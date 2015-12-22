«Я – горный козел». Зепп Блаттер в цитатах

Президента ФИФА отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Мы предлагаем подборку лучших высказываний бывшего главы организации.

Ничего удивительного, что в свой судный день Блаттер заявил "Я вернусь", прямо как Терминатор. Он сказал это после пресс-конференции, которая длилась целый час и прошла сразу после процедуры его отстранения.

79-летний Блаттер, щеголявший пластырем на лице, добавил, что он был "боксерской грушей" для ФИФА. Это выглядело абсурдно, особенно после того, как он отрицал любые нарушения на четырех языках.

Швейцарец никогда не стеснялся высказывать свои взгляды. Взглянем на самые яркие его заявления, сделанные за 17 лет во главе мировой федерации.

"ФИФА по-прежнему работает хорошо"

"Неправильно будет говорить, что для меня или ФИФА это хороший день. Мне очень жаль. Мне очень жаль, что я все еще боксерская груша. И я президент ФИФА, который является боксерской грушей. Мне жаль футбол, и я приношу свои извинения организации.

Я никогда не сходил с ума. Я не самый умный человек на свете, но я не дурак. То, что я делал неправильно в конце Чемпионата мира в Бразилии, должно было быть остановлено.

ФИФА по-прежнему работает хорошо".

Лучшие высказывания Блаттера на конференции комитета по этике в декабре 2015 года; на ней Блаттер получил отстранение от футбола на восемь лет

"Президент всех"

"Теперь я президент, президент для всех. Я беру на себя ответственность вернуть ФИФА туда, где она должна быть. Вперед, ФИФА! Вперед, ФИФА! В конце моего правления я оставлю ее на хороших позициях"

Блаттер после переизбрания на пост президента в мае 2015 года

"Пусть девушки играют в более обтягивающих шортах"

"Пусть девушки играют в более женственной форме, как в волейболе. Например, можно сделать более обтягивающие шорты.

Футболистки, вы уж извините меня, симпатичные, и у них уже есть особенные правила – например, мяч легче, чем у мужчин. Это решение было принято, чтобы создать больше эстетики, так почему и не сделать что-то подобное с формой?"

Предложение Блаттера по увеличению популярности женского футбола, 2004 год

"Я бы понял договорные матчи в Африке"

"Я мог бы понять, если это случилось бы в Африке, а не в Италии"

Блаттер в интервью "La Gazetta dello Sport" в марте 2006 после скандала с договорными матчами, который потряс два верхних дивизиона итальянского футбола

"В некоторых странах Терри бы аплодировали"

"Послушайте, это специфический подход в англо-саксонских странах. Если бы это случилось, скажем, в странах Латинской Америки, Терри бы аплодировали"

Блаттер о том, что Джон Терри не должен был быть лишен капитанской повязки сборной Англии в связи с обвинениями в измене жене, оказавшимися ложными, февраль 2010 года

"Болельщики-гомосексуалисты должны воздержаться от секса"

"Думаю, что они не должны заниматься сексом"

Блаттер о том, будут ли какие-то проблемы у болельщиков-гомосексуалистов при посещении ЧМ-2022 в Катаре (там гомосексуализм вне закона), декабрь 2010 года

"От расизма можно избавиться рукопожатием"

Блаттер прокомментировал историю с Луисом Суаресом, который получил восьмиматчевую дисквалификацию за расистские высказывания в адрес Патриса Эвра вот так:

"На поле нет расизма, но могут быть слова или жесты, которые не покажутся корректными. Тот, кто их услышал или увидел, должен сказать "это просто игра" и пожать сопернику руку"

Заявление Блаттера после того, как английская футбольная федерация обвинила Суареса в расистских высказываниях в ходе матча Премьер-лиги. Позже президент ФИФА заявил, что его слова неправильно поняли, ноябрь 2011 года

"Вы всегда болтаете дома"

Бывший президент федерации футбола Бурунди Лидия Нсекера в 2013 году стала первой женщиной, избранной в исполнительный комитет ФИФА

"Скажите что-нибудь, дамы. Вы всегда говорите дома, теперь вы можете говорить и тут"

Блаттер в обращении конгрессу ФИФА на Маврикии после избрания первой женщины в исполнительный комитет в 2013 году

"УЕФА хочет избавиться от меня"

"Они хотят избавиться от меня. К сожалению, я вынужден сказать, что все оппозиционные идеи и высказывания приходят из Ньона (штаб-квартира УЕФА – прим.). У них нет храбрости сказать все в лицо. Дайте мне поработать, имейте уважение!"

Блаттер – о том, что УЕФА стоит за кампанией с целью его свержения, январь 2015

"Я – крестный отец женского футбола"

"Женский футбол – как мой ребенок. Я немного чувствую себя крестным отцом женского футбола от ФИФА"

Блаттер в интервью BBC, май 2015 года

"Я – горный козел"

Горные козлы обычно живут 12-15 лет, а Блаттер был президентом ФИФА 17 лет.

"Я – горный козел, который идет, идет и идет, меня нельзя остановить, я продолжаю движение"

Блаттер объясняет секрет своего долголетия швейцарской газете NZZ за несколько дней до пятого переизбрания на пост, май 2015 года

"Время для арестов было выбрано сомнительное"

"Нет ничего хорошего в том, что все это проявилось за пару дней до выборов президента ФИФА. Я не буду использовать слово "совпадение", а поставлю маленький вопросительный знак"

Реакция Блаттера на конгрессе ФИФА после того, как семь чиновников были арестованы по подозрению в коррупции, май 2015 года

"Я прощаю, но не забываю"

Президент УЕФА Мишель Платини поддержал на выборах соперника Блаттера, принца Али бин Хуссейна.

"Я прощаю всех, но никогда ничего не забываю. Мы не можем жить без УЕФА, как и УЕФА не может жить без нас"

Ответ Блаттера швейцарскому телевидению после того, как Платини отказался исключать возможность бойкота Чемпионата мира в случае переизбрания Блаттера, май 2015 года

По материалам bbc.co.uk

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