Девушка, из-за которой Луис Суарес ушел в «Барселону»

День святого Валентина остался позади. Для всех, кто его пережил, «Бомбардир» рассказывает романтичную историю самого неромантичного игрока планеты. Софи Суарес – жена Луиса Суареса, в которую он влюбился в 15 лет.

Суарес знаком с Софи еще с тех пор, как был подростком. Они происходили из разных по статусу семей, но их это никогда не тяготило. При этом родители Луиса развелись, когда мальчику было всего 9 лет. Событие наложило агрессивный отпечаток на его характер.

text Дек 24 2015 в 4:39 PST

Луис был тогда настолько беден, что ему приходилось выпрашивать деньги на автобус у тренеров "Насьоналя", за который он тогда выступал.

text Окт 16 2015 в 3:33 PDT

Как пишет Суарес в своей автобиографии, именно отношения с Софи помогли ему стать тем, кем он стал. Она помогла ему сконцентрироваться на футболе вместо развлечений. При этом ему приходилось экономить на всем, чтобы была возможность угостить девушку хотя бы мороженым.

text Дек 26 2014 в 2:04 PST

В октябре 2003-го Софи с семьей переехала в Барселону. Она уговаривала Луиса переезжать, но тот был слишком привязан к Уругваю. Когда Софи уехала, их отношения продолжились на расстоянии. Вскоре игрок понял, что надо перебираться в Европу. Игра шла, но Суарес согласился на одно из первых предложений, от "Гронингена", и уехал в Голландию.

text Июн 24 2014 в 2:17 PDT

Трансфер, впрочем, случился не так скоро, как хотелось бы Луису и Софи – летом 2006-го года.

text Май 22 2014 в 5:48 PDT

Суарес сразу забрал Софи жить к себе. При этом она сказала родителям, что едет на время, но так и осталась в Голландии вместе с будущим игроком "Барсы" и "Ливерпуля".

text Окт 7 2013 в 3:30 PDT

Как видно из фотографий, история имеет вполне счастливый конец.

text Янв 24 2013 в 2:43 PST

Луис в итоге (транзитом через "Ливерпуль", к которому игрок по-прежнему питает очень теплые чувства) оказался в клубе, о котором давно мечтал – в том числе и потому, что семья Софи жила как раз в Барселоне.

text Сен 26 2015 в 11:04 PDT

У пары растут симпатичные дети, которых папа регулярно радует трофеями.

text Июн 7 2015 в 6:17 PDT

Слово Суаресу: "Софи знает меня не только с тех пор, когда я был молодым парнем, она любила меня еще тогда, когда у меня не было ничего. Она практически спасла меня – от самого себя".

text Окт 15 2014 в 11:48 PDT

В современном футболе, где почти каждый футболист гонится за моделью посимпатичнее, Суарес выделяется не только чудными пенальти.

text Окт 8 2014 в 12:23 PDT

Остается только пожелать Луису и Софи еще много счастливых моментов и постараться взять с них пример.

text Авг 27 2014 в 9:36 PDT

Требл делать необязательно, но ваша семья в этом случае будет рада!

text Май 23 2015 в 2:11 PDT

Еще один способ порадовать любимую женщину, берите на вооружение.

text Ноя 10 2015 в 11:52 PST

Тест Дня влюбленных: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом