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    18 причин, почему Варди – лучший игрок Англии


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    Голосов: 0
    07.02.2016 13:00
    Нападающий Джейми Варди продлил контракт с «Лестером» до 2019 года. «Бомбардир» показывает, как Варди феерит в нынешнем сезоне и дарит «Лестеру» первое место в Премьер-лиге.

    В матче против "Сандерленда" Варди открыл счет, откликнувшись на навес со штрафного. "Лестер" победил со счетом 4:2.

    В игре с "Борнмутом" Варди заработал пенальти, который сам же и реализовал. "Лестер" заработал важное очко.

    Камбэк "Лестера" с 0:2 был бы невозможен, если бы Варди в этом не поучаствовал. Его гол уровнял положение.

    Варди отличился и в следующем матче. "Лестер" снова отыгрался.

    В матче против "Арсенала" увезти хотя бы ничью не удалось, но голевым дублем Варди все равно отметился.

    В игре с "Норвичем" Варди на счету Варди точный удар с пенальти.

    Дубль в ворота "Саутгемптона" принес "Лестеру" очередную ничью. Тогда еще эти очки не казались такими важными.

    Победный гол Варди в ворота "Кристал Пэлас".

    Почти все голы из этого матча заслуживают внимания. Но мы снова отметим Варди.

    Гол Варди помог "Лестеру" обыграть крепкий "Уотфорд".

    "Лестер" разгромил "Ньюкасл", а Варди снова забил.

    Гол Варди в ворота "Манчестер Юнайтед" стал рекордным. Форвард забивал голы в 11-ти матчах подряд.

    В матче против "Челси" Варди сначала отметился очередным голом, а затем травмировал Эдена Азара.

    Варди не забивал шесть матчей, но все-таки выстрелил в игре со "Сток Сити".

    Сумасшедший удар от Варди в ворота "Ливерпуля". Миньоле все проспал.

    А вот и 18-й гол Варди в сезоне! Пострадал все тот же "Ливерпуль".

    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест "Бомбардира" про "Лестер"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      flipper95 7 февраля 2016, 14:41

      Как бы в следующем сезоне не сдулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 7 февраля 2016, 13:57

      Варди - машина

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