего год она была замужем за дзюдоистом и телеведущим Флавио Канто.

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Девушка активно снималась в сериалах, но увлеклась карьерой модели. Причем настолько, что стала суперпопулярной у себя на родине – за ее инстаграмом следят уже 2,2 миллиона подписчиков. Пато еще столько не набрал.

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Фиорелла – дочь известного бразильского автогонщика Андреаса Маттейса, и как мы уже сказали, попыталась связать свою жизнь со спортсменом. Первая попытка провалилась, но упертая бразильянка немецкого происхождения надежды не теряла. И пришла за своим счастьем на футбольный стадион.

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Кроме того, Фиорелла – известная любительница животных. Во время Дня усыновления 31 мая в Рио-де-Жанейро она присутствовала на специальном мероприятии, организованном объединением AMPARA - Ассоциации женщин по защите животных. Маттейс, как постоянный помощник в этом нелегком деле, была признана крестной организации и на награждении даже прослезилась. Фотографий с котиками и собачками у нее в инстаграме и правда много. Респект. Безграничное уважение.

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Немудрено, что бразильянкой заинтересовались не только домашние животные.

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Иногда Фиорелла выглядит как обычная симпатичная девушка с улицы. Вроде бы к ней можно было бы даже подойти и пообщаться, а там уж как повезет?

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Но нет, все-таки она модель, а значит, шансов у вас, парни, скажем прямо, очень мало.

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Впрочем, красивых девушек и так полным-полно по всему миру, лучше уж порадоваться за Пато, которому есть с кем приятно проводить свободное время и делиться откровениями.

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Ну а его возлюбленная в перерывах между съемками в глянцевых журналах еще и умудряется получать различные теленаграды.

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А потом выглядит как самый обычный человек, который так же ждет Рождества или Нового года, как и любой из нас.

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Впрочем, что-то мы заболтались, поэтому не будем мешать вам наслаждаться еще более волнительными фото бразильской красавицы.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Не бросайте радовать свою красотку, сеньор Пато! Но поправьте, наконец, свою результативность – на футбольном поле. Синяя часть Лондона на это надеется особо.

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[cr]

Девушка, из-за которой Луис Суарес ушел в "Барселону"

Сара Карбонеро – девушка, вдохновляющая Касильяса на успех 

Англия. Премьер-лига Англия Челси Пато
Комментарии (7)
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Ёмик_23
1455944806
эта рубрика мне определённо нравится...!
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grr21
1455950480
В России девчонки красивее! А Пато бездарь)
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Willian92
1455959123
я бы вдул D
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Spooky Kid
1455975845
Типичная ТП
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Igorello97
1455977856
Видно плохо вдохновляет, раз он так фигово играет.
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2rbo
1456035440
На Пэтти похожа, из Сериала Флэш)
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Mr Abdullaev
1465895922
А где сиськииии ?
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