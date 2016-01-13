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  • Адебайор, Варди и еще три форварда, к которым присматривается «Челси»

Адебайор, Варди и еще три форварда, к которым присматривается «Челси»

 

Джейми Варди

Клуб: "Лестер"

Возраст: 29 лет

Вероятность перехода: 40%

Варди проводит лучший сезон в карьере и переписывает рекорды. Малоизвестный ранее  форвард заинтересовал топ-клубы, как только стал героем "Лестера" и статистики. Несмотря на габариты, он прыгуч, быстр и здорово чувствует момент. Лишь одно обстоятельство должно смущать "Челси". В свои 29 лет Варди не стоит столько, сколько за него потребует "Лестер" - не менее 30 миллионов фунтов. Однако раскошелиться стоит. Варди не только может фактически равноценно заменить Косту, но и способен достойно сыграть с ним в паре. Может сказка "Лестера" и кончилась, но у Варди все только начинается.

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Саидо Бераино

Клуб: "Вест Бромвич"

Возраст:  22 года

Вероятность перехода: 30%

Бераино молод, но по качествам и игровым возможностям он едва ли не превосходит многих из своих конкурентов. Талантливый и дерзкий парень утомился быть лидером "Вест Бромвича". Тут и проявился его минус - скверный характер, каждое трансферное окно заставляющий Саидо идти на конфликт с главным тренером команды. Долгое время Бераино интересовался "Тоттенхэм", но руководство "Вест Бромвича" отказалось отпускать нападающего в Лондон. Ждут более тяжелой сумки с деньгами. Пришло время для хода "Челси", которому Бераино может помочь не только прямо сейчас, но и в будущие годы.

Карлос Бакка

Клуб: "Милан"

Возраст: 29 лет

Вероятность перехода: 25%

Несколько дней назад появлялась информация о том, что "Челси" готов отдать за Карлоса Бакку сразу 30 миллионов фунтов. "Милан" бы в таком случае определенно выиграл с продажи форварда, который в Италии так и не заиграл. В нынешнем сезоне на счету Бакки пока всего восемь мячей, хотя ждали от Карлоса большего. Другое дело, "Челси" получит практически клон Диего Косты. Бакка постоянно оказывает давление на защитников и вынуждает их ошибаться. Но вряд ли "Милан" отпустит форварда зимой. Тем более что предметный интерес к Луису Адриано выразили клубы из Китая. Заменить сразу двух нападающих за столь короткий период – проблематичная задача.

Эммануэль Адебайор

Клуб: свободный агент

Возраст: 31 год

Вероятность перехода: 20%

Зачем? Да, лучшие годы психованного форварда вроде бы прошли. Сейчас Адебайор способен быть полезным лишь в краткосрочной перспективе, но именно это и необходимо "Челси". Адебайор отлично знаком с Англией, любит вызовы и под поставленные задачи подходит идеально. Его главной функцией может стать выход на замену в концовке, когда Диего Коста переходит на пешие прогулки. Если Адебайор и перейдет в "Челси", то подпишет контракт максимум до ближайшего лета. Новому тренеру в следующем сезоне вряд ли понадобится балласт в виде опытного форварда, требующего еще и огромную зарплату.

Джексон Мартинес

Клуб: "Атлетико"

Возраст: 29 лет

Вероятность перехода: 15%

Самый невероятный переход, который может случиться в зимнее трансферное окно – переезд Джексона в Англию. Мартинес заигран за "Атлетико" в Лиге чемпионов, а значит и плюсов от этого перехода "Челси" получит минимум. Лондонцы потеряли шансы на достойное место в Премьер-лиге, а в Кубке Англии вполне могут справиться и без колумбийца. За него придется еще и серьезно переплатить, ведь "Атлетико" захочет компенсировать потерю ударного нападающего. Но если переход все-таки состоится, то "Челси" получит в лице Мартинеса яркую звезду, от которой можно извлечь пользу и в будущем. Особенно если летом в Лондон переедет Диего Симеоне.

Таблица зимних трансферов АПЛ

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Англия. Премьер-лига Россия Челси Адебайор Эммануэль Мартинес Джексон Бакка Карлос Бераино Саидо Варди Джейми
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