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    Видео: как Россия в третий раз подряд вышла в финал Евро


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    Голосов: 0
    13.02.2016 20:55
    Сборная России по мини-футболу снова близка к тому, чтобы выиграть чемпионат Европы. Показываем, как это случилось.
    СПОЙЛЕРЫ
    На пути к финалу сборная России в четвертьфинале обыграла Азербайджан - 6:2, а в полуфинале в дополнительное время дожала Сербию - 3:2. В финале предстоит играть с испанцами.

    Нынешний финал для России станет третьим подряд, два последних были проиграны испанцам и итальянцам. При этом наша команда добиралась до итогового матча пять раз, а выиграла всего один в 1999 году. Тот матч со сборной Испании игрался до серии пенальти. Три других финала испанцы у нас выиграли. Хороший повод для мести.

    Эдер Лима открывает счет в полуфинале с Сербией

    Младен Кочич с дальней дистанции прошивает Викулова

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    Симич переправляет мяч в пустые ворота сборной России

    Ромуло выводит сборную России в финал Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 13 февраля 2016, 22:25

      Ромуло, Лима, сборная России...

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 13 февраля 2016, 18:03

      Видео удалено пользователем

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 12 февраля 2016, 22:06

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +10

      Galitskikh_Max 12 февраля 2016, 13:34

      "Младен Кочич с дальней дистанции прошивает Густаво"....там как бы не Густаво стоял..

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Galitskikh_Max 12 февраля 2016, 13:44

      Благодарю. Поправил

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