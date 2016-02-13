Видео: как Россия в третий раз подряд вышла в финал Евро

Сборная России по мини-футболу снова близка к тому, чтобы выиграть чемпионат Европы. Показываем, как это случилось.

СПОЙЛЕРЫ На пути к финалу сборная России в четвертьфинале обыграла Азербайджан - 6:2, а в полуфинале в дополнительное время дожала Сербию - 3:2. В финале предстоит играть с испанцами. Поделиться 0 Твитнуть 0

Нынешний финал для России станет третьим подряд, два последних были проиграны испанцам и итальянцам. При этом наша команда добиралась до итогового матча пять раз, а выиграла всего один в 1999 году. Тот матч со сборной Испании игрался до серии пенальти. Три других финала испанцы у нас выиграли. Хороший повод для мести. Эдер Лима открывает счет в полуфинале с Сербией Младен Кочич с дальней дистанции прошивает Викулова Сергей Абрамов забивает гол в стиле Рикардиньо Симич переправляет мяч в пустые ворота сборной России Ромуло выводит сборную России в финал Евро-2016