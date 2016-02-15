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    Девушка, из-за которой Луис Суарес ушел в «Барселону»


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    Голосов: 2
    15.02.2016 14:00
    День святого Валентина остался позади. Для всех, кто его пережил, «Бомбардир» рассказывает романтичную историю самого неромантичного игрока планеты. Софи Суарес – жена Луиса Суареса, в которую он влюбился в 15 лет.

    Суарес знаком с Софи еще с тех пор, как был подростком. Они происходили из разных по статусу семей, но их это никогда не тяготило. При этом родители Луиса развелись, когда мальчику было всего 9 лет. Событие наложило агрессивный отпечаток на его характер.

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    Луис был тогда настолько беден, что ему приходилось выпрашивать деньги на автобус у тренеров "Насьоналя", за который он тогда выступал.

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    Как пишет Суарес в своей автобиографии, именно отношения с Софи помогли ему стать тем, кем он стал. Она помогла ему сконцентрироваться на футболе вместо развлечений. При этом ему приходилось экономить на всем, чтобы была возможность угостить девушку хотя бы мороженым.

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    В октябре 2003-го Софи с семьей переехала в Барселону. Она уговаривала Луиса переезжать, но тот был слишком привязан к Уругваю. Когда Софи уехала, их отношения продолжились на расстоянии. Вскоре игрок понял, что надо перебираться в Европу. Игра шла, но Суарес согласился на одно из первых предложений, от "Гронингена", и уехал в Голландию.

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    Трансфер, впрочем, случился не так скоро, как хотелось бы Луису и Софи – летом 2006-го года.

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    Суарес сразу забрал Софи жить к себе. При этом она сказала родителям, что едет на время, но так и осталась в Голландии вместе с будущим игроком "Барсы" и "Ливерпуля".

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    Как видно из фотографий, история имеет вполне счастливый конец.

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    Луис в итоге (транзитом через "Ливерпуль", к которому игрок по-прежнему питает очень теплые чувства) оказался в клубе, о котором давно мечтал в том числе и потому, что семья Софи жила как раз в Барселоне.

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    У пары растут симпатичные дети, которых папа регулярно радует трофеями.

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    Слово Суаресу: "Софи знает меня не только с тех пор, когда я был молодым парнем, она любила меня еще тогда, когда у меня не было ничего. Она практически спасла меня от самого себя".

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    В современном футболе, где почти каждый футболист гонится за моделью посимпатичнее, Суарес выделяется не только чудными пенальти.

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    Остается только пожелать Луису и Софи еще много счастливых моментов и постараться взять с них пример.

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    Требл делать необязательно, но ваша семья в этом случае будет рада!

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    Еще один способ порадовать любимую женщину, берите на вооружение.

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    Тест Дня влюбленных: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 23 февраля 2016, 03:10

      пиз*ализ , подкаблучник , пзр . предал Ливерпуль ради пиз*ы!

      0
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      Рейтинг: +10

      Yerlan_S 22 февраля 2016, 17:01

      Суарес один из талантливейших футболистов в истории футбола, он раскрылся в "Аяксе", в "Ливерпуле" был лидером и главным бомбардиром, недаром Джеррард сказал: "Суарес самый лучший футболист с кем мне приходилось играть в одной команде", а в "Барсе" он не потерялся рядом с самим Месси и другим не менее талантливым Неймаром, являясь лучшим бомбардиром сезона "Ла Лиги". Вот что значит, кроме его таланта, труд и любовь Софи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 февраля 2016, 06:59

      ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2016, 11:35

      нет слов молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 15 февраля 2016, 22:30

      Потрясающая история!Суарес и Софм!Молодцы ребята!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 15 февраля 2016, 16:56

      Действительно, красивая история

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 15 февраля 2016, 15:21

      В первую очередь нужно отдать должное Софи, потому как невзирая на статус человека, осталась верна ему до сих пор. Пример бабам для подражания.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +79

      буба спб 14 февраля 2016, 22:51

      Суарес пример для подражания - из таких низов парень вылез, уважуха!

      6
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      ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 > буба спб 15 февраля 2016, 15:21

      Да, ток в России так не получится.

      1
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