Видео: как Россия в третий раз подряд вышла в финал Евро

Сборная России по мини-футболу снова близка к тому, чтобы выиграть чемпионат Европы. Показываем, как это случилось.
СПОЙЛЕРЫ
На пути к финалу сборная России в четвертьфинале обыграла Азербайджан - 6:2, а в полуфинале в дополнительное время дожала Сербию - 3:2. В финале предстоит играть с испанцами.
Нынешний финал для России станет третьим подряд, два последних были проиграны испанцам и итальянцам. При этом наша команда добиралась до итогового матча пять раз, а выиграла всего один в 1999 году. Тот матч со сборной Испании игрался до серии пенальти. Три других финала испанцы у нас выиграли. Хороший повод для мести.
Эдер Лима открывает счет в полуфинале с Сербией
Младен Кочич с дальней дистанции прошивает Викулова
Сергей Абрамов забивает гол в стиле Рикардиньо
Симич переправляет мяч в пустые ворота сборной России
Ромуло выводит сборную России в финал Евро-2016
Источник: Бомбардир.ру
Фото: УЕФА